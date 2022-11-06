https://sputniknews.com.tr/20221106/pakistanda-hukumet-imran-hanin-konusmalarina-yayin-yasagi-kararini-kaldirdi-1063121749.html
Pakistan'da hükümet, İmran Han'ın konuşmalarına yayın yasağı kararını kaldırdı
Pakistan'da hükümet, İmran Han'ın konuşmalarına yayın yasağı kararını kaldırdı
Pakistan Elektronik Medya Düzenleme Otoritesi’nin, eski Başbakan İmran Han’ın konuşmalarının televizyonlarda yayınlanmasına getirdiği yasak, hükümet tarafından... 06.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-06T12:09+0300
2022-11-06T12:09+0300
2022-11-06T12:09+0300
politika
pakistan
imran han
yasak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1056696142_0:157:3026:1859_1920x0_80_0_0_c1b389e131a1ba226d38a982f55bfe0a.jpg
Pakistan Elektronik Medya Düzenleme Otoritesi’nin (PEMRA), ‘devlet kurumlarına suikast planlaması gibi asılsız iddialarla iftirada bulunduğu’ gerekçesiyle eski Başbakan İmran Han’ın konuşmalarının televizyonlarda yayınlanmasına getirdiği yasak, hükümet tarafından kaldırıldı. Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Meryem Aurangzeb, başkent İslamabad’da yaptığı açıklamada, Han’a yönelik yayın yasağı kararının, Başbakan Şahbaz Şerif’in talimatı doğrultusunda kaldırıldığını duyurdu.PEMRA'dan dün yapılan açıklamada, Han’ın konuşmalarının ve basın toplantılarının, tüm uydu kanallarından yayımlanmasının yasaklandığı belirtilmişti. Açıklamada, Han’ın konuşmalarında ‘devlet kurumlarına suikast planlaması gibi asılsız iddialarla iftirada bulunduğu’ kaydedilerek, bu içeriklerin yayımlanmasının kamu düzenini bozabileceği, halk arasında nefret oluşturabileceği bildirilmişti.PEMRA, 21 Ağustos'ta da Han’ın ‘devlet kurumlarını ve yetkililerini tehdit ettiği’ gerekçesiyle konuşmalarının televizyonlardan canlı yayımlanmasını yasaklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221105/pakistanda-imran-hanin-konusmalarinin-yayinlanmasina-yasak-getirildi-1063109309.html
pakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1a/1056696142_169:0:2858:2017_1920x0_80_0_0_26813ad0ec267c4ee24619afdf46005a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
pakistan, imran han, yasak
pakistan, imran han, yasak
Pakistan'da hükümet, İmran Han'ın konuşmalarına yayın yasağı kararını kaldırdı
Abone ol
Pakistan Elektronik Medya Düzenleme Otoritesi’nin, eski Başbakan İmran Han’ın konuşmalarının televizyonlarda yayınlanmasına getirdiği yasak, hükümet tarafından kaldırıldı.
Pakistan Elektronik Medya Düzenleme Otoritesi’nin (PEMRA), ‘devlet kurumlarına suikast planlaması gibi asılsız iddialarla iftirada bulunduğu’ gerekçesiyle eski Başbakan İmran Han’ın konuşmalarının televizyonlarda yayınlanmasına getirdiği yasak, hükümet tarafından kaldırıldı. Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Meryem Aurangzeb, başkent İslamabad’da yaptığı açıklamada, Han’a yönelik yayın yasağı kararının, Başbakan Şahbaz Şerif’in talimatı doğrultusunda kaldırıldığını duyurdu.
PEMRA'dan dün yapılan açıklamada, Han’ın konuşmalarının ve basın toplantılarının, tüm uydu kanallarından yayımlanmasının yasaklandığı belirtilmişti. Açıklamada, Han’ın konuşmalarında ‘devlet kurumlarına suikast planlaması gibi asılsız iddialarla iftirada bulunduğu’ kaydedilerek, bu içeriklerin yayımlanmasının kamu düzenini bozabileceği, halk arasında nefret oluşturabileceği bildirilmişti.
PEMRA, 21 Ağustos'ta da Han’ın ‘devlet kurumlarını ve yetkililerini tehdit ettiği’ gerekçesiyle konuşmalarının televizyonlardan canlı yayımlanmasını yasaklamıştı.