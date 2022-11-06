https://sputniknews.com.tr/20221106/bakan-soylu-issizligi-yuzde-5-hatta-yuzde-1lik-seviyeye-getirmek-turkiye-yuzyilinin-ahdi-olmali-1063130378.html

Bakan Soylu: İşsizliği yüzde 5 hatta yüzde 1'lik seviyeye getirmek 'Türkiye Yüzyılı'nın ahdi olmalı

Bakan Soylu: İşsizliği yüzde 5 hatta yüzde 1'lik seviyeye getirmek 'Türkiye Yüzyılı'nın ahdi olmalı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İşsizliği yüzde 5, hatta yüzde 1'lik seviyeye getirmek Türkiye yüzyılının ahdi olmalıdır. Türkiye yüzyılı ile atacağımız... 06.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-06T20:23+0300

2022-11-06T20:23+0300

2022-11-06T20:31+0300

süleyman soylu

politika

şırnak

türkiye yüzyılı

işsizlik

kemal kılıçdaroğlu

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İçişleri Bakanı Soylu, Şırnak'taki temasları kapsamında bir otelde düzenlenen 'AK Parti Teşkilat Akademisi Türkiye Yüzyılı Eğitim Programı'na katıldı.Soylu, AK Parti olarak, AK Parti'de siyaset yapan insanlar olarak siyaset alanlarının, siyasetteki ilgi ve takip alanlarının Uzak Doğu'da Çin'den başlayıp, Amerika'nın en ücra noktasına kadar gittiğini söyledi.Mersin'deki polisevi saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Soylu, "Saldırganların paramotorla geldiğini söylediğimizde bazı çevreler alay etmek istedi. Fakat bütün deliller elimizde" dedi."Hatta saldırganın cep telefonu, izlediği GPS rotası bile elimizde" diyen Soylu, şöyle devam etti:'Türkiye büyük bir devrimi gerçekleştirdi'Soylu, bugün insanlar rahat bir şekilde Kürt olduğunu söyleyebiliyorsa, dilini rahat bir şekilde konuşabiliyorsa, kendilerini rahat bir şekilde ifade edebiliyorlarsa bunun yürütülen hizmetler, elde edilen kazanımlar sayesinde gerçekleştiğini dile getirdi."Sadece Kürt kardeşlerimiz mi bu vesayetten, bu ötekileştirmeden, Batı'nın kurduğu bu tezgahtan payını aldı? Hayır. Aleviler, dindarlar, laikler, başörtülü, başörtüsüz, Türk, Kürt, Sünni kendilerini ifade edemediler yıllarca. Son yıllarda rahatça 'Aleviyiz' diyebiliyor, kendilerini ifade edebiliyorlar. Devlet bu konuda herkesin kendisini ifade edebilmesinin önünü açacak, cesaretlendirici, bu ülkeyi güçlendirebileceğine inandığı adımları attığı için bunu ortaya koyabilme kabiliyetini gerçekleştiriyorlar. Bu bahsettiğim her şey bu ülke için hayaldi" ifadelerini kullanan Soylu, bunların dillendirilmesinin dahi geçmişte hayal olduğunu söyledi.Bakan Soylu, bunları dillendirenlerin maruz kaldıkları sıkıntılara değinerek, Türkiye'nin güçlü olmasının istenmediğini ifade etti."Türkiye büyük bir devrimi gerçekleştirdi. Bunlar sıradan ve alelade alınacak kararlar değil. Bunlar ancak bir devrimle gerçekleştirilir. Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, bugün şu anda çatısında bulunduğum, içinde olmaktan onur duyduğum AK Parti teşkilatı, onların kararlılığı hangi saldırı olursa olsun bir milim geri adım atmadan bunları gerçekleştirdi" diyen Soylu, Amerika'nın Türkiye'nin etrafındaki coğrafyayı parçalamak için elinden gelen her şeyi yaptığını kaydetti.Orta Doğu'nun, Orta Asya'nın Balkanların huzur içinde olmasının istenmediğini ifade eden Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın herkesin bu oyunlarını bozduğunu belirtti.Soylu, "Elbette ki saldıracaklar, ayaklarımıza adım attırmamak için pranga takmaya çalışacaklar. Elbette ki zihnimizi karıştıracaklar, coğrafyayı bulandıracaklar. Ama Türkiye eski Türkiye değil. Doğu ve Güneydoğu'da herkes bir tercih yaptı. Tercihi kardeşlerimiz huzurdan, birlikten, gelecekten, zenginlikten, büyümeden yana ortaya koydu. Diyarbakır'da Lice'den Hazro'ya kadar herkes yatırım için kolları sıvamış. Bunları hayal edebilmek bile mümkün değildi. Yollardan barajlara kadar, hele Silvan Barajı bittiğinde bu coğrafyanın nasıl yeşereceğini nasıl zenginliklerle bütünleşeceğini, nasıl insanların yüzünün bir kat daha güleceğini hep beraber göreceğiz" şeklinde konuştu.'Türkiye Yüzyılı huzurdur, birliktir, beraberliktir'Türkiye yüzyılının ülkeye başka şeyler getireceğine işaret eden Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye yüzyılının altyapısını yaptığını belirtti.Soylu, yapacakları çok iş olduğunu dile getirerek, şöyle dedi:2023'ün devrimleri taçlandıracak bir yıl olacağına aktaran Soylu, Cumhuriyetin yeni yüzyılında Cumhur İttifakı'nın güçlü bir yolculuğa başlayacağını belirtti.Soylu, çok çalışılması, mücadele edilmesi ve gelecek nesillere geçmişte yaşanan sıkıntıların yaşatılmaması gerektiğini vurguladı.Birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğini dile getiren Soylu, çocukları okutulması, onların geleceğe çok daha güçlü bireyler ve fertler olarak yetiştirilmesi gerektiğini anlattı.

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süleyman soylu, şırnak, türkiye yüzyılı, işsizlik, kemal kılıçdaroğlu