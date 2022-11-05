Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221105/yunan-basini-zelenskiy-rejimine-gonderilen-yunan-bmpleri-ukrayna-ovalarinda-mesale-gibi-yaniyor-1063106199.html
Yunan basını: Zelenskiy rejimine gönderilen Yunan BMP'leri Ukrayna ovalarında meşale gibi yanıyor
Yunan basını: Zelenskiy rejimine gönderilen Yunan BMP'leri Ukrayna ovalarında meşale gibi yanıyor
Yunanistan’ın Ukrayna’ya gönderdiği 5 adet BMP-1 zırhlı muharebe aracının teslimattan hemen sonra Rus ordusu tarafından imha edildiği bildirildi. 05.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-05T18:17+0300
2022-11-05T18:19+0300
ukrayna krizi
yunanistan
vladimir zelenskiy
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1058449162_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_37f373444714080fa161edbeebba82de.jpg
Yunan iskra.gr portalında yer alan habere göre, Yunanistan tarafından Ukrayna’ya gönderilen 5 adet paletli ve tam amfibik BMP-1 zırhlı muharebe aracı, teslimattan hemen sonra Donbass'ta Rus ordusu tarafından imha edildi.Pronews.gr ise, olayın, Rus birliklerinin Harkov bölgesine bağlı Berestovoye köyü yakınlarındaki Ukrayna saldırısını püskürttüğü 28 Ekim'de meydana geldiği bilgisine yer verdiği haberinde, “Sonuç olarak, 150 Ukraynalı asker öldü veya yaralandı, 1 tank, 5 adet BMP-1, 4 adet zırhlı personel taşıyıcı ve muharebe araçlarına dönüştürülen 9 pikap imha edildi” ifadelerini kullanarak, BMP'lerin topçu ve 152 milimetre Krasnopol roketleri tarafından vurulduğunu belirtti.Haberde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için ciddi takviyeler olan Yunan BMP’lerinin mükemmel durumda oldukları için hemen cepheye götürüldükleri kaydedildi.Yunanistan’ın Ukrayna'ya ayrıca RM-70 çoklu fırlatma roket sistemleri teslim ettiği ve Herson bölgesinde faaliyet gösteren bu silahlardan ikisinin yine Rus birlikleri tarafından yok edildiği vurgulandı.Yunan ekipmanlarının yeniden boyanması için zaman bile bulunamadığına dikkat çekilen haberde, “Zelenskiy rejimine hizmet eden BMP-1’lerin Ukrayna ovalarında meşale gibi yanmasını görmek Yunan ordusunun kalbini acıtıyor. BMP’lerden birinin üzerinde şu ana kadar bile Yunan sembolleri var, o kadar aceleyle savaş alanına gönderdiler ki, sembolleri kaldırmaya veya boyamaya bile zaman bulunamadı” ifadeleri kullanıldı.Pronews.gr'ye konuşan Doğu Ege'deki adalardan birindeki BMP’lerden sorumlu emekli tuğgeneral, ordunun yedek parça tedarikini sağlamakta zorlandığını, ancak BMP’lerin Ukrayna'ya gönderileceğine karar verildiğinde anında ortaya çıktıklarını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20221105/rusya-savunma-bakanligi-kupyansk-yonunde-140tan-fazla-ukrayna-askeri-olduruldu-1063103776.html
yunanistan
ukrayna
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/07/1058449162_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_f839120e77bab08570ed37ba6fd27eff.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yunanistan, vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi, rusya
yunanistan, vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi, rusya

Yunan basını: Zelenskiy rejimine gönderilen Yunan BMP'leri Ukrayna ovalarında meşale gibi yanıyor

18:17 05.11.2022 (güncellendi: 18:19 05.11.2022)
© Sputnik / Виктор Антонюк / Multimedya arşivine gidinDonetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) - operasyon - Ukrayna - Rusya
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) - operasyon - Ukrayna - Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2022
© Sputnik / Виктор Антонюк
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Yunanistan’ın Ukrayna’ya gönderdiği 5 adet BMP-1 zırhlı muharebe aracının teslimattan hemen sonra Rus ordusu tarafından imha edildiği bildirildi.
Yunan iskra.gr portalında yer alan habere göre, Yunanistan tarafından Ukrayna’ya gönderilen 5 adet paletli ve tam amfibik BMP-1 zırhlı muharebe aracı, teslimattan hemen sonra Donbass'ta Rus ordusu tarafından imha edildi.
Pronews.gr ise, olayın, Rus birliklerinin Harkov bölgesine bağlı Berestovoye köyü yakınlarındaki Ukrayna saldırısını püskürttüğü 28 Ekim'de meydana geldiği bilgisine yer verdiği haberinde, “Sonuç olarak, 150 Ukraynalı asker öldü veya yaralandı, 1 tank, 5 adet BMP-1, 4 adet zırhlı personel taşıyıcı ve muharebe araçlarına dönüştürülen 9 pikap imha edildi” ifadelerini kullanarak, BMP'lerin topçu ve 152 milimetre Krasnopol roketleri tarafından vurulduğunu belirtti.
Haberde, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için ciddi takviyeler olan Yunan BMP’lerinin mükemmel durumda oldukları için hemen cepheye götürüldükleri kaydedildi.
Yunanistan’ın Ukrayna'ya ayrıca RM-70 çoklu fırlatma roket sistemleri teslim ettiği ve Herson bölgesinde faaliyet gösteren bu silahlardan ikisinin yine Rus birlikleri tarafından yok edildiği vurgulandı.
Yunan ekipmanlarının yeniden boyanması için zaman bile bulunamadığına dikkat çekilen haberde, “Zelenskiy rejimine hizmet eden BMP-1’lerin Ukrayna ovalarında meşale gibi yanmasını görmek Yunan ordusunun kalbini acıtıyor. BMP’lerden birinin üzerinde şu ana kadar bile Yunan sembolleri var, o kadar aceleyle savaş alanına gönderdiler ki, sembolleri kaldırmaya veya boyamaya bile zaman bulunamadı” ifadeleri kullanıldı.
Pronews.gr'ye konuşan Doğu Ege'deki adalardan birindeki BMP’lerden sorumlu emekli tuğgeneral, ordunun yedek parça tedarikini sağlamakta zorlandığını, ancak BMP’lerin Ukrayna'ya gönderileceğine karar verildiğinde anında ortaya çıktıklarını söyledi.
Rusya - Ukrayna - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2022
Ukrayna krizi
Rusya Savunma Bakanlığı: Kupyansk yönünde 140'tan fazla Ukrayna askeri öldürüldü
17:05
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала