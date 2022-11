https://sputniknews.com.tr/20221106/bakan-mus-turkiye-makro-dengelerinde-saglikli-bir-ulke-1063115366.html

Bakan Muş: Türkiye makro dengelerinde sağlıklı bir ülke

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Balıkesir'deki bir otelde düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, tarım, turizm ve sanayi şehri Balıkesir'in, Türkiye'nin vizyonuna, Türkiye Yüzyılı'na önemli katkıları sağlayacak potansiyeli bulunan bir il olduğunu söyledi.Dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini ifade eden Muş, sözlerini şöyle sürdürdü:'Temelsiz tartışmalarla zaman kaybedemeyiz'Bakan Muş, Türkiye'nin geldiği nokta itibarıyla milli gelirinin son yıllarda ciddi şekilde arttığını ve gelişme hızını bütün olumsuzluklara, etrafındaki gelişmelere rağmen sürdürdüğünü vurguladı.Türkiye'nin 2023 vizyonuna güçlenerek gideceğinden emin olduklarını dile getiren Muş, şu değerlendirmelerde bulundu:"Makro göstergelerine baktığınız zaman, Türkiye'yi bütün ülkelerle mukayese ettiğiniz zaman da makro indikatörlere göre Türkiye ekonomisi gerçekten sağlıklı. Dolayısıyla hem boşluk oranları hem bütçe açığı hem cari açık ki bütün bu enerjideki fiyat artışlarına rağmen pek çok ülkeyle mukayese ettiğimiz zaman bile Türkiye aslında makro dengelerinde sağlıklı bir ülke ve büyümesini de sürdürüyor. Bu açıdan yatırım iştahının da güçlü olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla gelecek hedeflerimizin yakalanmasıyla alakalı en küçük bir tereddüdümüz söz konusu değil. İnsanımızdan, yatırımcımızdan, girişimcimizden Türkiye'nin geleceğiyle alakalı en küçük bir tereddüt duymamalarını, yatırımlarına hız kesmeden devam etmelerini ve Türkiye'nin bu olumsuz dünyadaki şartlar içerisinde güçlenerek çıkacağından emin olmalarını bir kere daha ifade etmek isterim. Dolayısıyla Türkiye'nin önümüzdeki 100 yılın en güçlü ülkelerinden biri olacağı aşikardır. Çok ciddi yatırımlar yapıldı. Çok ciddi altyapı yatırımları yapıldı, imkanlar sağlandı. Şimdi bunun meyvelerini toplama vaktidir."Muş, bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere'den yaptığı sosyal medya paylaşımına ilişkin sorusu üzerine, Türkiye'nin şeffaf bir toplum olduğunu ve istatistiklerini, verilerini düzenli şekilde paylaştığını belirtti.Ticaret Bakanlığının, Merkez Bankasının, Türkiye İstatistik Kurumunun sitelerine girildiğinde her şeyin şeffaf bir şekilde görülebildiğini anlatan Muş, şunları aktardı:"Yapılan bütün işlemler hukuki denetime tabidir ve bütün bakanlıkların yaptığı işlemler her yıl Sayıştay tarafından denetlenir ve bu raporlar Türkiye Büyük Millet Meclisine gider ve bunlar herkes tarafından görülür. Veriye dayanmayan, somut bilgiye dayanmayan, temelsiz ithamlarda bulunmak her şeyden önce biz milletvekili kimliğine çok örtüşmeyeceğini, çok yakışmayacağını düşünüyorum. Temelsiz tartışmalarla zaman kaybedemeyiz. Ortaya koyduğumuz iddiaları somut verilerle besleyebilmemiz lazım ki toplum önüne çıktığımız zaman inandırıcılığı olsun. Biz Türkiye'yi büyütmenin derdindeyiz. Biz Türkiye'yi, milli gelirini bugünkünün 2 katına, 3 katına, 4 katına, daha yükseklerine çıkartmanın derdindeyiz, hedefindeyiz."- "Kapsayıcı siyasetimizin temelinde insan var"AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı da milletten aldıkları yetkiyle Türkiye'yi baştan sona değiştirip dönüştürerek 20 yılda el atmadıkları hiçbir alanın olmadığını bildirdi.AK Parti siyasetinin kapsayıcı olduğunu ifade eden Yazıcı, vatanın bölünmez bütünlüğüne, milletin bölünmez bütünlüğüne hassasiyet gösteren kadrolar olduklarını anlattı.Yazıcı "Biz liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile milletin hukukunu korumak, insanımızın önündeki sosyoekonomik engelleri ortadan kaldırmak, hayat standardını yükseltmek için araya gelmiş kadrolarız. Kapsayıcı siyasetimizin temelinde insan var. Siyasetimizin temeline millet var." ifadelerini kullandı.Türkiye'nin dünya coğrafyasının çok bir önemli yerinde ve stratejik konumda olduğunu söyleyen Yazıcı, bu konumu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la hamle yaparak ileriye taşıdığını dile getirdi.Gelecek yıl yapılacak seçimlere değinen Yazıcı, şunları anlattı:Yazıcı, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyaya uygun hem dış politikada hem içte milletin tarihi geçmişine, şanına, şerefine uygun uygulamaların herkesin kazanımı olduğunu kaydetti.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ise partisinin ilk girdiği seçimden itibaren milletin gönlündeki yerini koruduğunu kaydederek, "Türkiye Yüzyılı" noktasındaki hayalleriyle enerjileriyle daha büyük ve daha güçlü bir Türkiye için yol yürümeye devam edeceklerini vurguladı.Toplantıya, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mustafa Canbey, Yavuz Subaşı, Adil Çelik ve Pakize Mutlu Aydemir, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran ile diğer ilgililer katıldı.

