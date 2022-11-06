https://sputniknews.com.tr/20221106/bagcilarda-kacak-muayenehane-baskini-1063127728.html
Bağcılar'da kaçak muayenehane baskını
Bağcılar'da kaçak muayenehane baskını
Bağcılar'da kaçak muayenehane olarak işletildiği tespit edilen adrese baskın düzenlendi. Emekli doktor olduğu öğrenilen M.G. isimli şüpheli yakalanırken... 06.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-06T16:53+0300
2022-11-06T16:53+0300
2022-11-06T16:53+0300
türkiye
istanbul
bağcılar
kaçak
muayene
baskın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/06/1063127584_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_9292d598950cb179ac55562fb01683c4.jpg
Güneşli Mahallesi'nde bulunan bir adresin kaçak muayenehane olarak işletildiği bilgisini alan polis ekipleri, adrese 28 Ekim Cuma günü saat 16.00 sıralarında baskın düzenledi. Yapılan incelemede, odaların büro ve muayenehane olarak tasarlandığı tespit edildi. Muayenehane odasında kadın hastalıklarında kullanılan çok sayıda cihaz ele geçirilirken, adreste emekli doktor olduğu belirlenen M.G. isimli şüpheli de yakalandı.Çalışmaların devamında ruhsatsız olarak faaliyet gösteren adres zabıta ekiplerince mühürlendi. Hakkında 'Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi' suçundan işlem yapılan M.G. adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
türkiye
istanbul
bağcılar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/06/1063127584_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_c42e64335c49d5ba1362913e60a79fe6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, bağcılar, kaçak, muayene, baskın
istanbul, bağcılar, kaçak, muayene, baskın
Bağcılar'da kaçak muayenehane baskını
Abone ol
Bağcılar'da kaçak muayenehane olarak işletildiği tespit edilen adrese baskın düzenlendi. Emekli doktor olduğu öğrenilen M.G. isimli şüpheli yakalanırken, adreste kadın hastalıklarında kullanılan çok sayıda cihaz ele geçirildi.
Güneşli Mahallesi'nde bulunan bir adresin kaçak muayenehane olarak işletildiği bilgisini alan polis ekipleri, adrese 28 Ekim Cuma günü saat 16.00 sıralarında baskın düzenledi. Yapılan incelemede, odaların büro ve muayenehane olarak tasarlandığı tespit edildi. Muayenehane odasında kadın hastalıklarında kullanılan çok sayıda cihaz ele geçirilirken, adreste emekli doktor olduğu belirlenen M.G. isimli şüpheli de yakalandı.
Çalışmaların devamında ruhsatsız olarak faaliyet gösteren adres zabıta ekiplerince mühürlendi. Hakkında 'Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi' suçundan işlem yapılan M.G. adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.