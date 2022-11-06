https://sputniknews.com.tr/20221106/ahmet-hakan-hdpnin-oyunu-almak-icin-goz-kirpmak-baska-basi-sonu-belli-bir-konuda-gorusmek-baska-1063121189.html

Ahmet Hakan: HDP’nin oyunu almak için göz kırpmak başka, başı sonu belli bir konuda görüşmek başka

Ahmet Hakan: HDP’nin oyunu almak için göz kırpmak başka, başı sonu belli bir konuda görüşmek başka

Ahmet Hakan, anayasa değişikliği görüşmeleri kapsamında AK Parti'nin HDP'yi ziyaret etmesinin ardından başlayan tartışmalara değindi. Hakan, "HDP’nin oyunu... 06.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-06T11:53+0300

2022-11-06T11:53+0300

2022-11-06T11:53+0300

politika

ak parti

hdp

chp

muhalefet

ahmet hakan

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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bugün kaleme aldığı yazısında, "Anayasa değişikliği görüşmeleri kapsamında AK Parti heyeti, HDP heyeti ile buluştu. Bunun üzerine özellikle AK Parti içinden homurtular yükseldi: 'Hani HDP şeytandı? Bu buluşma da neyin nesi? Bundan sonra muhalefeti HDP üzerinden nasıl eleştireceğiz? Şunu CHP yapsa demediğimizi bırakmaz mıydık?' Bu homurtulara kısmen hak veriyorum. Hak vermediğim kısmı ise şurası: HDP’nin oyunu almak için HDP’ye başı sonu belirsiz göz kırpmak başka bir şey... Anayasa değişikliği gibi başı sonu belli bir konuda görüşmek başka bir şey." düşüncesini dile getirdi.Ahmet Hakan şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20221102/ak-partiden-muhalefete-anayasa-degisikligi-teklifi-ziyareti-1062985967.html

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ak parti, hdp, chp, muhalefet, ahmet hakan