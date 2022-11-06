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https://sputniknews.com.tr/20221106/istanbul-valiligi-beyoglunda-izinsiz-yuruyus-yapmak-isteyen-121-kisi-gozaltina-alindi-1063132521.html
İstanbul Valiliği: Beyoğlu'nda izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 121 kişi gözaltına alındı
İstanbul Valiliği: Beyoğlu'nda izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 121 kişi gözaltına alındı
İstanbul Valiliği Beyoğlu'nda izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 121 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. 06.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-06T21:50+0300
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türkiye
beyoğlu
izinsiz gösteri
gözaltı
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Beyoğlu'nda 121 kişi gözaltına alındı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlara karşı, HDP tarafından Beyoğlu'nda 'izinsiz toplanma ve yürüyüş' çağrıları yapılması üzerine, Beyoğlu Kaymakamlığınca 'kanuna aykırı toplanma ve yürüyüşün yasaklanmasına' karar verildiği belirtildi.Açıklamada, kaymakamlıkça alınan karara riayet etmeyen, İstiklal Caddesi, Tünel, Meydan ve ara sokaklarda toplanarak izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 121 kişinin, güvenlik görevlilerince gözaltına alındığı ifade edildi.
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beyoğlu, izinsiz gösteri, gözaltı
beyoğlu, izinsiz gösteri, gözaltı

İstanbul Valiliği: Beyoğlu'nda izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 121 kişi gözaltına alındı

21:50 06.11.2022
© DHAİstanbul Valiliği
İstanbul Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2022
© DHA
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İstanbul Valiliği Beyoğlu'nda izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 121 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Beyoğlu'nda 121 kişi gözaltına alındı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlara karşı, HDP tarafından Beyoğlu'nda 'izinsiz toplanma ve yürüyüş' çağrıları yapılması üzerine, Beyoğlu Kaymakamlığınca 'kanuna aykırı toplanma ve yürüyüşün yasaklanmasına' karar verildiği belirtildi.
Açıklamada, kaymakamlıkça alınan karara riayet etmeyen, İstiklal Caddesi, Tünel, Meydan ve ara sokaklarda toplanarak izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 121 kişinin, güvenlik görevlilerince gözaltına alındığı ifade edildi.
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