Ömer Çelik: CHP yöneticileri gibi İngiltere'nin, Amerika'nın sokaklarında hamburger aramıyoruz

"Eser siyasetiyle altyapı ve üstyapı sorunlarını çözmüş bir Türkiye tablosu, artık önümüzdeki yüzyıla damga vurmaya hazır. Daha önce 'İlk Oyum Erdoğan'a İlk Oyum AK Parti'ye toplantılarında buluştuğum genç arkadaşlara söyledim. 99 yıl önce 28 Ekim tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz' demişti. 99 yıl boyunca Türkiye muasır medeniyet seviyesini yakalama konusunda büyük mücadeleler verdi. Zor günleri milletimizin iradesiyle, gücüyle Cumhuriyetimizin birikimleriyle, demokrasimizin gücüyle hep beraber atlattık. Tam 99 yıl sonra yine bir 28 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımız, 29 Ekim'in arifesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin ufkunun, Türkiye Yüzyılı'yla buluşacağını ilan etti. Türkiye Yüzyılı toplantısında ne gördük? Krizlerle aşağı çekilen çeşitli kaos ve yıkım siyasetleriyle sendeletilen, darbeler ve vesayet politikalarıyla sürekli geriye itilen ve muasır medeniyet seviyesini yakalama mücadelesinde ulaştığı her kazanımın, ulaştığı her seviyenin darbelerle, siyasi suikastlarla, başka provokasyonlarla elinden çalındığı bir Türkiye tablosundan artık muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkma idealini gerçekleştirebilecek, her donanıma kavuşmuş bir Türkiye. Kuşkusuz Cumhuriyetimiz hiçbir zaman yaşlanmıyor. Yüzüncü yaşına girerken de sadece yaş almış olacak, genç ve dinamik bir Cumhuriyet olarak Türkiye Yüzyılı'nı kucaklayacak."