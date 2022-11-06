https://sputniknews.com.tr/20221106/bagcilarda-kacak-muayenehane-baskini-1063127728.html

Bağcılar'da kaçak muayenehane baskını

Bağcılar'da kaçak muayenehane baskını

Bağcılar'da kaçak muayenehane olarak işletildiği tespit edilen adrese baskın düzenlendi. Emekli doktor olduğu öğrenilen M.G. isimli şüpheli yakalanırken... 06.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-06T16:53+0300

2022-11-06T16:53+0300

2022-11-06T16:53+0300

türkiye

istanbul

bağcılar

kaçak

muayene

baskın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/06/1063127584_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_9292d598950cb179ac55562fb01683c4.jpg

Güneşli Mahallesi'nde bulunan bir adresin kaçak muayenehane olarak işletildiği bilgisini alan polis ekipleri, adrese 28 Ekim Cuma günü saat 16.00 sıralarında baskın düzenledi. Yapılan incelemede, odaların büro ve muayenehane olarak tasarlandığı tespit edildi. Muayenehane odasında kadın hastalıklarında kullanılan çok sayıda cihaz ele geçirilirken, adreste emekli doktor olduğu belirlenen M.G. isimli şüpheli de yakalandı.Çalışmaların devamında ruhsatsız olarak faaliyet gösteren adres zabıta ekiplerince mühürlendi. Hakkında 'Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi' suçundan işlem yapılan M.G. adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

türkiye

istanbul

bağcılar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

istanbul, bağcılar, kaçak, muayene, baskın