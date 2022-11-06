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Twitter'da ücretli dönem resmen başladı
Twitter'da ücretli dönem resmen başladı
Elon Musk’ın herkesin mavi tike sahip olabilmesine olanak sağlayacak olan 8 dolarlık abonelik sistemi Twitter Blue, bazı ülkelerde iOS uygulamasına geldi. 06.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-06T13:45+0300
2022-11-06T13:45+0300
dünya
twitter
mavi tik
elon musk
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Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, artık ünlü kullanıcıların sahip olduğu mavi tik özelliğini aylık 8 dolar karşılığında verecek.Twitter, mavi tik sahibi olmak isteyenlerden 8 dolar ücret almaya başlamak için iOS uygulamasını güncelledi.ADVERTISINGApple iOS cihazlarına yapılan bir güncellemede Twitter, ayda 7,99 dolara "şimdi kaydolanların" kullanıcı adlarının yanında "tıpkı takip ettiğiniz ünlüler, şirketler ve politikacılar gibi" mavi onay işareti alabileceğini söyledi.iOS bildirimine göre, güncellemedeki diğer avantajlar arasında "yüzde 50 daha az reklam görme", Twitter'da daha uzun videolar yayınlama ve kaliteli içerik için öncelik sıralaması" yer alıyor. Öte yandan Twitter Blue, henüz Türkiye'de kullanıma sunulmadı.Bazı ülkelerde kullanıma açıldıTwitter Blue’nun ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık olmak üzere bazı ülkelerde iOS uygulamasına getirildiği ancak henüz abonelik sisteminin kullanıma açılmadığı belirtildi.Mavi tik işareti, doğrulanmış bir hesabı kimin alabileceği konusunda endişelere yol açıyor çünkü bunu alabilen herkes oylamadan önce kafa karışıklığına ve dezenformasyonun yayılmasına neden olabilir. Sahtekarlar abonelik için ödeme yapabilir ve politikacıların ve seçilmiş yetkililerin adlarını kullanabilir.Twitter'ın doğrulama sistemi, ünlüler ve politikacılar gibi yüksek profilli hesapların kimliğine bürünmeyi önlemek için platformun 2009'da piyasaya sürülmesinden bu yana 13 yıldır varlığını sürdürüyordu.Şirketin yeni değişikliklerden önce yaklaşık 423.000 doğrulanmış hesabı vardı. Bu doğrulamanın, sitenin günlük 238 milyon kullanıcısının bilgi aldıkları hesapların gerçek olup olmadığını belirlemesine yardımcı olmak için kullanılması gerekiyordu.
https://sputniknews.com.tr/20221104/elon-musk-twitterin-gelirinde-buyuk-dusus-yasandigini-soyledi-1063082922.html
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twitter , mavi tik, elon musk
twitter , mavi tik, elon musk

Twitter'da ücretli dönem resmen başladı

13:45 06.11.2022
© AAElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2022
© AA
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Elon Musk’ın herkesin mavi tike sahip olabilmesine olanak sağlayacak olan 8 dolarlık abonelik sistemi Twitter Blue, bazı ülkelerde iOS uygulamasına geldi.
Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, artık ünlü kullanıcıların sahip olduğu mavi tik özelliğini aylık 8 dolar karşılığında verecek.
Twitter, mavi tik sahibi olmak isteyenlerden 8 dolar ücret almaya başlamak için iOS uygulamasını güncelledi.
ADVERTISING
Apple iOS cihazlarına yapılan bir güncellemede Twitter, ayda 7,99 dolara "şimdi kaydolanların" kullanıcı adlarının yanında "tıpkı takip ettiğiniz ünlüler, şirketler ve politikacılar gibi" mavi onay işareti alabileceğini söyledi.
iOS bildirimine göre, güncellemedeki diğer avantajlar arasında "yüzde 50 daha az reklam görme", Twitter'da daha uzun videolar yayınlama ve kaliteli içerik için öncelik sıralaması" yer alıyor. Öte yandan Twitter Blue, henüz Türkiye'de kullanıma sunulmadı.

Bazı ülkelerde kullanıma açıldı

Twitter Blue’nun ABD, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık olmak üzere bazı ülkelerde iOS uygulamasına getirildiği ancak henüz abonelik sisteminin kullanıma açılmadığı belirtildi.
Mavi tik işareti, doğrulanmış bir hesabı kimin alabileceği konusunda endişelere yol açıyor çünkü bunu alabilen herkes oylamadan önce kafa karışıklığına ve dezenformasyonun yayılmasına neden olabilir. Sahtekarlar abonelik için ödeme yapabilir ve politikacıların ve seçilmiş yetkililerin adlarını kullanabilir.

Twitter'ın doğrulama sistemi, ünlüler ve politikacılar gibi yüksek profilli hesapların kimliğine bürünmeyi önlemek için platformun 2009'da piyasaya sürülmesinden bu yana 13 yıldır varlığını sürdürüyordu.
Şirketin yeni değişikliklerden önce yaklaşık 423.000 doğrulanmış hesabı vardı. Bu doğrulamanın, sitenin günlük 238 milyon kullanıcısının bilgi aldıkları hesapların gerçek olup olmadığını belirlemesine yardımcı olmak için kullanılması gerekiyordu.
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