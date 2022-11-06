https://sputniknews.com.tr/20221106/kilicdaroglu-dunyanin-ne-kadar-mafya-pisligi-varsa-paralari-ile-birlikte-sehirlerimize-geldi-1063129467.html

Kılıçdaroğlu: Dünyanın ne kadar mafya pisliği varsa, paraları ile birlikte şehirlerimize geldi

Kılıçdaroğlu: Dünyanın ne kadar mafya pisliği varsa, paraları ile birlikte şehirlerimize geldi

İstanbul Sarıyer'de yakalanan Sırp çete lideri ile ilgili açıklama yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Kara para, sahibini getirir dedim. Dünyanın ne kadar mafya... 06.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-06T19:06+0300

2022-11-06T19:06+0300

2022-11-06T19:06+0300

kemal kılıçdaroğlu

politika

sırp

çete

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CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Sırp çete lideri Zeljko Bojanic'in, Sarıyer'deki bir villada gözaltına alınması sonrası Twitter'dan bir açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, açıklamasında şunları ifade etti:

https://sputniknews.com.tr/20221106/sirp-cete-lideri-sariyerde-kaldigi-villada-yakalandi-1063127203.html

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kemal kılıçdaroğlu, sırp, çete