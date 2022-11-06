https://sputniknews.com.tr/20221106/meslek-lisesi-9-ayda-255-milyon-ciro-yapti-gunluk-5-bin-tabldottan-fazla-yemek-uretiyoruz-1063123660.html

Meslek lisesi 9 ayda 25.5 milyon ciro yaptı: ‘Günlük 5 bin tabldottan fazla yemek üretiyoruz’

Meslek lisesi 9 ayda 25.5 milyon ciro yaptı: ‘Günlük 5 bin tabldottan fazla yemek üretiyoruz’

Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 10 farklı kurum için verdiği yemek servisiyle, 2022 yılının ilk 9 ayında 25 milyon 542 bin TL ciro yaptı... 06.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-06T13:56+0300

2022-11-06T13:56+0300

2022-11-06T13:56+0300

türkiye

meslek lisesi

ciro

yemek

aşçı

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Milli Eğitim Bakanlığı, meslek liselerinin bu yılın 9 aylık döneminde 1 milyar 362 milyon 789 bin TL gelir elde ettiğini açıkladı. meslek liselerinin gelir dağılımında ilk sırada 148 milyon 93 bin 672 TL ile İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'da ise en yüksek ciro rakamına, konaklama-seyahat ile yiyecek-içecek alanında eğitim verip, hizmet sağlayan Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 25 milyon 542 bin TL ile ulaştı. Kazançtan öğrenci, öğretmen, usta öğretici maaşları ile diğer masraflar çıkartıldığında geriye kalan 2 milyon 216 bin 700 TL'lik kar ise okula ve Milli Eğitim Bakanlığı bütçesine aktarıldı.Teorik derslerin yanı sıra uygulamalı olarak özellikle yiyecek-içecek hizmetleri alanında atölyede çalışan öğrenciler, hazırladıkları menülerle 10 kuruma hizmet verirken, asgari ücrete yakın maaş alıyor. Öğrenciler hem eğitim alırken aynı zamanda ailelerine de destek oluyor. Yemek, Gıda İşletmecileri, Servis Sağlayıcıları ve Mesleki Eğitim Derneği'nin verilerine göre, 5 bin 500 işletmenin faaliyet gösterdiği sektörün yıllık cirosu 93 milyar 50 milyon TL. Bu verilere göre, bir catering firması yıllık yaklaşık 17 milyon TL ciro elde ediyor.MEB'in meslek liseleriyle ilgili projesinin önemine vurgu yapan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Döner sermayelerinin aktif kılınması çok önemli bir çalışmaydı. Bakanlığımız, İstanbul içerisinde olmak üzere, bütün okullarımıza bu yönde yatırımlar yaparak, üretim kapasitelerini arttırdı. Kurulan işbirlikleri ile de bunu büyüttü. Döner sermayedeki devlet katkısının yüzde 15'ten yüzde 1'e indirilmesi gibi çok yönlü adımlar ile meslek eğitim okullarında üretim faaliyetleri büyüdü. Biz de İstanbul'da çalışmalarımızı sürdürdük" dedi.‘Ekim ayıyla birlikte 30 milyona yakın bir ciro gerçekleştirerek üretime devam ediyoruz’Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Süleyman Çakır ise, 2 yıldır döner sermaye ile üretim yaptıklarını belirterek, "2022 yılının ilk 9 ayında yaklaşık 25 milyon civarı bir ciromuz oldu. Ekim ayıyla birlikte 30 milyona yakın bir ciro gerçekleştirerek üretime devam ediyoruz. Yaklaşık 3 milyon TL gibi bir karımız var. Öğrenciler, ortalama olarak asgari ücrete yakın bir kazanç sağlıyor. Öğretmenler de maaşlarının yanı sıra bir asgari ücret kadar para kazanabiliyor. Geniş bir yelpazede üretim ve dağıtım yapıyoruz. 10 kuruma hizmet veriyoruz, günde ortalama 5 bin tabldot yemek üretip, dağıtıyoruz. Hizmet sunduğumuz yerler arasında Kanuni Süleyman Eğitim Araştırma Hastanesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı'mızın yeni başlatmış olduğu ana sınıfları var" dedi.‘Öğrenci 1 gününü mutlaka gerçek mutfakta geçiriyor’Teorik derslerin zamanla uygulamaya döndüğünü anlatan Çakır, "Dersin uygulaması ise okulumuzdaki mutfaklarda yapılıyor. Normalde, kendi okulumuzda ders saatleri içerisinde öğrencilerimizi çalıştırıyoruz. Atölyeler haftanın 2 veya 3 günü faaliyette. Öğrenci 1 gününü mutlaka gerçek mutfakta geçiriyor" diye konuştu.‘Usta öğretici, öğrenci, çırak olmak üzere toplamda düzenli çalışan 90 öğrencimiz var’İstanbul'da meslek liseleri arasında birinci olduklarını ifade eden Çakır, "Geçen sene de İstanbul birincisiydik. Türkiye'de genelde ilk 3 içerisinde oluyoruz. Hedefimiz yine İstanbul ve Türkiye birincisi olarak yılı kapatmak. Ancak burada asıl amaç; kazancın, öğrenci, öğretmen ve Milli Eğitim ile paylaşılması, öğrencinin eğitimine katkı sağlaması. Velilere, çocukların okul kayıtları esnasında, 'Hesap açın' diyoruz. Çünkü bütün her şeyimiz resmi olarak hesaplanıyor. Sigortalar ödeniyor, resmi olarak maaşlar hesaplarına yatıyor. Veliler 'Ne yapacaksınız?' diye soruyorlar. Mutfağı gezdiriyoruz, yaptığımız işleri anlatıyoruz. Daha sonra iyi dönüşler alıyoruz. Usta öğretici, öğrenci, çırak olmak üzere toplamda düzenli çalışan 90 öğrencimiz var. Onun dışında 150 kişi de dönemsel olarak atölye dersinde ve hafta sonları çalışıyor. Topladığımız zaman 1 yılda aktif çalışan 250 personelimiz oluyor" dedi.‘Burada asgari ücret alıyorum, gerçekten büyük bir ücret’Hem okulda hem de sektörde çalıştığını söyleyen 11. sınıf öğrencisi Berat Çil, "Gerçekten güzel bir imkan oldu. Böylelikle mutfağa çok fazla alıştım. Pratikler sayesinde doğramada hızlandım, serviste çalışma imkanı da buldum. Şu anda mutfak bölümü okumak istiyorum. Umarım ileride şef olacağım. Burada asgari ücret alıyorum. Gerçekten büyük bir ücret. Çünkü diğer stajyerler, asgari ücretin 3'te birini alıyor. Burada tamamını alıyoruz. Ailem, ilk başta 'Aşçı olacağım' dediğimde inanmamıştı. Şimdi gerçekten tebrik ediyorlar" diye konuştu.‘Hem aileme katkı sağlıyorum hem de mutluyum’10. sınıf öğrencisi Gamze Ceren Şaşmaz da mutfakta kendini iyi hissettiğini belirterek, "Yaşıtlarıma göre daha fazla avantaj kazanıyorum. Bunlar hem gerçek hayatta hem de okulda beni olumlu etkiliyor. Hangi yöntemlerin bana daha kolay geleceğini burada çalışıp, deneyimleyerek öğrenmiş oluyorum. Hem aileme katkı sağlıyorum hem de mutluyum. Ailem bu konudan çok mutlu. Ne olursa olsun benim de eve bir katkım var" dedi.

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meslek lisesi, ciro, yemek, aşçı