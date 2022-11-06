https://sputniknews.com.tr/20221106/erdogan-son-anayasa-degisikligiyle-aile-kurumumuza-tehditlerin-onune-bir-set-daha-cekmis-olacagiz-1063128093.html

Erdoğan: Son anayasa değişikliğiyle aile kurumumuza tehditlerin önüne bir set daha çekmiş olacağız

Erdoğan: Son anayasa değişikliğiyle aile kurumumuza tehditlerin önüne bir set daha çekmiş olacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Son anayasa değişikliğiyle aile kurumumuza ve insan fıtratına yönelik tehditlerin önüne bir set daha çekmiş olacağız" dedi. 06.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-06T17:14+0300

2022-11-06T17:14+0300

2022-11-06T17:25+0300

recep tayyip erdoğan

türkiye

gaziantep

kadın

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Gaziantep'te Panaroma 25 Aralık Müzesi'nde 'Kadınlarla Büyük Türkiye Yolunda Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Teklifini vermeye hazırlandığımız son anayasa değişikliğiyle aile kurumumuza ve insan fıtratına yönelik tehditlerin önüne bir set daha çekmiş olacağız" açıklamasında bulundu..Erdoğan, "Kadını hayatın her alanında desteklerken, aileyi de en güçlü şekilde ayakta tutup geliştirecek bir politika takip etmenin kararlılığı içindeyiz" dedi.

türkiye

gaziantep

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recep tayyip erdoğan, gaziantep, kadın