https://sputniknews.com.tr/20221106/bilal-erdogan-turkiye-yuzyili-meselesi-turkiyeyi-cag-atlatabilecek-bir-yaklasim-1063116393.html

Bilal Erdoğan: Türkiye Yüzyılı meselesi Türkiye'yi çağ atlatabilecek bir yaklaşım

Bilal Erdoğan: Türkiye Yüzyılı meselesi Türkiye'yi çağ atlatabilecek bir yaklaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan "Türkiye Yüzyılı meselesi Türkiye'yi gerçekten çağ... 06.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-06T00:50+0300

2022-11-06T00:50+0300

2022-11-06T00:50+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

bilal erdoğan

türkiye

edremit

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Uluslararası Vuslat Platformu'nca Balıkesir'in Edremit ilçesinde Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Ufuktaki Yeni Türkiye: 2053'e Doğru Türkiye'nin Stratejik Adımları" başlıklı konferanslar dizisi sürüyor.İkinci günün dördüncü oturumunda konuşan Bilal Erdoğan, liseyi ve üniversiteyi bitirdikten sonra bu topraklara hizmet etmek şuuruyla yetişmeyen her bir dehanın, ülkenin en büyük kaynak kaybı olduğunu söyledi.Yaptıkları çalışmalar içerisinde anaokulundan üniversiteye, üniversite sonrası yüksek lisans ve doktora düzeyinde burs ve proje desteklerinden yurt dışı araştırma desteklerine varıncaya kadar çalışmalar yapmaya gayret ettiklerini dile getiren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:Bugünün genç nesillerinde çok güzel cevher olduğunu dile getiren Erdoğan, "Biz aslında şunu bir yandan diyoruz, bu çocuklar Tayyip Erdoğan'ın 20 yıllık bu hizmetlerini kanıksayarak büyüdüler. Bunların kıymetini bilemiyorlar. Çünkü 1970'lerde, 1980'lerde, 1990 yıllarında neler yaşandığını bilmedikleri için bunların kıymetini bilmiyorlar diye düşünüyoruz. Ama bir de şu tarafından bakın, 1950'lerde, 1970'lerde yetişenler, bugünkü çocuklar kadar öz güvenli yetişemediler. Bugünkü çocuklar ülkesinin liderinin Amerika'ya karşı çıkabildiğini, dünyanın büyük meselelerinde son sözü söyleyen bir lider noktasına gelebildiğini, Türkiye Yüzyılı gibi dünyanın çalkantılarla boğuştuğu bir dönemde Türkiye Yüzyılı gibi büyük bir vizyonu insanların önüne koyabildiğini ve kimsenin de bunu yadırgamadığını görerek büyüyorlar" değerlendirmesinde bulundu.Erdoğan, gençlerin sosyal medyadaki bazı bilgilerin doğru olmadığının farkında olduğuna değinerek, "Manipüle amaçlı mecralar olduğunu kabul ediyor. Çocuk bunun farkında. Bu delikanlılık yıllarında tabii ki daha çok etkilenebilir. Tabii ki oradaki bazı hamasi, bazı slogan sözlere kapılabilir, farkında olmadan kapılabilir. Ama bu çocuk oranın manipülatif ve yalanlarla dolu mecra olduğunu bildikten sonra eninde sonunda ne yapıyor? Doğru, noktaya geliyor. Nereden bilgi alması gerektiğini anlıyor. Ama burada yanında olunması gerekli. Yani bizler büyükleri olarak akademisyenler, karar vericiler, eğitimciler, psikologlar veyahut da sivil toplum kanaat önderleri her neyse bu çocuklarımızın yanında olacağız" dedi.Gençlerin içinde dertli ve gayretli olanların altın değerinde olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20221021/bilal-erdogan-bugunun-genclerinin-en-buyuk-imtihani-sosyal-medya-kaynakli-yuzeysellik-1062583412.html

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