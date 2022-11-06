https://sputniknews.com.tr/20221106/istanbul-valiligi-beyoglunda-izinsiz-yuruyus-yapmak-isteyen-121-kisi-gozaltina-alindi-1063132521.html

İstanbul Valiliği: Beyoğlu'nda izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 121 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği: Beyoğlu'nda izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 121 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği Beyoğlu'nda izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 121 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. 06.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-06T21:50+0300

2022-11-06T21:50+0300

2022-11-06T21:50+0300

türkiye

beyoğlu

izinsiz gösteri

gözaltı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/04/1056066344_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_4bb13dc20a4c228b2d9f2eee2352e1eb.jpg

Beyoğlu'nda 121 kişi gözaltına alındı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlara karşı, HDP tarafından Beyoğlu'nda 'izinsiz toplanma ve yürüyüş' çağrıları yapılması üzerine, Beyoğlu Kaymakamlığınca 'kanuna aykırı toplanma ve yürüyüşün yasaklanmasına' karar verildiği belirtildi.Açıklamada, kaymakamlıkça alınan karara riayet etmeyen, İstiklal Caddesi, Tünel, Meydan ve ara sokaklarda toplanarak izinsiz yürüyüş yapmak isteyen 121 kişinin, güvenlik görevlilerince gözaltına alındığı ifade edildi.

türkiye

beyoğlu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beyoğlu, izinsiz gösteri, gözaltı