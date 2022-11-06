https://sputniknews.com.tr/20221106/ev-sahibi-sigorta-adi-altinda-tahliye-kagidi-imzalatti-sinirlenen-kiraci-evi-yakti-1063129363.html

Ev sahibi 'sigorta' adı altında tahliye kağıdı imzalattı: Sinirlenen kiracı evi yaktı

Ev sahibi 'sigorta' adı altında tahliye kağıdı imzalattı: Sinirlenen kiracı evi yaktı

İstanbul Sultangazi'de iddiaya göre dün akşam saatlerinde ev sahibinin deprem sigortası adı altında tahliye kağıdı imzalatmasına sinirlenen kiracı, evi yaktı... 06.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-06T18:57+0300

2022-11-06T18:57+0300

2022-11-06T18:57+0300

türkiye

ev sahibi

kiracı

tahliye

yangın

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Sultangazi'de dün saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayda, apartmanın birinci katındaki dairede kiracı ile ev sahibi Ç.Y. ile zam nedeniyle tartıştı. İddiaya göre, ev sahibi evin kirasını 900 TL'den 2 bin TL'ye çıkarmak istedi. Kiracı, zammın çok fazla olduğunu belirterek, kabul etmedi. Ev sahibi kiracısını evden çıkaramayınca bu kez babasına deprem sigortası adı altında tahliye kağıdı imzalattı. Süreci yargıya taşıyan Fatih E., kiracısı için tahliye kararı aldırttı. Cuma günü evdeki eşyalar boşaltıldı. Bunun üzerine kiracısı bu akşam ev sahibinin oturduğu dairenin önüne gelerek, daire önündeki ayakkabılara benzin dökerek ateşe verdi.İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına söndürürken, polisin olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Ev sahibi Ç.Y’nin, evi yakan kiracısından şikayetçi olduğu öğrenildi.Evin karşısındaki fırında çalışan Yusuf Boğa "Ben saat 17.30 gibi geldim. Eve geldiğimde bağırma sesi duydum. Birkaç gencin evi taşladığını gördüm. Sonra itfaiye ve ambulans geldi" dedi.Mehmet Bağcı, "Cuma günü olaydan önce polisler geldi. Çocuklar evden çıkacaklarını söylüyorlardı. Daha sonra kamyonet geldi ve evi boşaltacaklardı. Sonra başka bir grubun iki kez camı kırdıklarını gördüm. Ev sahibi kiraya zam yapmak istediğini söylüyordu. Kiracı iyi bir insandı kimseye zarar vermez" dedi.

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ev sahibi , kiracı, tahliye, yangın