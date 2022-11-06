https://sputniknews.com.tr/20221106/datca-aciklarinda-hortum-1063125727.html
Datça açıklarında hortum
Datça açıklarında hortum
Muğla'nın Datça ilçesinde, sağanağın ardından denizde hortum oluştu. Hortum yaklaşık 10 dakika sürdü. 06.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-06T15:45+0300
2022-11-06T15:45+0300
2022-11-06T15:45+0300
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datça
hortum
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Datça'da öğle saatlerinde kısa süreli sağanak sonrası denizde hortum oluştu. Akdeniz'de, Yunanistan'ın Sömbeki (Symi) Adası açıklarında saat 14.00 sıralarında ortaya çıkan hortum, bir süre sonra Datça kıyılarına yaklaştı. Hortum, daha sonra, Göreme sahili üzerinden Ege Denizi Gökova Körfezi'ne doğru yönelerek kayboldu.
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türkiye, muğla, datça, hortum
türkiye, muğla, datça, hortum
Datça açıklarında hortum
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Muğla'nın Datça ilçesinde, sağanağın ardından denizde hortum oluştu. Hortum yaklaşık 10 dakika sürdü.
Datça'da öğle saatlerinde kısa süreli sağanak sonrası denizde hortum oluştu. Akdeniz'de, Yunanistan'ın Sömbeki (Symi) Adası açıklarında saat 14.00 sıralarında ortaya çıkan hortum, bir süre sonra Datça kıyılarına yaklaştı. Hortum, daha sonra, Göreme sahili üzerinden Ege Denizi Gökova Körfezi'ne doğru yönelerek kayboldu.