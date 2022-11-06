https://sputniknews.com.tr/20221106/arifoglundan-aciklama-tagsis-isim-hakkini-kullanan-diger-firmaya-ait-1063133062.html

Arifoğlu'ndan açıklama: Konunun muhatabı isim hakkını yarı yarıya kullanan diğer Arifoğlu firmasıdır

Arifoğlu'ndan açıklama: Konunun muhatabı isim hakkını yarı yarıya kullanan diğer Arifoğlu firmasıdır

Arifoğlu markası, kanserojen madde içerdiği gerekçesiyle Singapur'da yasaklanan ürünlerin kendilerine değil, isim hakkını kullanan başka bir firmaya ait... 06.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-06T22:28+0300

2022-11-06T22:28+0300

2022-11-06T22:34+0300

tağşiş

baharat

singapur

arifoğlu

türkiye

kanserojen

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Türkiye'nin bilinen baharat markalarından Arifoğlu'nun Singapur Gıda Bakanlığı'nca satılan üç ürünü için potansiyel kanserojen renklendirici gerekçesiyle toplatılma kararı alındı.Konuya dair açıklama yapan Arifoğlu, Singapur'la hiçbir ilişkileri bulunmadığını, Singapur'un yasak kararı aldığı ürünlerin isim hakkını kullanan başka bir firmaya ait olduğunu belirtti.Firmanın internet sitesinden yayınlanan açıklamada ise şunlar ifade edildi:

singapur

türkiye

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tağşiş, baharat, singapur, arifoğlu, kanserojen