https://sputniknews.com.tr/20221106/fahrettin-altun-cumhurbaskani-erdoganin-gazirayi-kullandigi-goruntuleri-paylasti-1063134694.html
Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaziray'ı kullandığı görüntüleri paylaştı
Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaziray'ı kullandığı görüntüleri paylaştı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gaziantep'te açılışını yaptığı Gaziray'ın makinist koltuğuna geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın... 06.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-06T23:15+0300
2022-11-06T23:15+0300
2022-11-06T23:16+0300
türkiye
fahrettin altun
recep tayyip erdoğan
gaziray banliyo hattı projesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gaziantep'te açılışını yaptığı Gaziray'ı kullandığı anlar İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.Erdoğan, banliyö trenini kullanırken, "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını seslendirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a trende, çocuklar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da eşlik etti
https://sputniknews.com.tr/20221103/cumhurbaskani-erdogandan-togg-paylasimi-iste-fabrika-iste-banttan-indirdigimiz-ilk-akilli-cihaz-1063044996.html
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fahrettin altun, recep tayyip erdoğan, gaziray banliyo hattı projesi
fahrettin altun, recep tayyip erdoğan, gaziray banliyo hattı projesi
Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaziray'ı kullandığı görüntüleri paylaştı
23:15 06.11.2022 (güncellendi: 23:16 06.11.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gaziantep'te açılışını yaptığı Gaziray'ın makinist koltuğuna geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntülerini paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gaziantep'te açılışını yaptığı Gaziray'ı kullandığı anlar İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.
Erdoğan, banliyö trenini kullanırken, "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını seslendirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a trende, çocuklar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da eşlik etti