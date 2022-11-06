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MİT'ten Suriye'de operasyon: PKK/YPG'nin Ayn İsa eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi
MİT'ten Suriye'de operasyon: PKK/YPG'nin Ayn İsa eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi
MİT, PKK/YPG'nin Ayn İsa eyalet sorumlusu "Azad" kod adlı Irak uyruklu Kays Berho Sulayva'yı Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi. 06.11.2022, Sputnik Türkiye
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Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), Suriye'de nokta operasyon düzenledi.MİT, PKK/YPG'nin Ayn İsa eyalet sorumlusu "Azad" kod adlı Irak uyruklu Kays Berho Sulayva'yı Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2013 yılından PKK'ya terörit Sulayva önce Irak'ın Sincar daha sonra Suriye'nin Tel Tamir bölgesinde faaliyetlerde bulundu.Sulayva, Suriye'nin Haseke bölgesinde ağır silah sorumlusu olarak faaliyet gösterdikten sonra 2017'de tekrar Rasulayn-Tel Tamir bölgesinde görevlendirildi.
https://sputniknews.com.tr/20221010/mit-kuzey-irakta-faaliyet-yuruten-pkk-mensubu-cekdar-kayayi-turkiyeye-getirdi-1062138202.html
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mit, suriye, operasyon
mit, suriye, operasyon

MİT'ten Suriye'de operasyon: PKK/YPG'nin Ayn İsa eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi

10:40 06.11.2022 (güncellendi: 11:46 06.11.2022)
© AAMİT'ten Suriye'de operasyon: PKK/YPG'nin Ayn İsa eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi
MİT'ten Suriye'de operasyon: PKK/YPG'nin Ayn İsa eyalet sorumlusu etkisiz hale getirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2022
© AA
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MİT, PKK/YPG'nin Ayn İsa eyalet sorumlusu "Azad" kod adlı Irak uyruklu Kays Berho Sulayva'yı Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), Suriye'de nokta operasyon düzenledi.
MİT, PKK/YPG'nin Ayn İsa eyalet sorumlusu "Azad" kod adlı Irak uyruklu Kays Berho Sulayva'yı Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2013 yılından PKK'ya terörit Sulayva önce Irak'ın Sincar daha sonra Suriye'nin Tel Tamir bölgesinde faaliyetlerde bulundu.
Sulayva, Suriye'nin Haseke bölgesinde ağır silah sorumlusu olarak faaliyet gösterdikten sonra 2017'de tekrar Rasulayn-Tel Tamir bölgesinde görevlendirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ta yürüttüğü çalışma neticesinde PKK/KCK'nın lojistik sorumlularından Çiyager Mamhuri kod adlı Çekdar Kaya'yı Türkiye'ye getirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2022
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MİT, Kuzey Irak'ta faaliyet yürüten PKK mensubu Çekdar Kaya’yı Türkiye’ye getirdi
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