https://sputniknews.com.tr/20221106/omer-celik-chp-yoneticileri-gibi-ingilterenin-amerikanin-sokaklarinda-hamburger-aramiyoruz-1063130147.html

Ömer Çelik: CHP yöneticileri gibi İngiltere'nin, Amerika'nın sokaklarında hamburger aramıyoruz

Ömer Çelik: CHP yöneticileri gibi İngiltere'nin, Amerika'nın sokaklarında hamburger aramıyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bir oyla 2023'te Türkiye Yüzyılı'na imza atacaksınız. Şimdi biz Adana'dayız, Yüreğir'deyiz, ilk defa oy kullanacak genç... 06.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-06T20:00+0300

2022-11-06T20:00+0300

2022-11-06T20:00+0300

ömer çelik

politika

kemal kılıçdaroğlu

cumhurbaşkanlığı

cumhurbaşkanlığı seçimi

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'İlk Oyum Erdoğan'a İlk Oyum AK Parti'ye' programında, kentte bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.Toplantı salonuna girerken çok güzel hazırlanmış bir çadır tünelden geçtiğini aktaran Çelik, "O tünelin içerisinde görüyorsun ki buraya girerken önce eski Türkiye'ye giriyorsun, tünelin ilk kısmında, krizler, kaoslar ve karanlık. Sürekli neyin başarılamadığına, neyin kötü yapıldığına dair sayfalar dolusu haber. Ondan sonra çadır tünelin ikinci kısmına giriyorsun, tam buraya girmeden evvel müthiş eser siyaseti ve zihniyet devrimi, Türkiye'nin her alanda ilerletildiği, büyütüldüğü büyük siyasi projelerin ortaya koyulduğu bir görüntü. Üçüncü olarak da bu salona giriyorsun. Türkiye Yüzyılı'nda neler yapacağımızı, kimlerle yapacağımızın toplantısı" diye konuştu.Gençler tarafından hazırlanan ve üzerinde "Tık oyumu atıyorum modumu yakalıyorum" yazan afişe değinen Çelik, "Aslında başta da söyleyeceğimiz bu, sonda da söyleyeceğimiz bu. Nihayetinde büyük krizlerle, sıkıntılarla boğuşmuş bir Türkiye tablosundan bugün 2023'e, Türkiye Yüzyılı'na bakan bir Türkiye tablosu. Yine iktidara ilk geldiğimizde sizin gibi genç arkadaşlarımız, o zamanın gençleriyle çıkılan yolda elde edilen başarılarla gerçekleşti" değerlendirmesinde bulundu.Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir siyasi vizyon ortaya koyarak Türkiye'nin eser siyaseti anlamında çok büyük işlere imza attığını, ülkenin büyük eserlerle, hizmetlerle buluştuğunu belirtti.Ömer Çelik, bu eser siyasetinin Türkiye'nin bütün altyapısını, üstyapısını Türkiye Yüzyılı dedikleri büyük atılıma, vizyona hazır hale getirdiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:'Bir oyla 2023'te Türkiye Yüzyılı'na imza atacaksınız'Cumhuriyetin büyük bir değer olduğunu, bunun en çok gençlere yakıştığını belirten Çelik, "Her kesimden vatandaşımız için, Cumhuriyetimiz büyük bir değerdir ama Cumhuriyet en çok size yakışır, en çok gençlere yakışır. En çok gelecek sene ilk oyunu kullanacak kardeşlerimize yakışır" dedi.Çelik, ilk defa oyunu kullanacak ya da daha önce oy atmış olsa da 2023'te de oy kullanacaklara şöyle seslenerek, şöyle devam etti:Çelik, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep'te eser siyasetinde yeni aşamalara imza attığını söyledi.Cumhurbaşkanı'na, AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na karşıtlık üzerinden siyaset yapanların tek gündeminin olduğunu belirten Çelik, "Altılı masanın bir sonraki toplantısı kimde olacak? Kimler yeni kağıtları hazırlayacak, yeni açıklamalar yapacak? Şimdiye kadar Türkiye'nin siyasetine yön veren, Türkiye'deki siyasi gidişatı kucaklayan, milletin taleplerine cevap veren herhangi bir açıklamaları olmadı. Şimdiye kadar Türkiye'nin özlemlerini ifade eden Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yaşında Türkiye Cumhuriyeti'nin önünde bir ufuk koyan bir vizyon koyan herhangi bir açıklamaları olmadı. Sadece neye karşı olduklarını söylüyorlar. Millete ne bir zihniyet devrimi ne de eser siyaseti kazandırma anlamında verebilecekleri hiçbir şey yok, şimdiye kadar olmadı. Bir yıldan fazla bir zamandır toplantıları herkes izliyor, izlenen bu toplantılarda ortaya çıkan herhangi bir tablo yok. Bu süre içerisinde Türkiye, Cumhurbaşkanımız liderliğinde dış politikadan iç politikaya kadar bütün dünyanın gündeminde olan bu büyük siyasete imza atmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.'Uyuşturucuyla mücadele çok güçlü bir şekilde yürütülüyor'Çelik, Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucuyla ilgili iddialarına ilişkin şöyle konuştu:Türkiye'nin, terörle mücadele çalışmalarını anlatan Çelik, şunları kaydetti:

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ömer çelik, kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı, cumhurbaşkanlığı seçimi