https://sputniknews.com.tr/20221106/ardahanda-balikci-ailenin-sahiplendigi-iki-pelikan-goc-etmedi-1063124336.html

Ardahan'da balıkçı ailenin sahiplendiği iki pelikan göç etmedi

Ardahan'da balıkçı ailenin sahiplendiği iki pelikan göç etmedi

Ardahan'da Çıldır Gölü kıyısında balıkçı ailenin yavruyken bulduğu ve besleyip büyüttüğü iki pelikan, havaların soğumasına rağmen göç etmedi. 06.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-06T14:16+0300

2022-11-06T14:16+0300

2022-11-06T14:16+0300

yaşam

türkiye

pelikan

ardahan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/06/1063124191_0:116:1200:791_1920x0_80_0_0_f0f05a2defbc0d7b159ce0e7140f2a37.jpg

Göl kıyısında balık lokantası işleten Çınar Kılıç'ın oğlu Kurtuluş Kılıç, yaklaşık 6 ay önce Adalar mevkisinde bitkin halde iki yavru tepeli pelikan gördü.Teknesine alıp balıkçı restoranına getirdiği yavru pelikanlara kardeşi ile çocuğunun isimleri olan "Yiğit" ve "Ömür" adını veren Kılıç, bu süreçte ailesiyle göçmen kuşlara özenle baktı.Balık etiyle özel olarak beslenen pelikanlar, havaların soğumasına rağmen sıcak bölgelere göç etmedi.Restoran çevresini mesken tutan ve iş yerinin maskotu haline gelen pelikanlara, müşteriler de ilgi gösteriyor.'Gidecekler diye çok üzülmüştüm'İşletmeci Çınar Kılıç, anneleri yanında olmayan pelikanların oğlu tarafından bulunduğunu söyledi.Oğlunun, "Yiğit" ve "Ömür" adını verdiği pelikanlarla bir süre ilgilendiğini, daha sonra pelikanların bakımını kendisinin üstlendiğini ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:Kılıç, pelikanları özenle beslemeye devam edeceğini belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20220410/binlerce-pelikanin-goc-yolculugu-bursada-goruntulendi-1055447571.html

ardahan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, pelikan, ardahan