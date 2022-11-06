https://sputniknews.com.tr/20221106/misir-kuresel-krizler-iklim-degisikligiyle-mucadeleyi-etkilemesin-1063131067.html
Mısır: Küresel krizler iklim değişikliğiyle mücadeleyi etkilemesin
Mısır: Küresel krizler iklim değişikliğiyle mücadeleyi etkilemesin
Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, karşı karşıya kalınan mevcut küresel krizlerin, iklim değişikliğiyle mücadele taahhütlerini etkilememesi çağrısında... 06.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-06T21:05+0300
2022-11-06T21:05+0300
2022-11-06T21:05+0300
dünya
mısır
iklim değişikliği
birleşmiş milletler (bm)
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Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı (COP27) kapsamında basın toplantısı düzenledi.COP27 Dönem Başkanı Şukri, karşı karşıya kalınan küresel krizlerin, iklim değişikliğiyle mücadele taahhütlerini etkilemesine izin verilmemesi gerektiğini belirterek, "Bu durumlar, iklim tehditleriyle mücadelenin önünde bir gerekçe olmamalı" dedi.Dünyada iklim değişikliğinden etkilenen milyonlarca kişi olduğuna işaret eden Şukri, Afrika ülkelerinin, iklim değişikliğinden muzdarip olduğunu, desteğe ihtiyaç duyduklarını ve bu ülkelerin, konferanstaki müzakere sürecinin ayrılmaz bir parçası olduklarını kaydetti.Şukri, konferansın gündeminde iklim değişikliğiyle ilgili 'kayıplar ve zararlar' maddesinin de yer aldığını belirterek, konferansın başarıyla ve bir ilerleme sağlanarak sonlanması temennisinde bulundu.Bu arada Mısır'ın sahil kenti Şarm el-Şeyh'te BM İklim Zirvesi öncesi bir dizi hazırlık yapıldı. Bu hazırlıklarla kente, daha yeşil ve çevre dostu bir görünüm kazandırıldı.Zirve boyunca 130'u elektrikli, 120'si doğalgazla çalışan 250 çevre dostu otobüs ve 150 elektrikli otomobil hizmet verecek. Benzinle çalışan 800 küçük binek aracı da doğalgaz ile çalışacak hale getirildi.Kentte 10 adet bisiklet istasyonu, 3 adet güneş enerjisi istasyonu ile elektrik ve doğalgaz şarj istasyonları kuruldu. Kentteki otellerin yüzde 90'ından fazlasında da güneş enerjisi kullanılacak; zirve merkezinde temiz ve yenilenebilir enerjiyle çalışan bir sahra hastanesi hizmet verecek.Bunun yanı sıra zirve hazırlıkları kapsamında kente 4 bin palmiye ve 200 meyve ağacı dikildi, çevre dostu binalardan oluşan 11 bin metrekarelik bir 'yeşil bölge' oluşturuldu.İklim değişikliğiyle mücadele alanında dünyadaki en kapsamlı zirve olan ve bugün başlayan İklim Değişikliği Konferansı, 18 Kasım'a kadar devam edecek.Yaklaşık 190 ülkeden 100'ün üzerinde devlet yetkilisi ile 40 binden fazla katılımcının beklendiği konferansta, sera gazı emisyonlarını azaltım planları, iklim değişikliğine adaptasyon, gelişmekte olan ülkelere taahhüt edilen iklim tazminatı gibi konular en önemli gündem maddelerini oluşturuyor.
https://sputniknews.com.tr/20221106/bm-iklim-zirvesi-misirda-basladi-1063127470.html
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mısır, iklim değişikliği, birleşmiş milletler (bm)
mısır, iklim değişikliği, birleşmiş milletler (bm)
Mısır: Küresel krizler iklim değişikliğiyle mücadeleyi etkilemesin
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Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, karşı karşıya kalınan mevcut küresel krizlerin, iklim değişikliğiyle mücadele taahhütlerini etkilememesi çağrısında bulundu.
Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde başlayan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı (COP27) kapsamında basın toplantısı düzenledi.
COP27 Dönem Başkanı Şukri, karşı karşıya kalınan küresel krizlerin, iklim değişikliğiyle mücadele taahhütlerini etkilemesine izin verilmemesi gerektiğini belirterek, "Bu durumlar, iklim tehditleriyle mücadelenin önünde bir gerekçe olmamalı" dedi.
Dünyada iklim değişikliğinden etkilenen milyonlarca kişi olduğuna işaret eden Şukri, Afrika ülkelerinin, iklim değişikliğinden muzdarip olduğunu, desteğe ihtiyaç duyduklarını ve bu ülkelerin, konferanstaki müzakere sürecinin ayrılmaz bir parçası olduklarını kaydetti.
Şukri, konferansın gündeminde iklim değişikliğiyle ilgili 'kayıplar ve zararlar' maddesinin de yer aldığını belirterek, konferansın başarıyla ve bir ilerleme sağlanarak sonlanması temennisinde bulundu.
Bu arada Mısır'ın sahil kenti Şarm el-Şeyh'te BM İklim Zirvesi öncesi bir dizi hazırlık yapıldı. Bu hazırlıklarla kente, daha yeşil ve çevre dostu bir görünüm kazandırıldı.
Zirve boyunca 130'u elektrikli, 120'si doğalgazla çalışan 250 çevre dostu otobüs ve 150 elektrikli otomobil hizmet verecek. Benzinle çalışan 800 küçük binek aracı da doğalgaz ile çalışacak hale getirildi.
Kentte 10 adet bisiklet istasyonu, 3 adet güneş enerjisi istasyonu ile elektrik ve doğalgaz şarj istasyonları kuruldu. Kentteki otellerin yüzde 90'ından fazlasında da güneş enerjisi kullanılacak; zirve merkezinde temiz ve yenilenebilir enerjiyle çalışan bir sahra hastanesi hizmet verecek.
Bunun yanı sıra zirve hazırlıkları kapsamında kente 4 bin palmiye ve 200 meyve ağacı dikildi, çevre dostu binalardan oluşan 11 bin metrekarelik bir 'yeşil bölge' oluşturuldu.
İklim değişikliğiyle mücadele alanında dünyadaki en kapsamlı zirve olan ve bugün başlayan İklim Değişikliği Konferansı, 18 Kasım'a kadar devam edecek.
Yaklaşık 190 ülkeden 100'ün üzerinde devlet yetkilisi ile 40 binden fazla katılımcının beklendiği konferansta, sera gazı emisyonlarını azaltım planları, iklim değişikliğine adaptasyon, gelişmekte olan ülkelere taahhüt edilen iklim tazminatı gibi konular en önemli gündem maddelerini oluşturuyor.