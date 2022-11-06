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Ardahan'da balıkçı ailenin sahiplendiği iki pelikan göç etmedi
Ardahan'da balıkçı ailenin sahiplendiği iki pelikan göç etmedi
Ardahan'da Çıldır Gölü kıyısında balıkçı ailenin yavruyken bulduğu ve besleyip büyüttüğü iki pelikan, havaların soğumasına rağmen göç etmedi. 06.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-06T14:16+0300
2022-11-06T14:16+0300
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Göl kıyısında balık lokantası işleten Çınar Kılıç'ın oğlu Kurtuluş Kılıç, yaklaşık 6 ay önce Adalar mevkisinde bitkin halde iki yavru tepeli pelikan gördü.Teknesine alıp balıkçı restoranına getirdiği yavru pelikanlara kardeşi ile çocuğunun isimleri olan "Yiğit" ve "Ömür" adını veren Kılıç, bu süreçte ailesiyle göçmen kuşlara özenle baktı.Balık etiyle özel olarak beslenen pelikanlar, havaların soğumasına rağmen sıcak bölgelere göç etmedi.Restoran çevresini mesken tutan ve iş yerinin maskotu haline gelen pelikanlara, müşteriler de ilgi gösteriyor.'Gidecekler diye çok üzülmüştüm'İşletmeci Çınar Kılıç, anneleri yanında olmayan pelikanların oğlu tarafından bulunduğunu söyledi.Oğlunun, "Yiğit" ve "Ömür" adını verdiği pelikanlarla bir süre ilgilendiğini, daha sonra pelikanların bakımını kendisinin üstlendiğini ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:Kılıç, pelikanları özenle beslemeye devam edeceğini belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20220410/binlerce-pelikanin-goc-yolculugu-bursada-goruntulendi-1055447571.html
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türkiye, pelikan, ardahan
türkiye, pelikan, ardahan

Ardahan'da balıkçı ailenin sahiplendiği iki pelikan göç etmedi

14:16 06.11.2022
© AAArdahan'da balıkçı ailenin sahiplendiği iki pelikan göç etmedi
Ardahan'da balıkçı ailenin sahiplendiği iki pelikan göç etmedi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2022
© AA
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Ardahan'da Çıldır Gölü kıyısında balıkçı ailenin yavruyken bulduğu ve besleyip büyüttüğü iki pelikan, havaların soğumasına rağmen göç etmedi.
Göl kıyısında balık lokantası işleten Çınar Kılıç'ın oğlu Kurtuluş Kılıç, yaklaşık 6 ay önce Adalar mevkisinde bitkin halde iki yavru tepeli pelikan gördü.
Teknesine alıp balıkçı restoranına getirdiği yavru pelikanlara kardeşi ile çocuğunun isimleri olan "Yiğit" ve "Ömür" adını veren Kılıç, bu süreçte ailesiyle göçmen kuşlara özenle baktı.
Balık etiyle özel olarak beslenen pelikanlar, havaların soğumasına rağmen sıcak bölgelere göç etmedi.
Restoran çevresini mesken tutan ve iş yerinin maskotu haline gelen pelikanlara, müşteriler de ilgi gösteriyor.

'Gidecekler diye çok üzülmüştüm'

İşletmeci Çınar Kılıç, anneleri yanında olmayan pelikanların oğlu tarafından bulunduğunu söyledi.
Oğlunun, "Yiğit" ve "Ömür" adını verdiği pelikanlarla bir süre ilgilendiğini, daha sonra pelikanların bakımını kendisinin üstlendiğini ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:
"Artık büyüttük ve onlara çok alıştım. Buranın birer maskotu haline geldiler. Bütün kuşlar göç etmesine rağmen onlar hala burada kaldı. Gidecekler diye çok üzüldüm ama gitmediler. Sevinçliyim çünkü bana ve buraya alıştılar. Ben de artık onlara alıştım. Bunlar birer evladım oldular. Biri oğlum, biri de kızım oldu. Onları çok seviyorum. Acıktıklarında kapıya geliyorlar."
Kılıç, pelikanları özenle beslemeye devam edeceğini belirtti.
Bursa semalarında son iki gündür binlerce ak pelikanın göç yolculuğu vatandaşların kamerasına yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2022
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Binlerce pelikanın göç yolculuğu Bursa'da görüntülendi
10 Nisan, 15:02
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