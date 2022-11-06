https://sputniknews.com.tr/20221106/pakistanda-hukumet-imran-hanin-konusmalarina-yayin-yasagi-kararini-kaldirdi-1063121749.html

Pakistan'da hükümet, İmran Han'ın konuşmalarına yayın yasağı kararını kaldırdı

Pakistan'da hükümet, İmran Han'ın konuşmalarına yayın yasağı kararını kaldırdı

Pakistan Elektronik Medya Düzenleme Otoritesi’nin, eski Başbakan İmran Han’ın konuşmalarının televizyonlarda yayınlanmasına getirdiği yasak, hükümet tarafından... 06.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-06T12:09+0300

2022-11-06T12:09+0300

2022-11-06T12:09+0300

politika

pakistan

imran han

yasak

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Pakistan Elektronik Medya Düzenleme Otoritesi’nin (PEMRA), ‘devlet kurumlarına suikast planlaması gibi asılsız iddialarla iftirada bulunduğu’ gerekçesiyle eski Başbakan İmran Han’ın konuşmalarının televizyonlarda yayınlanmasına getirdiği yasak, hükümet tarafından kaldırıldı. Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Meryem Aurangzeb, başkent İslamabad’da yaptığı açıklamada, Han’a yönelik yayın yasağı kararının, Başbakan Şahbaz Şerif’in talimatı doğrultusunda kaldırıldığını duyurdu.PEMRA'dan dün yapılan açıklamada, Han’ın konuşmalarının ve basın toplantılarının, tüm uydu kanallarından yayımlanmasının yasaklandığı belirtilmişti. Açıklamada, Han’ın konuşmalarında ‘devlet kurumlarına suikast planlaması gibi asılsız iddialarla iftirada bulunduğu’ kaydedilerek, bu içeriklerin yayımlanmasının kamu düzenini bozabileceği, halk arasında nefret oluşturabileceği bildirilmişti.PEMRA, 21 Ağustos'ta da Han’ın ‘devlet kurumlarını ve yetkililerini tehdit ettiği’ gerekçesiyle konuşmalarının televizyonlardan canlı yayımlanmasını yasaklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221105/pakistanda-imran-hanin-konusmalarinin-yayinlanmasina-yasak-getirildi-1063109309.html

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