Külünk: Yoksulların, zenginlerin servetindeki haklarını alacak adil bir yönetim olmazsa olmazdır

Güne Merhaba

Yoksulluk insanın insanlığın düşmanıdır.



Yoksulluktan kurtulmak ve gelir dağılımında adaletin esas olduğu bir EKO SİSTEMİ hep birlikte inşa etmek,

yoksulların

zenginlerin mallarındaki/servetlerinde ki haklarını alacak

ADİL BİR KÜRESEL YÖNETİM olmaz ise olmazdır.