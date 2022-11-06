https://sputniknews.com.tr/20221106/kabine-yarin-toplaniyor-gundem-basortusune-anayasal-guvence-ve-ekonomi-1063119677.html

Kabine yarın toplanıyor: Gündem, başörtüsüne anayasal güvence ve ekonomi

Kabine yarın toplanıyor: Gündem, başörtüsüne anayasal güvence ve ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor. 06.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-06T10:28+0300

2022-11-06T10:28+0300

2022-11-06T10:28+0300

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kabine toplantısı

recep tayyip erdoğan

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Başörtüsü ve aile düzenlemesi için taslak metin tamamlandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın muhalefet partileri ile yaptığı görüşmelere ilişkin bir sunum yapması bekleniyor.Enflasyonla mücadele, esnaf ve dar gelirlilere dair atılacak yeni adımlar, Meclis gündemindeki torba yasalar kabinede ele alınacak. Ayrıca doğalgaz yardımı gibi kış döneminde verilebilecek olası destekler üzerinde de konuşulacak. Ayrıca emeklilikte yaşa takılanlar, taşeron ve geçici işçiler ile sözleşmeli memurlara kadro çalışması da devam ediyor. EYT ve kadro çalışmasında yıl sonuna kadar önemli adımların atılması beklenirken, kabinede son durumun gündeme gelmesi bekleniyor.Toplantıda Rusya-Ukrayna gerilimi, Türkiye öncülüğünde tahıl koridorunda krizin aşılması ele alınacak. Ardı ardına Türkiye'ye yapılan üst düzey ziyaretler, normalleşme süreci, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği, Yunanistan ile gerginlik ve ABD'den F-16 talebi gibi sıcak başlıklarda masada olacak.

https://sputniknews.com.tr/20221025/bakan-bilginden-sozlesmeli-personele-kadro-aciklamasi-kapsam-belli-oldu-1062671377.html

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türkiye, politika, kabine, kabine toplantısı, recep tayyip erdoğan