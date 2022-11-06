https://sputniknews.com.tr/20221106/kilicdaroglu-dunyanin-ne-kadar-mafya-pisligi-varsa-paralari-ile-birlikte-sehirlerimize-geldi-1063129467.html
Kılıçdaroğlu: Dünyanın ne kadar mafya pisliği varsa, paraları ile birlikte şehirlerimize geldi
Kılıçdaroğlu: Dünyanın ne kadar mafya pisliği varsa, paraları ile birlikte şehirlerimize geldi
İstanbul Sarıyer'de yakalanan Sırp çete lideri ile ilgili açıklama yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Kara para, sahibini getirir dedim. Dünyanın ne kadar mafya... 06.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-06T19:06+0300
2022-11-06T19:06+0300
2022-11-06T19:06+0300
kemal kılıçdaroğlu
politika
sırp
çete
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CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Sırp çete lideri Zeljko Bojanic'in, Sarıyer'deki bir villada gözaltına alınması sonrası Twitter'dan bir açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, açıklamasında şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20221106/sirp-cete-lideri-sariyerde-kaldigi-villada-yakalandi-1063127203.html
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kemal kılıçdaroğlu, sırp, çete
kemal kılıçdaroğlu, sırp, çete
Kılıçdaroğlu: Dünyanın ne kadar mafya pisliği varsa, paraları ile birlikte şehirlerimize geldi
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İstanbul Sarıyer'de yakalanan Sırp çete lideri ile ilgili açıklama yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Kara para, sahibini getirir dedim. Dünyanın ne kadar mafya pisliği varsa, paraları ile birlikte şehirlerimize geldi" dedi.
CHP Genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı Sırp çete lideri Zeljko Bojanic'in, Sarıyer'deki bir villada gözaltına alınması sonrası Twitter'dan bir açıklamada bulundu.
Kılıçdaroğlu, açıklamasında şunları ifade etti:
"Kara para, sahibini getirir dedim. Dünyanın ne kadar mafya pisliği varsa, paraları ile birlikte şehirlerimize geldi. Şimdi bahçelerde ceset araması yapılıyor. Gördükleriniz denizde sadece bir kum tanesi."