https://sputniknews.com.tr/20221105/yunan-basini-zelenskiy-rejimine-gonderilen-yunan-bmpleri-ukrayna-ovalarinda-mesale-gibi-yaniyor-1063106199.html

Yunan basını: Zelenskiy rejimine gönderilen Yunan BMP'leri Ukrayna ovalarında meşale gibi yanıyor

Yunan basını: Zelenskiy rejimine gönderilen Yunan BMP'leri Ukrayna ovalarında meşale gibi yanıyor

Yunanistan’ın Ukrayna’ya gönderdiği 5 adet BMP-1 zırhlı muharebe aracının teslimattan hemen sonra Rus ordusu tarafından imha edildiği bildirildi. 05.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-05T18:17+0300

2022-11-05T18:17+0300

2022-11-05T18:19+0300

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Yunan iskra.gr portalında yer alan habere göre, Yunanistan tarafından Ukrayna’ya gönderilen 5 adet paletli ve tam amfibik BMP-1 zırhlı muharebe aracı, teslimattan hemen sonra Donbass'ta Rus ordusu tarafından imha edildi.Pronews.gr ise, olayın, Rus birliklerinin Harkov bölgesine bağlı Berestovoye köyü yakınlarındaki Ukrayna saldırısını püskürttüğü 28 Ekim'de meydana geldiği bilgisine yer verdiği haberinde, “Sonuç olarak, 150 Ukraynalı asker öldü veya yaralandı, 1 tank, 5 adet BMP-1, 4 adet zırhlı personel taşıyıcı ve muharebe araçlarına dönüştürülen 9 pikap imha edildi” ifadelerini kullanarak, BMP'lerin topçu ve 152 milimetre Krasnopol roketleri tarafından vurulduğunu belirtti.Haberde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için ciddi takviyeler olan Yunan BMP’lerinin mükemmel durumda oldukları için hemen cepheye götürüldükleri kaydedildi.Yunanistan’ın Ukrayna'ya ayrıca RM-70 çoklu fırlatma roket sistemleri teslim ettiği ve Herson bölgesinde faaliyet gösteren bu silahlardan ikisinin yine Rus birlikleri tarafından yok edildiği vurgulandı.Yunan ekipmanlarının yeniden boyanması için zaman bile bulunamadığına dikkat çekilen haberde, “Zelenskiy rejimine hizmet eden BMP-1’lerin Ukrayna ovalarında meşale gibi yanmasını görmek Yunan ordusunun kalbini acıtıyor. BMP’lerden birinin üzerinde şu ana kadar bile Yunan sembolleri var, o kadar aceleyle savaş alanına gönderdiler ki, sembolleri kaldırmaya veya boyamaya bile zaman bulunamadı” ifadeleri kullanıldı.Pronews.gr'ye konuşan Doğu Ege'deki adalardan birindeki BMP’lerden sorumlu emekli tuğgeneral, ordunun yedek parça tedarikini sağlamakta zorlandığını, ancak BMP’lerin Ukrayna'ya gönderileceğine karar verildiğinde anında ortaya çıktıklarını söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20221105/rusya-savunma-bakanligi-kupyansk-yonunde-140tan-fazla-ukrayna-askeri-olduruldu-1063103776.html

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