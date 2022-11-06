Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221106/israil-guclerinin-bati-seriada-actigi-ates-sonucu-1-filistinli-oldu-1063119783.html
İsrail güçlerinin Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu 1 Filistinli öldü
İsrail güçlerinin Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu 1 Filistinli öldü
İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Sincil köyü yakınlarında açtığı ateş sonucu 1 Filistinli öldü, 1'i yaralandı. 06.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-06T10:35+0300
2022-11-06T10:35+0300
dünya
batı şeria
filistin
israil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102695/69/1026956916_0:0:3540:1992_1920x0_80_0_0_469cee94f7f7c41fe92bd9467c798b24.jpg
İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Sincil köyü yakınlarında açtığı ateş sonucu 1 Filistinli öldü, 1'i yaralandı.İsrail Kamu Yayın Kuruluşu’nun (KAN) aktardığına göre, İsrail ordusuna bağlı bir birlik, "Geva Binyamin" Yahudi yerleşim birimi yakınlarındaki Sincil köyünde İsrail araçlarına taş attıkları gerekçesiyle 2 Filistinliye ateş açtı.Olayda Filistinlilerden birinin öldüğü, diğerinin yaralandığı kaydedildi.Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Musab Muhammed Mahmud Nefel (18) isimli Filistinli gencin kalbinden gerçek mermiyle vurulduğunu ve Ramallah'taki Filistin Tıp Merkezine kaldırıldığını ancak orada hayatını kaybettiğini aktardı.Görgü tanıkları ise yaralanan diğer Filistinlinin İsrail güçlerince gözaltına alındığını belirtti.İsrail işgali altındaki Batı Şeria, yılbaşından bu yana gerginliğe sahne oluyor.
https://sputniknews.com.tr/20221020/birlesmis-milletler-bu-yil-bati-seriada--2006dan-bu-yana-en-olumcul-yil-oldu-1062512625.html
batı şeria
filistin
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102695/69/1026956916_131:0:3540:2557_1920x0_80_0_0_bb184ccdb120568fbb7ce95dd77b5cf1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
batı şeria, filistin, israil
batı şeria, filistin, israil

İsrail güçlerinin Batı Şeria'da açtığı ateş sonucu 1 Filistinli öldü

10:35 06.11.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLI İsrail askeri / Batı Şeria - Beytüllahim
İsrail askeri / Batı Şeria - Beytüllahim - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLI
Abone olTelegram
İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Sincil köyü yakınlarında açtığı ateş sonucu 1 Filistinli öldü, 1'i yaralandı.
İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Sincil köyü yakınlarında açtığı ateş sonucu 1 Filistinli öldü, 1'i yaralandı.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu’nun (KAN) aktardığına göre, İsrail ordusuna bağlı bir birlik, "Geva Binyamin" Yahudi yerleşim birimi yakınlarındaki Sincil köyünde İsrail araçlarına taş attıkları gerekçesiyle 2 Filistinliye ateş açtı.
Olayda Filistinlilerden birinin öldüğü, diğerinin yaralandığı kaydedildi.
Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Musab Muhammed Mahmud Nefel (18) isimli Filistinli gencin kalbinden gerçek mermiyle vurulduğunu ve Ramallah'taki Filistin Tıp Merkezine kaldırıldığını ancak orada hayatını kaybettiğini aktardı.
Görgü tanıkları ise yaralanan diğer Filistinlinin İsrail güçlerince gözaltına alındığını belirtti.
İsrail işgali altındaki Batı Şeria, yılbaşından bu yana gerginliğe sahne oluyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 4 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 44 kişinin de yaralandığını bildirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
DÜNYA
Birleşmiş Milletler: Bu yıl, Batı Şeria’da 2006’dan bu yana 'en ölümcül yıl' oldu
20 Ekim, 06:58
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала