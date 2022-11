https://sputniknews.com.tr/20221106/at-arabasi-taksilerin-sayisi-8e-kadar-dustu-bu-meslek-torunlarimiza-miras-kalsin-istiyoruz-1063122369.html

'At arabası taksilerin' sayısı 8’e kadar düştü: ‘Bu meslek torunlarımıza miras kalsın istiyoruz’

Bolvadin ilçesinde yakın tarihe kadar sayıları yüzlerle ifade edilen at arabaları, geçmişte yük ve eşya taşımacılığının yanı sıra kentte yaşayanlar tarafından... 06.11.2022, Sputnik Türkiye

Afyonkarahisar'ın Bolvadin'de 1950'li yıllarda at arabalarının kullanımı yaygınlaşmaya başladı. Motorlu taşıtların fazla olmadığı o dönemlerde yük ve eşya taşımacılığında yoğun olarak kullanılan at arabalarının sayısı hızla arttı. Bir ara sayıları 200'ü bulan at arabaları ilçe halkına taksi hizmeti de verdi. Bu yıllarda ilçe merkezindeki Akçeşme Mahallesi'ne bir noktada 'at arabası durağı' bile oluşturuldu. At arabası sahipleri, işler yoğun olunca evlerinin bir bölümünü at ahırına çevirdi. Gözde meslekler arasında yer alan at arabacılığı, özellikle 1980'li yıllarda altın çağını yaşadı. Kentteki birçok kişi yük ve eşya taşıyacağında veya bir yerden bir yere gideceğinde at arabalarını kullandı.Motorlu taşıtların artmasıyla birlikte sayıları 30'a kadar düşen at arabaları ve sürücüleri dönemin Belediye Başkanı Ahmet Naci Helvacı tarafından 2004 yılında kayıt altına alındı. Yapılan çalışma sonrası at arabalarına birer mavi plaka, sürücülerine de 'At arabası sürücü belgesi' verildi. Bir süre sonra gelişen teknoloji ve motorlu taşıt sayılarının artışıyla at arabacılığı mesleği de gözde olmaktan çıktı. At arabaları ve sürücülerinin sayısı günümüzde 8'e kadar düştü ancak iş olmayınca mesleği yapan sayısı da bir elin parmakları kadar kaldı.Taşıma ve ulaşım sektöründe kullanılan ve uzun yıllar bu alandaki vazgeçilmezlerden olan at arabacılığı mesleğinin yanı sıra araba üretimi, koşumculuk, semercilik ve nalbantlık gibi bağlantılı meslekler de bitme noktasına geldi. İlçede at arabacılığı yapmayı sürdüren ve mesleği yaşatmaya çalışanlardan Fahrettin Şaşmaz, geçmişte birçok ailenin geçim kaynağı olan at arabacılığı mesleğinin yok olmaya yüz tuttuğunu, kendilerinin ise bu kültürü yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.Fahrettin Şaşmaz, "30 senedir at arabacısıyım. İnsanları taşıyorum, yük taşıyorum. Gelirim bu işten, gelirimiz için çalışıyoruz. Allah verirse ekmek parası alıp eve gidiyoruz. Biz bu mesleği torunlarımıza ve gençlere miras olaraktan kalsın istiyoruz" dedi.Bir başka at arabacısı Mustafa Çam da nakliye araçlarının artması ve vatandaşların kendi araçlarını alması nedeniyle iş bulmakta zorluk çektiklerini aktardı. Mustafa Çam, "Geçimimizi at arabasında sağlıyoruz. Adam taşıyoruz, yük taşıyoruz. Geçimimiz bu işten sağlıyoruz" diye konuştu.

