Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20221106/kulunk-yoksullarin-zenginlerin-servetindeki-haklarini-alacak-adil-bir-yonetim-olmazsa-olmazdir-1063120660.html
Külünk: Yoksulların, zenginlerin servetindeki haklarını alacak adil bir yönetim olmazsa olmazdır
Külünk: Yoksulların, zenginlerin servetindeki haklarını alacak adil bir yönetim olmazsa olmazdır
AK Partili Metin Külünk, "Yoksulların, zenginlerin servetlerindeki haklarını alacak adil bir küresel yönetim olmazsa olmazdır" görüşünü savundu. 06.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-06T11:42+0300
2022-11-06T11:43+0300
politika
ak parti
metin külünk
yoksulluk
zenginlik
gelir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101760/23/1017602381_0:50:1148:696_1920x0_80_0_0_ba6e627e88aa23329aa5c72d74ca153f.jpg
AK Partili Metin Külünk, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Külünk, "Yoksulluk insanın insanlığın düşmanıdır. Yoksulluktan kurtulmak ve gelir dağılımında adaletin esas olduğu bir eko sistemi hep birlikte inşa etmek, yoksulların, zenginlerin mallarındaki/servetlerindeki haklarını alacak adil bir küresel yönetim olmazsa olmazdır." ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20221104/bakan-nebati-ak-parti-iktidari-doneminde-kimse-beni-enflasyona-ezdirdiler-diyemez-1063074445.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101760/23/1017602381_81:0:1148:800_1920x0_80_0_0_6d54a9115b4cadbf7f22e86917148ccf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ak parti, metin külünk, yoksulluk, zenginlik, gelir
ak parti, metin külünk, yoksulluk, zenginlik, gelir

Külünk: Yoksulların, zenginlerin servetindeki haklarını alacak adil bir yönetim olmazsa olmazdır

11:42 06.11.2022 (güncellendi: 11:43 06.11.2022)
© AA / Güven YılmazMetin Külünk
Metin Külünk - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2022
© AA / Güven Yılmaz
Abone olTelegram
AK Partili Metin Külünk, "Yoksulların, zenginlerin servetlerindeki haklarını alacak adil bir küresel yönetim olmazsa olmazdır" görüşünü savundu.
AK Partili Metin Külünk, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Külünk, "Yoksulluk insanın insanlığın düşmanıdır. Yoksulluktan kurtulmak ve gelir dağılımında adaletin esas olduğu bir eko sistemi hep birlikte inşa etmek, yoksulların, zenginlerin mallarındaki/servetlerindeki haklarını alacak adil bir küresel yönetim olmazsa olmazdır." ifadesini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kastamonu ziyaretinde yaptığı açıklamada kimseyi enflasyona ezdirmediklerini söyledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2022
EKONOMİ
Bakan Nebati: AK Parti iktidarı döneminde kimse 'Beni enflasyona ezdirdiler' diyemez
4 Kasım, 14:57
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала