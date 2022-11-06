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Bağcılar'da kaçak muayenehane baskını
Bağcılar'da kaçak muayenehane baskını
Bağcılar'da kaçak muayenehane olarak işletildiği tespit edilen adrese baskın düzenlendi. Emekli doktor olduğu öğrenilen M.G. isimli şüpheli yakalanırken... 06.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-06T16:53+0300
2022-11-06T16:53+0300
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bağcılar
kaçak
muayene
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Güneşli Mahallesi'nde bulunan bir adresin kaçak muayenehane olarak işletildiği bilgisini alan polis ekipleri, adrese 28 Ekim Cuma günü saat 16.00 sıralarında baskın düzenledi. Yapılan incelemede, odaların büro ve muayenehane olarak tasarlandığı tespit edildi. Muayenehane odasında kadın hastalıklarında kullanılan çok sayıda cihaz ele geçirilirken, adreste emekli doktor olduğu belirlenen M.G. isimli şüpheli de yakalandı.Çalışmaların devamında ruhsatsız olarak faaliyet gösteren adres zabıta ekiplerince mühürlendi. Hakkında 'Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi' suçundan işlem yapılan M.G. adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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istanbul, bağcılar, kaçak, muayene, baskın
istanbul, bağcılar, kaçak, muayene, baskın

Bağcılar'da kaçak muayenehane baskını

16:53 06.11.2022
© DHABağcılar'da kaçak muayenehane baskını
Bağcılar'da kaçak muayenehane baskını - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2022
© DHA
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Bağcılar'da kaçak muayenehane olarak işletildiği tespit edilen adrese baskın düzenlendi. Emekli doktor olduğu öğrenilen M.G. isimli şüpheli yakalanırken, adreste kadın hastalıklarında kullanılan çok sayıda cihaz ele geçirildi.
Güneşli Mahallesi'nde bulunan bir adresin kaçak muayenehane olarak işletildiği bilgisini alan polis ekipleri, adrese 28 Ekim Cuma günü saat 16.00 sıralarında baskın düzenledi. Yapılan incelemede, odaların büro ve muayenehane olarak tasarlandığı tespit edildi. Muayenehane odasında kadın hastalıklarında kullanılan çok sayıda cihaz ele geçirilirken, adreste emekli doktor olduğu belirlenen M.G. isimli şüpheli de yakalandı.
Çalışmaların devamında ruhsatsız olarak faaliyet gösteren adres zabıta ekiplerince mühürlendi. Hakkında 'Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi' suçundan işlem yapılan M.G. adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
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