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https://sputniknews.com.tr/20221106/ahmet-hakan-hdpnin-oyunu-almak-icin-goz-kirpmak-baska-basi-sonu-belli-bir-konuda-gorusmek-baska-1063121189.html
Ahmet Hakan: HDP’nin oyunu almak için göz kırpmak başka, başı sonu belli bir konuda görüşmek başka
Ahmet Hakan: HDP’nin oyunu almak için göz kırpmak başka, başı sonu belli bir konuda görüşmek başka
Ahmet Hakan, anayasa değişikliği görüşmeleri kapsamında AK Parti'nin HDP'yi ziyaret etmesinin ardından başlayan tartışmalara değindi. Hakan, "HDP’nin oyunu... 06.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-06T11:53+0300
2022-11-06T11:53+0300
politika
ak parti
hdp
chp
muhalefet
ahmet hakan
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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında, "Anayasa değişikliği görüşmeleri kapsamında AK Parti heyeti, HDP heyeti ile buluştu. Bunun üzerine özellikle AK Parti içinden homurtular yükseldi: 'Hani HDP şeytandı? Bu buluşma da neyin nesi? Bundan sonra muhalefeti HDP üzerinden nasıl eleştireceğiz? Şunu CHP yapsa demediğimizi bırakmaz mıydık?' Bu homurtulara kısmen hak veriyorum. Hak vermediğim kısmı ise şurası: HDP’nin oyunu almak için HDP’ye başı sonu belirsiz göz kırpmak başka bir şey... Anayasa değişikliği gibi başı sonu belli bir konuda görüşmek başka bir şey." düşüncesini dile getirdi.Ahmet Hakan şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20221102/ak-partiden-muhalefete-anayasa-degisikligi-teklifi-ziyareti-1062985967.html
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ak parti, hdp, chp, muhalefet, ahmet hakan
ak parti, hdp, chp, muhalefet, ahmet hakan

Ahmet Hakan: HDP’nin oyunu almak için göz kırpmak başka, başı sonu belli bir konuda görüşmek başka

11:53 06.11.2022
© AAAdalet Bakanı Bekir Bozdağ, başkanlığındaki AK Parti heyeti, başörtüsü konusunda hazırlanan anayasa değişikliği teklifine ilişkin HDP Meclis grubunu ziyaret etti.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başkanlığındaki AK Parti heyeti, başörtüsü konusunda hazırlanan anayasa değişikliği teklifine ilişkin HDP Meclis grubunu ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2022
© AA
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Ahmet Hakan, anayasa değişikliği görüşmeleri kapsamında AK Parti'nin HDP'yi ziyaret etmesinin ardından başlayan tartışmalara değindi. Hakan, "HDP’nin oyunu almak için HDP’ye başı sonu belirsiz göz kırpmak başka bir şey... Anayasa değişikliği gibi başı sonu belli bir konuda görüşmek başka bir şey" yorumunu yaptı.
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında, "Anayasa değişikliği görüşmeleri kapsamında AK Parti heyeti, HDP heyeti ile buluştu. Bunun üzerine özellikle AK Parti içinden homurtular yükseldi: 'Hani HDP şeytandı? Bu buluşma da neyin nesi? Bundan sonra muhalefeti HDP üzerinden nasıl eleştireceğiz? Şunu CHP yapsa demediğimizi bırakmaz mıydık?' Bu homurtulara kısmen hak veriyorum. Hak vermediğim kısmı ise şurası: HDP’nin oyunu almak için HDP’ye başı sonu belirsiz göz kırpmak başka bir şey... Anayasa değişikliği gibi başı sonu belli bir konuda görüşmek başka bir şey." düşüncesini dile getirdi.
Ahmet Hakan şunları kaydetti:
"Hem ne diyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı” manifestosunda? “Kimlik siyaseti yerine birlik siyaseti... Kutuplaştırma siyaseti yerine bütünleştirme siyaseti... İnkâr siyaseti yerine kucaklama siyaseti... Tahakküm siyaseti yerine özgürlük siyaseti... Nefret siyaseti yerine özgürlük siyaseti.”
AK Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
POLİTİKA
AK Parti'den muhalefete anayasa değişikliği teklifi ziyareti
2 Kasım, 15:07
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