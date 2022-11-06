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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Geceleme başı gelirde İspanya'yı geçtik
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Geceleme başı gelirde İspanya'yı geçtik
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin geceleme başı gelirde İspanya'yı geçtiğini ifade etti. 06.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-06T14:41+0300
2022-11-06T14:41+0300
2022-11-06T14:41+0300
türkiye
mehmet nuri ersoy
fatih altaylı
turizm
gelir
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Köşesinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile konuştuğunu aktaran Habertürk yazarı Fatih Altaylı "Bakan Ersoy’un verdiği sayılara göre Türkiye, 2021 yılında geceleme başına gelirde ilk kez İspanya’nın önüne geçmişti ve Türkiye’ye gelen turistler geceleme başına 82 dolar bırakırken, İspanya’da bu 72 dolar olmuştu. Bakan’a göre 2022 yılında geceleme başı gelir daha da artacaktı" dedi.Altaylı Ersoy'un “Bu yıl zannederim geceleme başına 89-90 dolar gelir elde edeceğiz. Geceleme başı gelir hesabı daha doğru bir hesaptır. Kişi sayısından daha doğru bir sonuç verir. 200 ülkede çok yoğun bir tanıtım yaptık. Sonucunu da aldık. Hem ülke çeşitliğinde ciddi bir artış oldu, hem de turist kalitesinde. Pazar bağımlılığımız azaldı. Değişik ülkelere yöneldik. Aslında bu gelir daha da fazla olacaktı ama euro dolar paritesi euro aleyhine gelişince bizi etkiledi. Gelirlerimizin önemli bir bölümü euro ama hesaplama dolar. Euro gücünü korusaydı daha da yüksek bir gelir olurdu” sözlerini de aktardı.
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mehmet nuri ersoy, fatih altaylı, turizm, gelir
mehmet nuri ersoy, fatih altaylı, turizm, gelir
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Geceleme başı gelirde İspanya'yı geçtik
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin geceleme başı gelirde İspanya'yı geçtiğini ifade etti.
Köşesinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile konuştuğunu aktaran Habertürk yazarı Fatih Altaylı "Bakan Ersoy’un verdiği sayılara göre Türkiye, 2021 yılında geceleme başına gelirde ilk kez İspanya’nın önüne geçmişti ve Türkiye’ye gelen turistler geceleme başına 82 dolar bırakırken, İspanya’da bu 72 dolar olmuştu. Bakan’a göre 2022 yılında geceleme başı gelir daha da artacaktı"
dedi.
Altaylı Ersoy'un “Bu yıl zannederim geceleme başına 89-90 dolar gelir elde edeceğiz. Geceleme başı gelir hesabı daha doğru bir hesaptır. Kişi sayısından daha doğru bir sonuç verir. 200 ülkede çok yoğun bir tanıtım yaptık. Sonucunu da aldık. Hem ülke çeşitliğinde ciddi bir artış oldu, hem de turist kalitesinde. Pazar bağımlılığımız azaldı. Değişik ülkelere yöneldik. Aslında bu gelir daha da fazla olacaktı ama euro dolar paritesi euro aleyhine gelişince bizi etkiledi. Gelirlerimizin önemli bir bölümü euro ama hesaplama dolar. Euro gücünü korusaydı daha da yüksek bir gelir olurdu” sözlerini de aktardı.