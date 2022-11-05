https://sputniknews.com.tr/20221105/ukrayna-basini-kiev-butce-aciginin-yarisini-yurtdisindan-gelecek-paralarla-kapatmak-istiyor-1063106401.html
Ukrayna basını: Kiev, bütçe açığının yarısını yurtdışından gelecek paralarla kapatmak istiyor
Ukrayna basını: Kiev, bütçe açığının yarısını yurtdışından gelecek paralarla kapatmak istiyor
Ukrayna’nın 2023 devlet bütçesi açığının planlanan harcamaların yaklaşık yarısına denk geldiği, hükümetin bu açığı yurtdışından gelecek paralarla kapatmak... 05.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-05T18:28+0300
2022-11-05T18:28+0300
2022-11-05T18:30+0300
ukrayna krizi
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ukrayna krizi
petro poroşenko
kiev
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Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun sahibi olduğu 5.ua televizyonunun haberine göre Kiev, 2023 devlet bütçesindeki açığın yarısını yabancı ülkelerden gelecek paralarla kapatmak istiyor.Haberde, "Bir gün önce 2023 yılı bütçesini kabul eden milletvekilleri, savaşan ülkenin bütçesini ‘zafer bütçesi’ olarak adlandırdı. Mali belgenin en önemli önceliği güvenlik ve savunmaya bütçenin yarısı ayrıldı. Diğer yarısı da, geri kalan harcamalara. Onu da hükümeti uluslararası ortaklardan alacağı yardımlarla kapatmayı planlıyor. Çünkü bütçede 1.3 trilyon grivna (38 milyar ABD doları) gibi büyük bir açık söz konusu. Yani bütçenin tam olarak yarısı” ifadelerine yer verildi.2023 yılı bütçe gelirinin 1.329 trilyon grivna (34 milyar doları), harcamaların ise 2.580 trilyon grivna (72 milyar doları) olarak planlanlandığı belirtilen haberde, ülkenin güvenliği ve savunması için 1.141 trilyon grivna (31,6 milyar dolar) ayrıldığı, bunun da GSYİH'nın yüzde 18'i gibi eşi görülmemiş bir rekor rakama, tüm bütçenin neredeyse yarısına denk geldiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20221105/yunan-basini-zelenskiy-rejimine-gonderilen-yunan-bmpleri-ukrayna-ovalarinda-mesale-gibi-yaniyor-1063106199.html
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ukrayna, ukrayna krizi, petro poroşenko, kiev
Ukrayna basını: Kiev, bütçe açığının yarısını yurtdışından gelecek paralarla kapatmak istiyor
18:28 05.11.2022 (güncellendi: 18:30 05.11.2022) Abone ol
Ukrayna’nın 2023 devlet bütçesi açığının planlanan harcamaların yaklaşık yarısına denk geldiği, hükümetin bu açığı yurtdışından gelecek paralarla kapatmak istediği bildirildi.
Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun sahibi olduğu 5.ua televizyonunun haberine göre Kiev, 2023 devlet bütçesindeki açığın yarısını yabancı ülkelerden gelecek paralarla kapatmak istiyor.
Haberde, "Bir gün önce 2023 yılı bütçesini kabul eden milletvekilleri, savaşan ülkenin bütçesini ‘zafer bütçesi’ olarak adlandırdı. Mali belgenin en önemli önceliği güvenlik ve savunmaya bütçenin yarısı ayrıldı. Diğer yarısı da, geri kalan harcamalara. Onu da hükümeti uluslararası ortaklardan alacağı yardımlarla kapatmayı planlıyor. Çünkü bütçede 1.3 trilyon grivna (38 milyar ABD doları) gibi büyük bir açık söz konusu. Yani bütçenin tam olarak yarısı” ifadelerine yer verildi.
2023 yılı bütçe gelirinin 1.329 trilyon grivna (34 milyar doları), harcamaların ise 2.580 trilyon grivna (72 milyar doları) olarak planlanlandığı belirtilen haberde, ülkenin güvenliği ve savunması için 1.141 trilyon grivna (31,6 milyar dolar) ayrıldığı, bunun da GSYİH'nın yüzde 18'i gibi eşi görülmemiş bir rekor rakama, tüm bütçenin neredeyse yarısına denk geldiği kaydedildi.