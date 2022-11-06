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https://sputniknews.com.tr/20221106/msb-irakin-kuzeyinde-1-asker-sehit-oldu-3-asker-yaralandi-1063133698.html
MSB: Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
MSB: Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde taciz atışı sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er Mustafa Öztürk şehit olmuş, üç... 06.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-06T22:36+0300
2022-11-06T22:36+0300
türkiye
tsk
türk silahlı kuvvetleri (tsk)
asker
ölü
yaralı
milli savunma bakanlığı (msb)
şehit
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MSB, Irak'ın kuzeyinde taciz atışı sonucu 1 askerin hayatını kaybettiğini, 3 askerin ise yaralandığını duyurdu."Irak'ın kuzeyinde 6 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından bir üs bölgemize açılan taciz atışı sonucu kahraman silah arkadaşımız Er Mustafa Öztürk şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da açılan şifalar dileriz"
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tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), asker, ölü, yaralı, milli savunma bakanlığı (msb), şehit, pkk
tsk, türk silahlı kuvvetleri (tsk), asker, ölü, yaralı, milli savunma bakanlığı (msb), şehit, pkk

MSB: Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

22:36 06.11.2022
© AA / ArşivTürk asker
Türk asker - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2022
© AA / Arşiv
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde taciz atışı sonucu kahraman silah arkadaşımız P.Söz.Er Mustafa Öztürk şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır" ifadeleri yer aldı.
MSB, Irak'ın kuzeyinde taciz atışı sonucu 1 askerin hayatını kaybettiğini, 3 askerin ise yaralandığını duyurdu.
"Irak'ın kuzeyinde 6 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından bir üs bölgemize açılan taciz atışı sonucu kahraman silah arkadaşımız Er Mustafa Öztürk şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da açılan şifalar dileriz"
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