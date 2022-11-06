https://sputniknews.com.tr/20221106/kulunk-yoksullarin-zenginlerin-servetindeki-haklarini-alacak-adil-bir-yonetim-olmazsa-olmazdir-1063120660.html
Külünk: Yoksulların, zenginlerin servetindeki haklarını alacak adil bir yönetim olmazsa olmazdır
Külünk: Yoksulların, zenginlerin servetindeki haklarını alacak adil bir yönetim olmazsa olmazdır
AK Partili Metin Külünk, "Yoksulların, zenginlerin servetlerindeki haklarını alacak adil bir küresel yönetim olmazsa olmazdır" görüşünü savundu. 06.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-06T11:42+0300
2022-11-06T11:42+0300
2022-11-06T11:43+0300
politika
ak parti
metin külünk
yoksulluk
zenginlik
gelir
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AK Partili Metin Külünk, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Külünk, "Yoksulluk insanın insanlığın düşmanıdır. Yoksulluktan kurtulmak ve gelir dağılımında adaletin esas olduğu bir eko sistemi hep birlikte inşa etmek, yoksulların, zenginlerin mallarındaki/servetlerindeki haklarını alacak adil bir küresel yönetim olmazsa olmazdır." ifadesini kullandı.
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ak parti, metin külünk, yoksulluk, zenginlik, gelir
ak parti, metin külünk, yoksulluk, zenginlik, gelir
Külünk: Yoksulların, zenginlerin servetindeki haklarını alacak adil bir yönetim olmazsa olmazdır
11:42 06.11.2022 (güncellendi: 11:43 06.11.2022) Abone ol
AK Partili Metin Külünk, "Yoksulların, zenginlerin servetlerindeki haklarını alacak adil bir küresel yönetim olmazsa olmazdır" görüşünü savundu.
AK Partili Metin Külünk, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Külünk, "Yoksulluk insanın insanlığın düşmanıdır. Yoksulluktan kurtulmak ve gelir dağılımında adaletin esas olduğu bir eko sistemi hep birlikte inşa etmek, yoksulların, zenginlerin mallarındaki/servetlerindeki haklarını alacak adil bir küresel yönetim olmazsa olmazdır." ifadesini kullandı.