https://sputniknews.com.tr/20221106/chpli-erdem-chpde-kemal-kilicdaroglunun-adayligi-konusunda-yuzde-100-mutabakat-vardir-1063129584.html

CHP'li Erdem: CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda yüzde 100 mutabakat vardır

CHP'li Erdem: CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda yüzde 100 mutabakat vardır

CHP Parti Meclisi üyesi ve eski milletvekili Eren Erdem, partisinin cumhurbaşkanı adaylığı için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu önereceğini söyledi... 06.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-06T19:07+0300

2022-11-06T19:07+0300

2022-11-06T19:07+0300

politika

chp

kemal kılıçdaroğlu

cumhurbaşkanı

cumhurbaşkanı adayı

seçim

eren erdem

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/01/1061834596_0:56:1200:731_1920x0_80_0_0_7067d7c2605fcc285d0cb25663874c24.jpg

CHP Parti Meclisi üyesi ve eski milletvekili Eren Erdem, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak sunacağı ismin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Erdem, partide bu konuda yüzde 100 mutabakata varıldığını belirterek, "Kamuoyunda, masada ve CHP’de kafa karışıklığı varmış gibi bir algı üretiliyor. Kafası karışık olan Saray’dır" dedi.Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:"Aday kim olacak? Buna altılı masa karar verecek. Elbette her parti masaya aday önerebilir. CHP’nin tüzel kişiliğinin masaya tek önerisi, Kemal Kılıçdaroğlu’dur. CHP’nin önereceği isim konusunda, yüzde 100 mutabakat söz konusudur. Masadaki her parti aday önerebilir. Karar masanın.Biz sürekli kamuoyu yoklaması yaptırıyoruz. Hiçbir algı operasyonu,bizim tutumumuzu değiştirmez. Biz, dostlarımızla bir masa kurduk. Ortak adayı masa belirleyecek. Lakin ben, parti yöneticisi adına partim namına şunu söyleyebilirim; partimizin önereceği isim Kılıçdaroğlu’dur.Kamuoyunda, masada ve CHP’de kafa karışıklığı varmış gibi bir algı üretiliyor. Kafası karışık olan Saray’dır. 2 Yıla yakın süre önce, ilk dile getiren kişilerden biri olarak söylüyorum; CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda yüzde 100 mutabakat vardır, heyecan vardır.Elbette son kararı alacak yegane merci; değerli Genel Başkanların bir arada memleketin refahı için buluştuğu altılı masadır. Masa, CHP’nin önerisi dahil, her görüşü ele alabilecektir. Bu hususta, CHP olarak irademiz açık, güvenimiz sonsuz, enerjimiz yüksektir. Kazanacağız."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı adayı, seçim, eren erdem