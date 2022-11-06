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Datça açıklarında hortum
Datça açıklarında hortum
Muğla'nın Datça ilçesinde, sağanağın ardından denizde hortum oluştu. Hortum yaklaşık 10 dakika sürdü. 06.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-06T15:45+0300
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yaşam
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muğla
datça
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Datça'da öğle saatlerinde kısa süreli sağanak sonrası denizde hortum oluştu. Akdeniz'de, Yunanistan'ın Sömbeki (Symi) Adası açıklarında saat 14.00 sıralarında ortaya çıkan hortum, bir süre sonra Datça kıyılarına yaklaştı. Hortum, daha sonra, Göreme sahili üzerinden Ege Denizi Gökova Körfezi'ne doğru yönelerek kayboldu.
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türkiye, muğla, datça, hortum
türkiye, muğla, datça, hortum

Datça açıklarında hortum

15:45 06.11.2022
© DHAMuğla'nın Datça ilçesinde, sağanağın ardından denizde hortum oluştu. Hortum yaklaşık 10 dakika sürdü.
Muğla'nın Datça ilçesinde, sağanağın ardından denizde hortum oluştu. Hortum yaklaşık 10 dakika sürdü. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2022
© DHA
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Muğla'nın Datça ilçesinde, sağanağın ardından denizde hortum oluştu. Hortum yaklaşık 10 dakika sürdü.
Datça'da öğle saatlerinde kısa süreli sağanak sonrası denizde hortum oluştu. Akdeniz'de, Yunanistan'ın Sömbeki (Symi) Adası açıklarında saat 14.00 sıralarında ortaya çıkan hortum, bir süre sonra Datça kıyılarına yaklaştı. Hortum, daha sonra, Göreme sahili üzerinden Ege Denizi Gökova Körfezi'ne doğru yönelerek kayboldu.
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