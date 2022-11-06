https://sputniknews.com.tr/20221106/msb-irakin-kuzeyinde-1-asker-sehit-oldu-3-asker-yaralandi-1063133698.html

MSB: Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

MSB: Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde taciz atışı sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er Mustafa Öztürk şehit olmuş, üç... 06.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-06T22:36+0300

2022-11-06T22:36+0300

2022-11-06T22:36+0300

türkiye

tsk

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

asker

ölü

yaralı

milli savunma bakanlığı (msb)

şehit

pkk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101419/84/1014198486_0:60:1025:636_1920x0_80_0_0_7944595f5bff0188e25eb8912f890b6f.jpg

MSB, Irak'ın kuzeyinde taciz atışı sonucu 1 askerin hayatını kaybettiğini, 3 askerin ise yaralandığını duyurdu."Irak'ın kuzeyinde 6 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından bir üs bölgemize açılan taciz atışı sonucu kahraman silah arkadaşımız Er Mustafa Öztürk şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da açılan şifalar dileriz"

https://sputniknews.com.tr/20221101/azerbaycan-tezkeresi-tbmmde-kabul-edildi-1062949659.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), asker, ölü, yaralı, milli savunma bakanlığı (msb), şehit, pkk