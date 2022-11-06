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https://sputniknews.com.tr/20221106/arifoglundan-aciklama-tagsis-isim-hakkini-kullanan-diger-firmaya-ait-1063133062.html
Arifoğlu'ndan açıklama: Konunun muhatabı isim hakkını yarı yarıya kullanan diğer Arifoğlu firmasıdır
Arifoğlu'ndan açıklama: Konunun muhatabı isim hakkını yarı yarıya kullanan diğer Arifoğlu firmasıdır
Arifoğlu markası, kanserojen madde içerdiği gerekçesiyle Singapur'da yasaklanan ürünlerin kendilerine değil, isim hakkını kullanan başka bir firmaya ait... 06.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-06T22:28+0300
2022-11-06T22:34+0300
tağşiş
baharat
singapur
arifoğlu
türkiye
kanserojen
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Türkiye'nin bilinen baharat markalarından Arifoğlu'nun Singapur Gıda Bakanlığı'nca satılan üç ürünü için potansiyel kanserojen renklendirici gerekçesiyle toplatılma kararı alındı.Konuya dair açıklama yapan Arifoğlu, Singapur'la hiçbir ilişkileri bulunmadığını, Singapur'un yasak kararı aldığı ürünlerin isim hakkını kullanan başka bir firmaya ait olduğunu belirtti.Firmanın internet sitesinden yayınlanan açıklamada ise şunlar ifade edildi:
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tağşiş, baharat, singapur, arifoğlu, kanserojen
tağşiş, baharat, singapur, arifoğlu, kanserojen

Arifoğlu'ndan açıklama: Konunun muhatabı isim hakkını yarı yarıya kullanan diğer Arifoğlu firmasıdır

22:28 06.11.2022 (güncellendi: 22:34 06.11.2022)
© Fotoğraf : ArifoğluArifoğlu
Arifoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2022
© Fotoğraf : Arifoğlu
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Arifoğlu markası, kanserojen madde içerdiği gerekçesiyle Singapur'da yasaklanan ürünlerin kendilerine değil, isim hakkını kullanan başka bir firmaya ait olduğunu öne sürdü.
Türkiye'nin bilinen baharat markalarından Arifoğlu'nun Singapur Gıda Bakanlığı'nca satılan üç ürünü için potansiyel kanserojen renklendirici gerekçesiyle toplatılma kararı alındı.
Konuya dair açıklama yapan Arifoğlu, Singapur'la hiçbir ilişkileri bulunmadığını, Singapur'un yasak kararı aldığı ürünlerin isim hakkını kullanan başka bir firmaya ait olduğunu belirtti.
Firmanın internet sitesinden yayınlanan açıklamada ise şunlar ifade edildi:

"Sosyal medyada gündeme gelen, Singapur Gıda Bakanlığı’nın red ettiği ürünler hakkındaki haber markamıza ve ürünlerimize ait değildir. Konunun muhatabı isim hakkını yarı yarıya kullanan diğer Arifoğlu firmasıdır. Singapur’la herhangi bir iş ilişkimiz bulunmamaktadır.

Bahsi geçen katkı maddelerini hiç bir ürünümüzde kullanmamaktayız. Ürünlerimizi ambalajlarından ve içerik açıklamalarından ayırt edebilirsiniz. Arifoğluonline.com üzerinde yer alan tüm ürünlerimizi güvenle kullanabilirsiniz."
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