Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221106/cinayet-suphelisi-kpssden-cikista-yakalandi-1063135818.html
Cinayet şüphelisi KPSS'den çıkışta yakalandı
Cinayet şüphelisi KPSS'den çıkışta yakalandı
Kütahya'da Ekrem Yiğit evinin önünde ölü bulundu. Polis, cinayet şüphelilerinden B.K.'yi KPSS sınavına girdiği okulda çıkışta, diğer şüpheliler M.Y. ve B.B.'yi... 06.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-06T23:58+0300
2022-11-07T00:01+0300
kpss
türkiye
cinayet
kütahya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/06/1063135898_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_b131681aa68d1b9aea19c91a0ddc7d07.jpg
Kütahya'da Alipaşa Mahallesi Hamza Güneri Sokak’ta, sabah erken saatlerde kaldırımda bir kişinin yarı çıplak şekilde yattığını gören mahalle bekçileri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde yatan ve vücudunda darp izleri olan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.Olayın aydınlatılması için harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden ölen kişinin Ekrem Yiğit olduğunu ve araçla getirilerek, bırakıldığını tespit etti.Polis, şüphelilerin M.Y. , B.B. ve B.K. olduğunu saptadı. M.Y. ve B.B. Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy’deki ormanda yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheli B.K. ise Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde KPSS ortaöğretim sınavından çıkışta yakalandı.3 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ölen, Ekrem Yiğit’in daha önce yaralama ve uyuşturucu kullanma suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.
türkiye
kütahya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/06/1063135898_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_2f389b5b2c6d1735617f6d47fc805056.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kpss, cinayet, kütahya
kpss, cinayet, kütahya

Cinayet şüphelisi KPSS'den çıkışta yakalandı

23:58 06.11.2022 (güncellendi: 00:01 07.11.2022)
© DHACinayet şüphelisi KPSS'den çıkışta yakalandı
Cinayet şüphelisi KPSS'den çıkışta yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2022
© DHA
Abone olTelegram
Kütahya'da Ekrem Yiğit evinin önünde ölü bulundu. Polis, cinayet şüphelilerinden B.K.'yi KPSS sınavına girdiği okulda çıkışta, diğer şüpheliler M.Y. ve B.B.'yi ise ormanda yakalayarak gözaltına aldı.
Kütahya'da Alipaşa Mahallesi Hamza Güneri Sokak’ta, sabah erken saatlerde kaldırımda bir kişinin yarı çıplak şekilde yattığını gören mahalle bekçileri durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yerde yatan ve vücudunda darp izleri olan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayın aydınlatılması için harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden ölen kişinin Ekrem Yiğit olduğunu ve araçla getirilerek, bırakıldığını tespit etti.
Polis, şüphelilerin M.Y. , B.B. ve B.K. olduğunu saptadı. M.Y. ve B.B. Tavşanlı ilçesine bağlı Balıköy’deki ormanda yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüpheli B.K. ise Kütahya Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde KPSS ortaöğretim sınavından çıkışta yakalandı.
3 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Ölen, Ekrem Yiğit’in daha önce yaralama ve uyuşturucu kullanma suçlarından kaydı bulunduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала