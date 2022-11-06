https://sputniknews.com.tr/20221106/tayvan-ada-cevresinde-cine-ait-44-savas-ucagi-2-askeri-dron-ve-4-gemi-goruldu-1063133149.html
Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 44 savaş uçağı, 2 askeri dron ve 4 gemi görüldü
Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 44 savaş uçağı, 2 askeri dron ve 4 gemi görüldü
Tayvan Savunma Bakanlığı, gün içinde Ada çevresinde Çin'e ait 44 savaş uçağı, 2 askeri dron ve 4 savaş gemisinin görüldüğünü bildirdi. 06.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-06T22:27+0300
2022-11-06T22:27+0300
2022-11-06T22:27+0300
dünya
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Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çin ordusuna ait 15 uçak ve 2 dron, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattının doğusuna, 4 uçak ise Tayvan'ın 'Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)' ilan ettiği yerin güneybatısına uçtu.Ada çevresinde tespit edilen toplam 46 hava aracı ve 4 gemi, elektronik takip vasıtaları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendi.Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ağustos başındaki ziyaretinin ardından Tayvan çevresindeki askeri devriye faaliyetlerini ve Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari 'orta çizgi'yi geçtiği uçuşları artırdığı gözleniyor.Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmişti.Çin ordusu, ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar başlatmış, 7 gün süren tatbikatlar Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) geçen ay yaptığı 20. Ulusal Kongresi'nde Parti Tüzüğü'nde yapılan değişiklikle, 'Tayvan'ın bağımsızlığına karşı çıkılacağı ve bağımsızlığa yönelik girişimlerin engelleneceği' ifadesi tüzüğe eklenmişti.Pekin, 'tek Çin ilkesini' vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20220919/cin-bidenin-tayvan-aciklamasi-nedeniyle-abdyi-protesto-etti-1061393021.html
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tayvan, abd, çin, çin halk cumhuriyeti, ordu, uçak, drone
tayvan, abd, çin, çin halk cumhuriyeti, ordu, uçak, drone
Tayvan: Ada çevresinde Çin'e ait 44 savaş uçağı, 2 askeri dron ve 4 gemi görüldü
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Tayvan Savunma Bakanlığı, gün içinde Ada çevresinde Çin'e ait 44 savaş uçağı, 2 askeri dron ve 4 savaş gemisinin görüldüğünü bildirdi.
Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çin ordusuna ait 15 uçak ve 2 dron, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattının doğusuna, 4 uçak ise Tayvan'ın 'Hava Savunma Tanımlama Bölgesi (ADIZ)' ilan ettiği yerin güneybatısına uçtu.
Ada çevresinde tespit edilen toplam 46 hava aracı ve 4 gemi, elektronik takip vasıtaları, devriye uçakları, gemiler ve yer füze sistemleriyle izlendi.
Çin'in, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ağustos başındaki ziyaretinin ardından Tayvan çevresindeki askeri devriye faaliyetlerini ve Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari 'orta çizgi'yi geçtiği uçuşları artırdığı gözleniyor.
Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Ziyaret, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmişti.
Çin ordusu, ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlar başlatmış, 7 gün süren tatbikatlar Ada'nın çevresinde fiili abluka oluşturmuştu. Gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlar sırasında Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.
Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) geçen ay yaptığı 20. Ulusal Kongresi'nde Parti Tüzüğü'nde yapılan değişiklikle, 'Tayvan'ın bağımsızlığına karşı çıkılacağı ve bağımsızlığa yönelik girişimlerin engelleneceği' ifadesi tüzüğe eklenmişti.
Pekin, 'tek Çin ilkesini' vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.