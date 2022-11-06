https://sputniknews.com.tr/20221106/mitten-suriyede-operasyon-pkkypgnin-ayn-isa-eyalet-sorumlusu-etkisiz-hale-getirildi-1063119920.html

MİT'ten Suriye'de operasyon: PKK/YPG'nin Ayn İsa eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT'ten Suriye'de operasyon: PKK/YPG'nin Ayn İsa eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi

MİT, PKK/YPG'nin Ayn İsa eyalet sorumlusu "Azad" kod adlı Irak uyruklu Kays Berho Sulayva'yı Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. 06.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-06T10:40+0300

2022-11-06T10:40+0300

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Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), Suriye'de nokta operasyon düzenledi.MİT, PKK/YPG'nin Ayn İsa eyalet sorumlusu "Azad" kod adlı Irak uyruklu Kays Berho Sulayva'yı Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2013 yılından PKK'ya terörit Sulayva önce Irak'ın Sincar daha sonra Suriye'nin Tel Tamir bölgesinde faaliyetlerde bulundu.Sulayva, Suriye'nin Haseke bölgesinde ağır silah sorumlusu olarak faaliyet gösterdikten sonra 2017'de tekrar Rasulayn-Tel Tamir bölgesinde görevlendirildi.

https://sputniknews.com.tr/20221010/mit-kuzey-irakta-faaliyet-yuruten-pkk-mensubu-cekdar-kayayi-turkiyeye-getirdi-1062138202.html

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