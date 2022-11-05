https://sputniknews.com.tr/20221105/yunan-basini-zelenskiy-rejimine-gonderilen-yunan-bmpleri-ukrayna-ovalarinda-mesale-gibi-yaniyor-1063106199.html
Yunan basını: Zelenskiy rejimine gönderilen Yunan BMP'leri Ukrayna ovalarında meşale gibi yanıyor
Yunan basını: Zelenskiy rejimine gönderilen Yunan BMP'leri Ukrayna ovalarında meşale gibi yanıyor
Yunanistan’ın Ukrayna’ya gönderdiği 5 adet BMP-1 zırhlı muharebe aracının teslimattan hemen sonra Rus ordusu tarafından imha edildiği bildirildi. 05.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-05T18:17+0300
2022-11-05T18:17+0300
2022-11-05T18:19+0300
ukrayna krizi
yunanistan
vladimir zelenskiy
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1058449162_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_37f373444714080fa161edbeebba82de.jpg
Yunan iskra.gr portalında yer alan habere göre, Yunanistan tarafından Ukrayna’ya gönderilen 5 adet paletli ve tam amfibik BMP-1 zırhlı muharebe aracı, teslimattan hemen sonra Donbass'ta Rus ordusu tarafından imha edildi.Pronews.gr ise, olayın, Rus birliklerinin Harkov bölgesine bağlı Berestovoye köyü yakınlarındaki Ukrayna saldırısını püskürttüğü 28 Ekim'de meydana geldiği bilgisine yer verdiği haberinde, “Sonuç olarak, 150 Ukraynalı asker öldü veya yaralandı, 1 tank, 5 adet BMP-1, 4 adet zırhlı personel taşıyıcı ve muharebe araçlarına dönüştürülen 9 pikap imha edildi” ifadelerini kullanarak, BMP'lerin topçu ve 152 milimetre Krasnopol roketleri tarafından vurulduğunu belirtti.Haberde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için ciddi takviyeler olan Yunan BMP’lerinin mükemmel durumda oldukları için hemen cepheye götürüldükleri kaydedildi.Yunanistan’ın Ukrayna'ya ayrıca RM-70 çoklu fırlatma roket sistemleri teslim ettiği ve Herson bölgesinde faaliyet gösteren bu silahlardan ikisinin yine Rus birlikleri tarafından yok edildiği vurgulandı.Yunan ekipmanlarının yeniden boyanması için zaman bile bulunamadığına dikkat çekilen haberde, “Zelenskiy rejimine hizmet eden BMP-1’lerin Ukrayna ovalarında meşale gibi yanmasını görmek Yunan ordusunun kalbini acıtıyor. BMP’lerden birinin üzerinde şu ana kadar bile Yunan sembolleri var, o kadar aceleyle savaş alanına gönderdiler ki, sembolleri kaldırmaya veya boyamaya bile zaman bulunamadı” ifadeleri kullanıldı.Pronews.gr'ye konuşan Doğu Ege'deki adalardan birindeki BMP’lerden sorumlu emekli tuğgeneral, ordunun yedek parça tedarikini sağlamakta zorlandığını, ancak BMP’lerin Ukrayna'ya gönderileceğine karar verildiğinde anında ortaya çıktıklarını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20221105/rusya-savunma-bakanligi-kupyansk-yonunde-140tan-fazla-ukrayna-askeri-olduruldu-1063103776.html
yunanistan
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1058449162_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_f839120e77bab08570ed37ba6fd27eff.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yunanistan, vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi, rusya
yunanistan, vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi, rusya
Yunan basını: Zelenskiy rejimine gönderilen Yunan BMP'leri Ukrayna ovalarında meşale gibi yanıyor
18:17 05.11.2022 (güncellendi: 18:19 05.11.2022) Abone ol
Yunanistan’ın Ukrayna’ya gönderdiği 5 adet BMP-1 zırhlı muharebe aracının teslimattan hemen sonra Rus ordusu tarafından imha edildiği bildirildi.
Yunan iskra.gr portalında yer alan habere göre, Yunanistan tarafından Ukrayna’ya gönderilen 5 adet paletli ve tam amfibik BMP-1 zırhlı muharebe aracı, teslimattan hemen sonra Donbass'ta Rus ordusu tarafından imha edildi.
Pronews.gr ise, olayın, Rus birliklerinin Harkov bölgesine bağlı Berestovoye köyü yakınlarındaki Ukrayna saldırısını püskürttüğü 28 Ekim'de meydana geldiği bilgisine yer verdiği haberinde, “Sonuç olarak, 150 Ukraynalı asker öldü veya yaralandı, 1 tank, 5 adet BMP-1, 4 adet zırhlı personel taşıyıcı ve muharebe araçlarına dönüştürülen 9 pikap imha edildi” ifadelerini kullanarak, BMP'lerin topçu ve 152 milimetre Krasnopol roketleri tarafından vurulduğunu belirtti.
Haberde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için ciddi takviyeler olan Yunan BMP’lerinin mükemmel durumda oldukları için hemen cepheye götürüldükleri kaydedildi.
Yunanistan’ın Ukrayna'ya ayrıca RM-70 çoklu fırlatma roket sistemleri teslim ettiği ve Herson bölgesinde faaliyet gösteren bu silahlardan ikisinin yine Rus birlikleri tarafından yok edildiği vurgulandı.
Yunan ekipmanlarının yeniden boyanması için zaman bile bulunamadığına dikkat çekilen haberde, “Zelenskiy rejimine hizmet eden BMP-1’lerin Ukrayna ovalarında meşale gibi yanmasını görmek Yunan ordusunun kalbini acıtıyor. BMP’lerden birinin üzerinde şu ana kadar bile Yunan sembolleri var, o kadar aceleyle savaş alanına gönderdiler ki, sembolleri kaldırmaya veya boyamaya bile zaman bulunamadı” ifadeleri kullanıldı.
Pronews.gr'ye konuşan Doğu Ege'deki adalardan birindeki BMP’lerden sorumlu emekli tuğgeneral, ordunun yedek parça tedarikini sağlamakta zorlandığını, ancak BMP’lerin Ukrayna'ya gönderileceğine karar verildiğinde anında ortaya çıktıklarını söyledi.