https://sputniknews.com.tr/20221106/chpli-erdem-chpde-kemal-kilicdaroglunun-adayligi-konusunda-yuzde-100-mutabakat-vardir-1063129584.html
CHP'li Erdem: CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda yüzde 100 mutabakat vardır
CHP'li Erdem: CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda yüzde 100 mutabakat vardır
CHP Parti Meclisi üyesi ve eski milletvekili Eren Erdem, partisinin cumhurbaşkanı adaylığı için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu önereceğini söyledi... 06.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-06T19:07+0300
2022-11-06T19:07+0300
2022-11-06T19:07+0300
politika
chp
kemal kılıçdaroğlu
cumhurbaşkanı
cumhurbaşkanı adayı
seçim
eren erdem
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CHP Parti Meclisi üyesi ve eski milletvekili Eren Erdem, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak sunacağı ismin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Erdem, partide bu konuda yüzde 100 mutabakata varıldığını belirterek, "Kamuoyunda, masada ve CHP’de kafa karışıklığı varmış gibi bir algı üretiliyor. Kafası karışık olan Saray’dır" dedi.Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:"Aday kim olacak? Buna altılı masa karar verecek. Elbette her parti masaya aday önerebilir. CHP’nin tüzel kişiliğinin masaya tek önerisi, Kemal Kılıçdaroğlu’dur. CHP’nin önereceği isim konusunda, yüzde 100 mutabakat söz konusudur. Masadaki her parti aday önerebilir. Karar masanın.Biz sürekli kamuoyu yoklaması yaptırıyoruz. Hiçbir algı operasyonu,bizim tutumumuzu değiştirmez. Biz, dostlarımızla bir masa kurduk. Ortak adayı masa belirleyecek. Lakin ben, parti yöneticisi adına partim namına şunu söyleyebilirim; partimizin önereceği isim Kılıçdaroğlu’dur.Kamuoyunda, masada ve CHP’de kafa karışıklığı varmış gibi bir algı üretiliyor. Kafası karışık olan Saray’dır. 2 Yıla yakın süre önce, ilk dile getiren kişilerden biri olarak söylüyorum; CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda yüzde 100 mutabakat vardır, heyecan vardır.Elbette son kararı alacak yegane merci; değerli Genel Başkanların bir arada memleketin refahı için buluştuğu altılı masadır. Masa, CHP’nin önerisi dahil, her görüşü ele alabilecektir. Bu hususta, CHP olarak irademiz açık, güvenimiz sonsuz, enerjimiz yüksektir. Kazanacağız."
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chp, kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı adayı, seçim, eren erdem
chp, kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı adayı, seçim, eren erdem
CHP'li Erdem: CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda yüzde 100 mutabakat vardır
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CHP Parti Meclisi üyesi ve eski milletvekili Eren Erdem, partisinin cumhurbaşkanı adaylığı için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu önereceğini söyledi. Erdem, "Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda yüzde 100 mutabakat vardır" dedi.
CHP Parti Meclisi üyesi ve eski milletvekili Eren Erdem, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak sunacağı ismin Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Erdem, partide bu konuda yüzde 100 mutabakata varıldığını belirterek, "Kamuoyunda, masada ve CHP’de kafa karışıklığı varmış gibi bir algı üretiliyor. Kafası karışık olan Saray’dır" dedi.
Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:
"Aday kim olacak? Buna altılı masa karar verecek. Elbette her parti masaya aday önerebilir. CHP’nin tüzel kişiliğinin masaya tek önerisi, Kemal Kılıçdaroğlu’dur. CHP’nin önereceği isim konusunda, yüzde 100 mutabakat söz konusudur. Masadaki her parti aday önerebilir. Karar masanın.
Biz sürekli kamuoyu yoklaması yaptırıyoruz. Hiçbir algı operasyonu,bizim tutumumuzu değiştirmez. Biz, dostlarımızla bir masa kurduk. Ortak adayı masa belirleyecek. Lakin ben, parti yöneticisi adına partim namına şunu söyleyebilirim; partimizin önereceği isim Kılıçdaroğlu’dur.
Kamuoyunda, masada ve CHP’de kafa karışıklığı varmış gibi bir algı üretiliyor. Kafası karışık olan Saray’dır. 2 Yıla yakın süre önce, ilk dile getiren kişilerden biri olarak söylüyorum; CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda yüzde 100 mutabakat vardır, heyecan vardır.
Elbette son kararı alacak yegane merci; değerli Genel Başkanların bir arada memleketin refahı için buluştuğu altılı masadır. Masa, CHP’nin önerisi dahil, her görüşü ele alabilecektir. Bu hususta, CHP olarak irademiz açık, güvenimiz sonsuz, enerjimiz yüksektir. Kazanacağız."