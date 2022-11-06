https://sputniknews.com.tr/20221106/camlica-kulesinin-dis-cephesinde-hasar-olustu-1063125346.html
Çamlıca Kulesi'nin dış cephesinde hasar oluştu
Çamlıca Kulesi'nin dış cephesinde hasar oluştu
Çamlıca Kulesi'nde, dün akşam yapılan bakım sonrasında vinçten parçalar düştü. Kulenin dış cephesinde hasar meydana geldi. 06.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-06T15:13+0300
2022-11-06T15:13+0300
2022-11-06T15:13+0300
türkiye
çamlıca
çamlıca kulesi
vinç
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Çamlıca Kulesi'nin dış cephesinde, bakım sonrasında vinçten parçaların düşmesi sonucu hasar meydana geldi.Olayla ilgili kulenin internet sitesinden yapılan açıklamada, "6 Kasım Pazar gecesi Çamlıca Kulesi dış cephesinde yapılan rutin bakım sonrasında, cephe vincinden parçalar düşmüş ve dış cephede hasar meydana gelmiştir. Tüm operasyonlarımız yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldığı için maddi hasar dışında başka bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Radyo ve TV yayıncılığı teknik altyapı hizmetimiz olağan şekilde devam etmektedir. Dış cephede oluşan yüzeysel hasar en kısa sürede giderilene kadar Çamlıca Kulesi ziyaretçi kabul edemeyecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.
https://sputniknews.com.tr/20220710/camlica-kulesine-yildirim-dustu-1058549188.html
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çamlıca, çamlıca kulesi, vinç
çamlıca, çamlıca kulesi, vinç
Çamlıca Kulesi'nin dış cephesinde hasar oluştu
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Çamlıca Kulesi'nde, dün akşam yapılan bakım sonrasında vinçten parçalar düştü. Kulenin dış cephesinde hasar meydana geldi.
Çamlıca Kulesi'nin dış cephesinde, bakım sonrasında vinçten parçaların düşmesi sonucu hasar meydana geldi.
Olayla ilgili kulenin internet sitesinden yapılan açıklamada, "6 Kasım Pazar gecesi Çamlıca Kulesi dış cephesinde yapılan rutin bakım sonrasında, cephe vincinden parçalar düşmüş ve dış cephede hasar meydana gelmiştir. Tüm operasyonlarımız yoğun güvenlik önlemleri altında yapıldığı için maddi hasar dışında başka bir olumsuzluk yaşanmamıştır. Radyo ve TV yayıncılığı teknik altyapı hizmetimiz olağan şekilde devam etmektedir. Dış cephede oluşan yüzeysel hasar en kısa sürede giderilene kadar Çamlıca Kulesi ziyaretçi kabul edemeyecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.
Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı.