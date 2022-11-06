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https://sputniknews.com.tr/20221106/abd-meksika-sinirina-konteynerden-duvar-oruldu-1063135458.html
ABD-Meksika sınırına konteynerden duvar örüldü
ABD-Meksika sınırına konteynerden duvar örüldü
ABD’nin Arizona eyaleti yönetimi, Meksika sınırına konteynerlerden duvar ördü. Eyalet valisi, duvarın çekilme nedenine ilişkin uyuşturucu kaçakçılığıyla... 06.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-06T23:53+0300
2022-11-06T23:54+0300
dünya
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meksika duvarı
sınır
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duvar
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Meksika’nın Sonora eyaleti ile ABD’nin Arizona eyaleti arasına konteynerlerden duvar örüldü. Arizona Valisi Cumhuriyetçi Doug Ducey’in emri ile inşa edilen duvar, 1.6 kilometre uzunluğa ve 6.71 metre yüksekliğe sahip. Vali Ducey, maliyeti 6 milyon doları bulan duvarın inşasına gerekçe olarak, uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadelede maddi sorunlar yüzünden yetersiz kalmalarını gösterdi. Merkezi Arizona eyaletinin Tucson şehri olan Sky Island Alliance adlı sivil toplum kuruluşu, duvarın yaban hayatına darbe vuracağını belirtti. İnşa edilen duvarın bölgedeki kara hayvanlarının göç yolu üzerine konumlandığına dikkat çeken kuruluş, çevrede yıl içerisinde değişen sıcaklıklar nedeniyle göç eden jaguarlar gibi nesli tükenmekte olan birçok türün tehlike altında olduğunu ifade etti.Çevreciler, duvarın oy kazanmak için yapıldığını savunduSky Island Alliance ve daha birçok çevreci sivil toplum kuruluşu, eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından göçmenlere karşı uygulanan 'Meksika’da Kal' programından yaklaşık 2 ay sonra inşa edilmeye başlanan duvarın siyasi nedenlerle yapıldığını savundu. Sivil toplum kuruluşları, duvarın göçmenlere engel olmak amacıyla inşa edildiğini belirterek Vali Ducey’in önümüzdeki 8 Kasım tarihinde yapılacak olan ABD ara seçimlerinde avantaj elde etmeye çalıştığını ifade etti.Vali Ducey’e duvarı kaldırması emri verilmiştiABD hükümeti, 21 Ekim’de federal topraklarda resmi izin alınmadan inşa edilen bu duvarın kaldırılması emrini vermiş, ancak Vali Ducey proje için kimseden yetki almadığını itiraf ederek, duvar inşaatına devam edeceklerini belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20220630/abd-meksika-guatemala-ve-hondurastan-gocmen-kacakciligina-karsi-ortak-mucadele-karari-1058123624.html
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abd, meksika, meksika duvarı, sınır, arizona, duvar, konteyner
abd, meksika, meksika duvarı, sınır, arizona, duvar, konteyner

ABD-Meksika sınırına konteynerden duvar örüldü

23:53 06.11.2022 (güncellendi: 23:54 06.11.2022)
© İHAABD’nin Arizona eyaleti yönetimi, Meksika sınırına konteynerlerden duvar ördü. Eyalet valisi, duvarın çekilme nedenine ilişkin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi işaret etti.
ABD’nin Arizona eyaleti yönetimi, Meksika sınırına konteynerlerden duvar ördü. Eyalet valisi, duvarın çekilme nedenine ilişkin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi işaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2022
© İHA
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ABD’nin Arizona eyaleti yönetimi, Meksika sınırına konteynerlerden duvar ördü. Eyalet valisi, duvarın çekilme nedenine ilişkin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi işaret etti.
Meksika’nın Sonora eyaleti ile ABD’nin Arizona eyaleti arasına konteynerlerden duvar örüldü. Arizona Valisi Cumhuriyetçi Doug Ducey’in emri ile inşa edilen duvar, 1.6 kilometre uzunluğa ve 6.71 metre yüksekliğe sahip.
Vali Ducey, maliyeti 6 milyon doları bulan duvarın inşasına gerekçe olarak, uyuşturucu kaçakçılarıyla mücadelede maddi sorunlar yüzünden yetersiz kalmalarını gösterdi. Merkezi Arizona eyaletinin Tucson şehri olan Sky Island Alliance adlı sivil toplum kuruluşu, duvarın yaban hayatına darbe vuracağını belirtti.
İnşa edilen duvarın bölgedeki kara hayvanlarının göç yolu üzerine konumlandığına dikkat çeken kuruluş, çevrede yıl içerisinde değişen sıcaklıklar nedeniyle göç eden jaguarlar gibi nesli tükenmekte olan birçok türün tehlike altında olduğunu ifade etti.

Çevreciler, duvarın oy kazanmak için yapıldığını savundu

Sky Island Alliance ve daha birçok çevreci sivil toplum kuruluşu, eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından göçmenlere karşı uygulanan 'Meksika’da Kal' programından yaklaşık 2 ay sonra inşa edilmeye başlanan duvarın siyasi nedenlerle yapıldığını savundu.
Sivil toplum kuruluşları, duvarın göçmenlere engel olmak amacıyla inşa edildiğini belirterek Vali Ducey’in önümüzdeki 8 Kasım tarihinde yapılacak olan ABD ara seçimlerinde avantaj elde etmeye çalıştığını ifade etti.

Vali Ducey’e duvarı kaldırması emri verilmişti

ABD hükümeti, 21 Ekim’de federal topraklarda resmi izin alınmadan inşa edilen bu duvarın kaldırılması emrini vermiş, ancak Vali Ducey proje için kimseden yetki almadığını itiraf ederek, duvar inşaatına devam edeceklerini belirtmişti.
ABD’de bir araya gelen Meksika, ABD, Guatemala ve Honduras’tan yetkililer, göçmen kaçakçılığıyla mücadelede birlikte çalışılması konusunda anlaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.06.2022
DÜNYA
ABD, Meksika, Guatemala ve Honduras’tan göçmen kaçakçılığına karşı ortak mücadele kararı
30 Haziran , 03:02
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