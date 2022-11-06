https://sputniknews.com.tr/20221106/fahrettin-altun-cumhurbaskani-erdoganin-gazirayi-kullandigi-goruntuleri-paylasti-1063134694.html

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaziray'ı kullandığı görüntüleri paylaştı

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaziray'ı kullandığı görüntüleri paylaştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Gaziantep'te açılışını yaptığı Gaziray'ın makinist koltuğuna geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın... 06.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-06T23:15+0300

2022-11-06T23:15+0300

2022-11-06T23:16+0300

türkiye

fahrettin altun

recep tayyip erdoğan

gaziray banliyo hattı projesi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Gaziantep'te açılışını yaptığı Gaziray'ı kullandığı anlar İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından sosyal medyadan paylaşıldı.Erdoğan, banliyö trenini kullanırken, "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını seslendirdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'a trende, çocuklar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da eşlik etti

https://sputniknews.com.tr/20221103/cumhurbaskani-erdogandan-togg-paylasimi-iste-fabrika-iste-banttan-indirdigimiz-ilk-akilli-cihaz-1063044996.html

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Sputnik Türkiye

fahrettin altun, recep tayyip erdoğan, gaziray banliyo hattı projesi