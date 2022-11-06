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https://sputniknews.com.tr/20221106/eyyup-kadir-inan-senden-daha-guzel-ak-parti-genclik-kollarimizin-slogani-veya-muzigi-olmamistir-1063128768.html
Eyyüp Kadir İnan: Senden Daha Güzel, AK Parti Gençlik Kollarımızın sloganı veya müziği olmamıştır
Eyyüp Kadir İnan: Senden Daha Güzel, AK Parti Gençlik Kollarımızın sloganı veya müziği olmamıştır
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, "Duman’ın “Senden Daha Güzel” parçası ve sözleri Gençlik Kollarımızın sloganı veya müziği olmamıştır"... 06.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-06T18:21+0300
2022-11-06T18:31+0300
kaan tangöze
eyyüp kadir inan
duman
politika
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Duman müzik grubunun dün gece verdiği konser sırasında grubun solisti Kaan Tangöze grubun ‘Senden Daha Güzel’ şarkısının AK Parti'nin 'İlk Oyum Erdoğan’a, İlk Oyum AK Parti’ye Gençlik Buluşması' etkinliğinde kullanılmasına tepki gösterdi.Tangöze "Sayın Cumhurbaşkanımız, stadlarda geziyor Z kuşağı için. Onun da haberi yok yani, arkadan ‘Senden Daha Güzel'i veriyorlar. O ne yapsın, bilmiyor canım. Birileri de çıkıp diyor ki, Duman parçasını vermiş falan filan… Bize soran olmadı arkadaşlar ben o kadarını söyleyeyim size. Seçimden sonra haklarımızı aramaya başlayacağız artık" açıklamasında bulundu.AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ise sosyal medyadan konuyla ilgili bir açıklama yaptı. İnan açıklamasında şunları belirtti:"Sakarya "ilk oyum" etkinliğimizde sahne alan DJ Erdem Kınay’ın çaldığı şarkılardan biri Duman grubunun “Senden Daha Güzel” parçası olmuştur. Erdem bey birçok şarkıyla hem Sakarya'da hem de Adana'da çok başarılı bir performans göstermiştir. Kendisine teşekkür ediyoruz.DJ'in listesinde yer alan tüm şarkılar kurumsal olarak bizimle zaten ilişkilendirilemez :) Bir şarķı üzerinden yorum yapılması çok abes bir durum olmuştur. Duman’ın “Senden Daha Güzel” parçası ve sözleri Gençlik Kollarımızın sloganı veya müziği olmamıştır."Seçimden sonra haklarımızı arayacağız” ifadesi, muhalefetin “yargılanacaksınız” söyleminin “sanatçı” lisanıyla dile getirilmiş bir versiyonu gibi olmuştur. Hak arayışı seçime endeksli değildir. Ülkemizde hukuk yolu her zaman açıktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."24 Eylül'de Sakarya'da düzenlenen 'İlk Oyum Erdoğan’a, İlk Oyum AK Parti’ye Gençlik Buluşması' etkinliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tribündeki gençleri Duman grubunun 'Senden Daha Güzel' parçası eşliğinde selamlamıştı.
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kaan tangöze, eyyüp kadir inan, duman
kaan tangöze, eyyüp kadir inan, duman

Eyyüp Kadir İnan: Senden Daha Güzel, AK Parti Gençlik Kollarımızın sloganı veya müziği olmamıştır

18:21 06.11.2022 (güncellendi: 18:31 06.11.2022)
© DHAKaan Tangöze
Kaan Tangöze - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2022
© DHA
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AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, "Duman’ın “Senden Daha Güzel” parçası ve sözleri Gençlik Kollarımızın sloganı veya müziği olmamıştır" açıklamasında bulundu.
Duman müzik grubunun dün gece verdiği konser sırasında grubun solisti Kaan Tangöze grubun ‘Senden Daha Güzel’ şarkısının AK Parti'nin 'İlk Oyum Erdoğan’a, İlk Oyum AK Parti’ye Gençlik Buluşması' etkinliğinde kullanılmasına tepki gösterdi.
Tangöze "Sayın Cumhurbaşkanımız, stadlarda geziyor Z kuşağı için. Onun da haberi yok yani, arkadan ‘Senden Daha Güzel'i veriyorlar. O ne yapsın, bilmiyor canım. Birileri de çıkıp diyor ki, Duman parçasını vermiş falan filan… Bize soran olmadı arkadaşlar ben o kadarını söyleyeyim size. Seçimden sonra haklarımızı aramaya başlayacağız artık" açıklamasında bulundu.
AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan ise sosyal medyadan konuyla ilgili bir açıklama yaptı. İnan açıklamasında şunları belirtti:
"Sakarya "ilk oyum" etkinliğimizde sahne alan DJ Erdem Kınay’ın çaldığı şarkılardan biri Duman grubunun “Senden Daha Güzel” parçası olmuştur. Erdem bey birçok şarkıyla hem Sakarya'da hem de Adana'da çok başarılı bir performans göstermiştir. Kendisine teşekkür ediyoruz.
DJ'in listesinde yer alan tüm şarkılar kurumsal olarak bizimle zaten ilişkilendirilemez :) Bir şarķı üzerinden yorum yapılması çok abes bir durum olmuştur. Duman’ın “Senden Daha Güzel” parçası ve sözleri Gençlik Kollarımızın sloganı veya müziği olmamıştır.
"Seçimden sonra haklarımızı arayacağız” ifadesi, muhalefetin “yargılanacaksınız” söyleminin “sanatçı” lisanıyla dile getirilmiş bir versiyonu gibi olmuştur. Hak arayışı seçime endeksli değildir. Ülkemizde hukuk yolu her zaman açıktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
24 Eylül'de Sakarya'da düzenlenen 'İlk Oyum Erdoğan’a, İlk Oyum AK Parti’ye Gençlik Buluşması' etkinliğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tribündeki gençleri Duman grubunun 'Senden Daha Güzel' parçası eşliğinde selamlamıştı.
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