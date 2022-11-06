https://sputniknews.com.tr/20221106/cep-telefonu-takibine-yabancilar-da-tabi-1063121084.html

Cep telefonu takibine yabancılar da tabi

Cep telefonu takibine yabancılar da tabi

Ticaret Bakanlığı, yolcuların yurt dışından 3 yılda 1'den fazla vergiden muaf cep telefonu getirmesinin önlenmesine ilişkin uygulamaya ülke vatandaşı... 06.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-06T11:53+0300

2022-11-06T11:53+0300

2022-11-06T11:53+0300

türkiye

ticaret bakanlığı

bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu (btk)

cep telefonu

takip

yurtdışı

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Ticaret Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yurt dışından gelen yolcuların kişisel cep telefonlarının haricinde yurda 3 yılda 1 adet cep telefonu getirme hakkının denetlenmesine ilişkin işbirliği yaptı. BTK'nın aktardığı veri ağı ile oluşturulan sorgulama ekranı sayesinde, ülkeye girişte yapılan kontrol ve denetim işlemlerinin etkinliği artırıldı. 1 Kasım'dan itibaren hayata geçirilen uygulama kapsamında, gümrük kapısında görevli personel tarafından, yolcuya ait kişisel kullanımdaki cep telefonu haricinde kalan cep telefonunun muafiyet kapsamında olup olmadığı kontrol ediliyor. 3 yılda 1'den fazla vergiden muaf cep telefonu kuralı yabancılar için de uygulanıyor.Bu arada, cep telefonu kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yıllık ortalama 30- 35 bin kaçak cep telefonu ele geçirilirken, yolcu beraberi muafiyet fazlası veya kaçak yollarla beyan harici olarak ülkeye getirilen toplam cep telefonu sayısı henüz net olarak bilinmiyor.

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ticaret bakanlığı, bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu (btk), cep telefonu, takip, yurtdışı