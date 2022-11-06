https://sputniknews.com.tr/20221106/sumeyye-erdogan-ozel-sektorde-her-gun-yeni-bir-is-basvurusu-basortusu-gerekcesiyle-reddediliyor-1063126916.html

Sümeyye Erdoğan: Özel sektörde her gün yeni bir iş başvurusu, başörtüsü gerekçesiyle reddediliyor

Sümeyye Erdoğan: Özel sektörde her gün yeni bir iş başvurusu, başörtüsü gerekçesiyle reddediliyor

KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, başörtü düzenlemesine ilişkin olarak, "Özel sektörde her gün yeni bir iş başvurusu, başörtüsü... 06.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-06T16:35+0300

2022-11-06T16:35+0300

2022-11-06T16:35+0300

politika

türkiye

sümeyye erdoğan bayraktar

baş örtüsü

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Sabah gazetesine konuşan KADEM Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, "Başörtüsü keşke olması gerektiği gibi çok normal görülüyor olsaydı, tartışma konusu bile olmasaydı. Bir kadının açık veya kapalı olması ne yasal ne anayasal bir düzenleme gerektirseydi. Ama Türkiye, iktidarın yasağı kaldırmasıyla rahatladı. Devlet kurumlarında artık bu yasakla karşılaşmıyoruz. Her şeye rağmen hâlâ özel sektörde bu ayrımcılık sürüyor. Her gün yeni bir iş başvurusu, başörtüsü gerekçesiyle reddediliyor. Bu zihniyetin hâlâ aktif bir şekilde Türkiye'de var olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla evet anayasal bir güvence tabii ki başörtülüler için faydalı olacaktır" diye konuştu.Ailenin veya dini inanışların kadını ikincilleştirdiği yönünde bir algı olduğunu ancak bu algının çok yüzeysel ve haksız olduğuna inanan bir kadın hareketi olduklarını söyleyen Sümeyye Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

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türkiye, sümeyye erdoğan bayraktar, baş örtüsü