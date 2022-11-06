Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221106/camlica-kulesinin-dis-cephesinde-hasar-olustu-1063125346.html
Çamlıca Kulesi'nin dış cephesinde hasar oluştu
Çamlıca Kulesi'nin dış cephesinde hasar oluştu
Çamlıca Kulesi'nde, dün akşam yapılan bakım sonrasında vinçten parçalar düştü. Kulenin dış cephesinde hasar meydana geldi. 06.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-06T15:13+0300
2022-11-06T15:13+0300
türkiye
çamlıca
çamlıca kulesi
vinç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/06/1063125198_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_28a7deecca3e92e2252d46060476aa67.jpg
Çamlıca Kulesi'nin dış cephesinde, bakım sonrasında vinçten parçaların düşmesi sonucu hasar meydana geldi.Olayla ilgili kulenin internet sitesinden yapılan açıklamada, "6 Kasım Pazar gecesi Çamlıca Kulesi dış cephesinde yapılan rutin bakım sonrasında, cephe vincinden parçalar düşmüş ve dış cephede hasar meydana gelmiştir. Tüm operasyonlarımız yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldığı için maddi hasar dışında başka bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Radyo ve TV yayıncılığı teknik altyapı hizmetimiz olağan şekilde devam etmektedir. Dış cephede oluşan yüzeysel hasar en kısa sürede giderilene kadar Çamlıca Kulesi ziyaretçi kabul edemeyecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.
https://sputniknews.com.tr/20220710/camlica-kulesine-yildirim-dustu-1058549188.html
türkiye
çamlıca
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/06/1063125198_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_c7ba9f4a768836bbc03720e0212a0212.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çamlıca, çamlıca kulesi, vinç
çamlıca, çamlıca kulesi, vinç

Çamlıca Kulesi'nin dış cephesinde hasar oluştu

15:13 06.11.2022
© İHA / CÜNEYT SEVİNDİK - EMRE SERTDEMİRÇamlıca Kulesi'nin dış cephesinde hasar oluştu
Çamlıca Kulesi'nin dış cephesinde hasar oluştu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2022
© İHA / CÜNEYT SEVİNDİK - EMRE SERTDEMİR
Abone olTelegram
Çamlıca Kulesi'nde, dün akşam yapılan bakım sonrasında vinçten parçalar düştü. Kulenin dış cephesinde hasar meydana geldi.
Çamlıca Kulesi'nin dış cephesinde, bakım sonrasında vinçten parçaların düşmesi sonucu hasar meydana geldi.
Olayla ilgili kulenin internet sitesinden yapılan açıklamada, "6 Kasım Pazar gecesi Çamlıca Kulesi dış cephesinde yapılan rutin bakım sonrasında, cephe vincinden parçalar düşmüş ve dış cephede hasar meydana gelmiştir. Tüm operasyonlarımız yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldığı için maddi hasar dışında başka bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Radyo ve TV yayıncılığı teknik altyapı hizmetimiz olağan şekilde devam etmektedir. Dış cephede oluşan yüzeysel hasar en kısa sürede giderilene kadar Çamlıca Kulesi ziyaretçi kabul edemeyecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.
Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.
Çamlıca Kulesi'ne yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2022
YAŞAM
Çamlıca Kulesi'ne yıldırım düştü
10 Temmuz, 14:39
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала