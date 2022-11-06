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https://sputniknews.com.tr/20221106/erdogan-son-anayasa-degisikligiyle-aile-kurumumuza-tehditlerin-onune-bir-set-daha-cekmis-olacagiz-1063128093.html
Erdoğan: Son anayasa değişikliğiyle aile kurumumuza tehditlerin önüne bir set daha çekmiş olacağız
Erdoğan: Son anayasa değişikliğiyle aile kurumumuza tehditlerin önüne bir set daha çekmiş olacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Son anayasa değişikliğiyle aile kurumumuza ve insan fıtratına yönelik tehditlerin önüne bir set daha çekmiş olacağız" dedi. 06.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-06T17:14+0300
2022-11-06T17:25+0300
recep tayyip erdoğan
türkiye
gaziantep
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Gaziantep'te Panaroma 25 Aralık Müzesi'nde 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Teklifini vermeye hazırlandığımız son anayasa değişikliğiyle aile kurumumuza ve insan fıtratına yönelik tehditlerin önüne bir set daha çekmiş olacağız" açıklamasında bulundu..Erdoğan, "Kadını hayatın her alanında desteklerken, aileyi de en güçlü şekilde ayakta tutup geliştirecek bir politika takip etmenin kararlılığı içindeyiz" dedi.
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recep tayyip erdoğan, gaziantep, kadın
recep tayyip erdoğan, gaziantep, kadın

Erdoğan: Son anayasa değişikliğiyle aile kurumumuza tehditlerin önüne bir set daha çekmiş olacağız

17:14 06.11.2022 (güncellendi: 17:25 06.11.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Son anayasa değişikliğiyle aile kurumumuza ve insan fıtratına yönelik tehditlerin önüne bir set daha çekmiş olacağız" dedi.
Gaziantep'te Panaroma 25 Aralık Müzesi'nde 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Teklifini vermeye hazırlandığımız son anayasa değişikliğiyle aile kurumumuza ve insan fıtratına yönelik tehditlerin önüne bir set daha çekmiş olacağız" açıklamasında bulundu..
Erdoğan, "Kadını hayatın her alanında desteklerken, aileyi de en güçlü şekilde ayakta tutup geliştirecek bir politika takip etmenin kararlılığı içindeyiz" dedi.
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