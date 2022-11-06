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Pakistan'da hükümet, İmran Han'ın konuşmalarına yayın yasağı kararını kaldırdı
Pakistan'da hükümet, İmran Han'ın konuşmalarına yayın yasağı kararını kaldırdı
Pakistan Elektronik Medya Düzenleme Otoritesi’nin, eski Başbakan İmran Han’ın konuşmalarının televizyonlarda yayınlanmasına getirdiği yasak, hükümet tarafından... 06.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-06T12:09+0300
2022-11-06T12:09+0300
politika
pakistan
imran han
yasak
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Pakistan Elektronik Medya Düzenleme Otoritesi’nin (PEMRA), ‘devlet kurumlarına suikast planlaması gibi asılsız iddialarla iftirada bulunduğu’ gerekçesiyle eski Başbakan İmran Han’ın konuşmalarının televizyonlarda yayınlanmasına getirdiği yasak, hükümet tarafından kaldırıldı. Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Meryem Aurangzeb, başkent İslamabad’da yaptığı açıklamada, Han’a yönelik yayın yasağı kararının, Başbakan Şahbaz Şerif’in talimatı doğrultusunda kaldırıldığını duyurdu.PEMRA'dan dün yapılan açıklamada, Han’ın konuşmalarının ve basın toplantılarının, tüm uydu kanallarından yayımlanmasının yasaklandığı belirtilmişti. Açıklamada, Han’ın konuşmalarında ‘devlet kurumlarına suikast planlaması gibi asılsız iddialarla iftirada bulunduğu’ kaydedilerek, bu içeriklerin yayımlanmasının kamu düzenini bozabileceği, halk arasında nefret oluşturabileceği bildirilmişti.PEMRA, 21 Ağustos'ta da Han’ın ‘devlet kurumlarını ve yetkililerini tehdit ettiği’ gerekçesiyle konuşmalarının televizyonlardan canlı yayımlanmasını yasaklamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221105/pakistanda-imran-hanin-konusmalarinin-yayinlanmasina-yasak-getirildi-1063109309.html
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pakistan, imran han, yasak
pakistan, imran han, yasak

Pakistan'da hükümet, İmran Han'ın konuşmalarına yayın yasağı kararını kaldırdı

12:09 06.11.2022
© AP Photo / Anjum NaveedPakistan'da eski Başbakan İmran Han, seçim tarihi belirlemesi ve meclisin feshedilmesi için hükümete 6 gün mühlet tanıyarak başkent İslamabad'da yürüyüşüne son verdi.
Pakistan'da eski Başbakan İmran Han, seçim tarihi belirlemesi ve meclisin feshedilmesi için hükümete 6 gün mühlet tanıyarak başkent İslamabad'da yürüyüşüne son verdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2022
© AP Photo / Anjum Naveed
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Pakistan Elektronik Medya Düzenleme Otoritesi’nin, eski Başbakan İmran Han’ın konuşmalarının televizyonlarda yayınlanmasına getirdiği yasak, hükümet tarafından kaldırıldı.
Pakistan Elektronik Medya Düzenleme Otoritesi’nin (PEMRA), ‘devlet kurumlarına suikast planlaması gibi asılsız iddialarla iftirada bulunduğu’ gerekçesiyle eski Başbakan İmran Han’ın konuşmalarının televizyonlarda yayınlanmasına getirdiği yasak, hükümet tarafından kaldırıldı. Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Meryem Aurangzeb, başkent İslamabad’da yaptığı açıklamada, Han’a yönelik yayın yasağı kararının, Başbakan Şahbaz Şerif’in talimatı doğrultusunda kaldırıldığını duyurdu.
PEMRA'dan dün yapılan açıklamada, Han’ın konuşmalarının ve basın toplantılarının, tüm uydu kanallarından yayımlanmasının yasaklandığı belirtilmişti. Açıklamada, Han’ın konuşmalarında ‘devlet kurumlarına suikast planlaması gibi asılsız iddialarla iftirada bulunduğu’ kaydedilerek, bu içeriklerin yayımlanmasının kamu düzenini bozabileceği, halk arasında nefret oluşturabileceği bildirilmişti.
PEMRA, 21 Ağustos'ta da Han’ın ‘devlet kurumlarını ve yetkililerini tehdit ettiği’ gerekçesiyle konuşmalarının televizyonlardan canlı yayımlanmasını yasaklamıştı.
İmran Han - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2022
DÜNYA
Pakistan'da İmran Han'ın konuşmalarının yayınlanmasına yasak getirildi
Dün, 19:47
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