https://sputniknews.com.tr/20221106/cep-telefonu-takibine-yabancilar-da-tabi-1063121084.html
Cep telefonu takibine yabancılar da tabi
Cep telefonu takibine yabancılar da tabi
Ticaret Bakanlığı, yolcuların yurt dışından 3 yılda 1'den fazla vergiden muaf cep telefonu getirmesinin önlenmesine ilişkin uygulamaya ülke vatandaşı... 06.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-06T11:53+0300
2022-11-06T11:53+0300
2022-11-06T11:53+0300
türkiye
ticaret bakanlığı
bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu (btk)
cep telefonu
takip
yurtdışı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/06/1063120791_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_d39e977fe163ca043334dbef639f9ef4.jpg
Ticaret Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yurt dışından gelen yolcuların kişisel cep telefonlarının haricinde yurda 3 yılda 1 adet cep telefonu getirme hakkının denetlenmesine ilişkin işbirliği yaptı. BTK'nın aktardığı veri ağı ile oluşturulan sorgulama ekranı sayesinde, ülkeye girişte yapılan kontrol ve denetim işlemlerinin etkinliği artırıldı. 1 Kasım'dan itibaren hayata geçirilen uygulama kapsamında, gümrük kapısında görevli personel tarafından, yolcuya ait kişisel kullanımdaki cep telefonu haricinde kalan cep telefonunun muafiyet kapsamında olup olmadığı kontrol ediliyor. 3 yılda 1'den fazla vergiden muaf cep telefonu kuralı yabancılar için de uygulanıyor.Bu arada, cep telefonu kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yıllık ortalama 30- 35 bin kaçak cep telefonu ele geçirilirken, yolcu beraberi muafiyet fazlası veya kaçak yollarla beyan harici olarak ülkeye getirilen toplam cep telefonu sayısı henüz net olarak bilinmiyor.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/06/1063120791_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_032aaad1481c5df6f2bf54401e6b4d7d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ticaret bakanlığı, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu (btk), cep telefonu, takip, yurtdışı
ticaret bakanlığı, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu (btk), cep telefonu, takip, yurtdışı
Cep telefonu takibine yabancılar da tabi
Abone ol
Ticaret Bakanlığı, yolcuların yurt dışından 3 yılda 1'den fazla vergiden muaf cep telefonu getirmesinin önlenmesine ilişkin uygulamaya ülke vatandaşı olmayanların da tabi olduğunu bildirdi.
Ticaret Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yurt dışından gelen yolcuların kişisel cep telefonlarının haricinde yurda 3 yılda 1 adet cep telefonu getirme hakkının denetlenmesine ilişkin işbirliği yaptı. BTK'nın aktardığı veri ağı ile oluşturulan sorgulama ekranı sayesinde, ülkeye girişte yapılan kontrol ve denetim işlemlerinin etkinliği artırıldı. 1 Kasım'dan itibaren hayata geçirilen uygulama kapsamında, gümrük kapısında görevli personel tarafından, yolcuya ait kişisel kullanımdaki cep telefonu haricinde kalan cep telefonunun muafiyet kapsamında olup olmadığı kontrol ediliyor. 3 yılda 1'den fazla vergiden muaf cep telefonu kuralı yabancılar için de uygulanıyor.
Bu arada, cep telefonu kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yıllık ortalama 30- 35 bin kaçak cep telefonu ele geçirilirken, yolcu beraberi muafiyet fazlası veya kaçak yollarla beyan harici olarak ülkeye getirilen toplam cep telefonu sayısı henüz net olarak bilinmiyor.