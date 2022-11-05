https://sputniknews.com.tr/20221105/vedat-milordan-twitter-karari-mavi-tik-olmadan-da-yasanabilecegini-gosterecegim-1063095806.html

Vedat Milor'dan Twitter kararı: 'Mavi tık olmadan da yaşanabileceğini göstereceğim'

Vedat Milor'dan Twitter kararı: 'Mavi tık olmadan da yaşanabileceğini göstereceğim'

Vedat Milor, Twitter'da mavi onay işareti için ücret alınmaya başlamasının ardından onay işaretini iptal edeceğini söyledi. 05.11.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

vedat milor

twitter

mavi tik

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Twitter paylaşımlarıyla sıkça gündeme gelen ünlü gastronomi yazarı Vedat Milor, Twitter'da mavi onay işareti için ücret alınmaya başlamasının ardından onay işaretini iptal edeceğini açıkladı. Milor, "İnsanlara mavi tık olmadan da yaşanabileceğini göstereceğim" dedi.Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, satın aldığı Twitter'ın, mavi onay işaretine sahip hesaplarından aylık 8 dolar ücret alınacağını bildirmişti.Musk'ın tartışma yaratan kararının ardından konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulunan gastronomi yazarı Vedat Milor, şu ifadeleri kullandı:"Uzun süre bu konuyu düşündükten sonra artık son kararımı verdim. Paralı hale geldiğinde mavi tıkımı iptal edeceğim. Sebebi ise çok basit: İnsanlara mavi tık olmadan da yaşanabileceğini göstereceğim.

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vedat milor, twitter , mavi tik