Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20221106/sumeyye-erdogan-ozel-sektorde-her-gun-yeni-bir-is-basvurusu-basortusu-gerekcesiyle-reddediliyor-1063126916.html
Sümeyye Erdoğan: Özel sektörde her gün yeni bir iş başvurusu, başörtüsü gerekçesiyle reddediliyor
Sümeyye Erdoğan: Özel sektörde her gün yeni bir iş başvurusu, başörtüsü gerekçesiyle reddediliyor
KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, başörtü düzenlemesine ilişkin olarak, "Özel sektörde her gün yeni bir iş başvurusu, başörtüsü... 06.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-06T16:35+0300
2022-11-06T16:35+0300
politika
türkiye
sümeyye erdoğan bayraktar
baş örtüsü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103256/61/1032566164_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_6b46d0c343dfd0f03d371f729728e5c0.jpg
Sabah gazetesine konuşan KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Başörtüsü keşke olması gerektiği gibi çok normal görülüyor olsaydı, tartışma konusu bile olmasaydı. Bir kadının açık veya kapalı olması ne yasal ne anayasal bir düzenleme gerektirseydi. Ama Türkiye, iktidarın yasağı kaldırmasıyla rahatladı. Devlet kurumlarında artık bu yasakla karşılaşmıyoruz. Her şeye rağmen hâlâ özel sektörde bu ayrımcılık sürüyor. Her gün yeni bir iş başvurusu, başörtüsü gerekçesiyle reddediliyor. Bu zihniyetin hâlâ aktif bir şekilde Türkiye'de var olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla evet anayasal bir güvence tabii ki başörtülüler için faydalı olacaktır" diye konuştu.Ailenin veya dini inanışların kadını ikincilleştirdiği yönünde bir algı olduğunu ancak bu algının çok yüzeysel ve haksız olduğuna inanan bir kadın hareketi olduklarını söyleyen Sümeyye Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103256/61/1032566164_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_7298263ac945d605d69f939e113c86ec.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, sümeyye erdoğan bayraktar, baş örtüsü
türkiye, sümeyye erdoğan bayraktar, baş örtüsü

Sümeyye Erdoğan: Özel sektörde her gün yeni bir iş başvurusu, başörtüsü gerekçesiyle reddediliyor

16:35 06.11.2022
© AA / Arif Hüdaverdi YamanSümeyye Erdoğan Bayraktar
Sümeyye Erdoğan Bayraktar - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2022
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
Abone olTelegram
KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, başörtü düzenlemesine ilişkin olarak, "Özel sektörde her gün yeni bir iş başvurusu, başörtüsü gerekçesiyle reddediliyor, anayasal güvence faydalı olacaktır" dedi.
Sabah gazetesine konuşan KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Başörtüsü keşke olması gerektiği gibi çok normal görülüyor olsaydı, tartışma konusu bile olmasaydı. Bir kadının açık veya kapalı olması ne yasal ne anayasal bir düzenleme gerektirseydi. Ama Türkiye, iktidarın yasağı kaldırmasıyla rahatladı. Devlet kurumlarında artık bu yasakla karşılaşmıyoruz. Her şeye rağmen hâlâ özel sektörde bu ayrımcılık sürüyor. Her gün yeni bir iş başvurusu, başörtüsü gerekçesiyle reddediliyor. Bu zihniyetin hâlâ aktif bir şekilde Türkiye'de var olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla evet anayasal bir güvence tabii ki başörtülüler için faydalı olacaktır" diye konuştu.
Ailenin veya dini inanışların kadını ikincilleştirdiği yönünde bir algı olduğunu ancak bu algının çok yüzeysel ve haksız olduğuna inanan bir kadın hareketi olduklarını söyleyen Sümeyye Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
"Tam tersine ailesi tarafından desteklenen ve ailesini destekleyen bir kadının daha güçlü olabileceğini; önemli olanın aileden ne anladığımız olduğunu, ailenin sağlıklı bir aile olduğu müddetçe kendi içindeki tüm bireyleri besleyen bir zemin olacağını düşünüyoruz. Biz, sağlıksız aileleri değil, sağlıklı aileleri kriter olarak alıp onun üzerine çalışmayı ve kadının 'kariyerim mi ailem mi' diye ikilemde kalmadan kendi potansiyelini ortaya çıkarmasını destekliyoruz. Kadını belli etiketlerden kurtarmak gerekiyor."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала