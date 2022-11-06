https://sputniknews.com.tr/20221106/bakan-kirisci-oecdnin-gundemi-bizdik-1063123231.html

Bakan Kirişci: OECD'nin gündemi bizdik

Bakan Kirişci: OECD'nin gündemi bizdik

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Geçtiğimiz gün Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) Paris’teki toplantısında, tahıl koridorunun... 06.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-06T13:41+0300

2022-11-06T13:41+0300

2022-11-06T13:41+0300

politika

türkiye

vahit kirişçi

oecd

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) kapsamında Tufanbeyli ilçesine kurulacak ‘Yöresel ürün pazar yeri’nin temel atma töreni ve bir dizi etkinliğe katılmak üzere Adana’ya geldi. Bakan Kirişci, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Devlet Su İşleri Tesisleri’nde düzenlenen lansmanda sivil toplum kuruluşlarının yetkilileriyle bir araya geldi. Bakan Kirişci’ye Adana Valisi Süleyman Elban ve milletvekilleri eşlik etti.Programda konuşan Bakan Kirişci, şehir olarak böyle birlikteliklere ihtiyaç olduğunu kaydederek, “1978 yılında bu şehre üniversite eğitimi için gelmiş ve her şeyini bu şehre borçlu biri olarak, kabinede bir üye olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Artık ülkeler değil, şehirler, hatta ilçeler yarışıyor. Biz kendi teşvik uygulamalarımızı da ilçeler düzeyine indirdik. Türkiye, inşallah gelecek yıl Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutluyor olacak. Ben 68 değil, 78 kuşağıyım. Çukurova Üniversitesi’nde okurken ya kaldığımız ev ya da bindiğimiz servisimiz taranırdı. Bunları yaşamış bir kuşak olarak, bizim enerjimizi başka alanlarda heba ettiklerini gördük. Artık inovatif düşünen, gençlik dinamizmiyle bu ülke ve dünya için bir şeyler yapmaya çalışan bir kuşak ortaya çıktı. Elimizdeki manivelaları iyi kullanırsak, ülkemizin önü açık. Çünkü bu ülkede üretmek isteyen bireyler, onlara destek olmak isteyen de bir iktidar var. Türkiye’yi bir dünya markası yapmak isteyen bir Cumhurbaşkanımız var” diye konuştu.‘Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşundan kaynaklı, dünyanın konuştuğu bir ülke vardı’Gelecek yılın ardından ‘Türkiye Yüzyılı’ olarak adlandırdıkları döneme gireceklerini belirten Bakan Kirişci, şunları söyledi:

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türkiye, vahit kirişçi, oecd