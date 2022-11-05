Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221105/ukrayna-basini-kiev-butce-aciginin-yarisini-yurtdisindan-gelecek-paralarla-kapatmak-istiyor-1063106401.html
Ukrayna basını: Kiev, bütçe açığının yarısını yurtdışından gelecek paralarla kapatmak istiyor
Ukrayna basını: Kiev, bütçe açığının yarısını yurtdışından gelecek paralarla kapatmak istiyor
Ukrayna’nın 2023 devlet bütçesi açığının planlanan harcamaların yaklaşık yarısına denk geldiği, hükümetin bu açığı yurtdışından gelecek paralarla kapatmak... 05.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-05T18:28+0300
2022-11-05T18:30+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
petro poroşenko
kiev
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/07/1062081802_0:509:2595:1969_1920x0_80_0_0_7661e6959890253e44d12ecb69fb2792.jpg
Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun sahibi olduğu 5.ua televizyonunun haberine göre Kiev, 2023 devlet bütçesindeki açığın yarısını yabancı ülkelerden gelecek paralarla kapatmak istiyor.Haberde, "Bir gün önce 2023 yılı bütçesini kabul eden milletvekilleri, savaşan ülkenin bütçesini ‘zafer bütçesi’ olarak adlandırdı. Mali belgenin en önemli önceliği güvenlik ve savunmaya bütçenin yarısı ayrıldı. Diğer yarısı da, geri kalan harcamalara. Onu da hükümeti uluslararası ortaklardan alacağı yardımlarla kapatmayı planlıyor. Çünkü bütçede 1.3 trilyon grivna (38 milyar ABD doları) gibi büyük bir açık söz konusu. Yani bütçenin tam olarak yarısı” ifadelerine yer verildi.2023 yılı bütçe gelirinin 1.329 trilyon grivna (34 milyar doları), harcamaların ise 2.580 trilyon grivna (72 milyar doları) olarak planlanlandığı belirtilen haberde, ülkenin güvenliği ve savunması için 1.141 trilyon grivna (31,6 milyar dolar) ayrıldığı, bunun da GSYİH'nın yüzde 18'i gibi eşi görülmemiş bir rekor rakama, tüm bütçenin neredeyse yarısına denk geldiği kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20221105/yunan-basini-zelenskiy-rejimine-gonderilen-yunan-bmpleri-ukrayna-ovalarinda-mesale-gibi-yaniyor-1063106199.html
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/07/1062081802_0:102:2595:2048_1920x0_80_0_0_5e8ee2a0ff72834e937819eacd247b78.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, ukrayna krizi, petro poroşenko, kiev
ukrayna, ukrayna krizi, petro poroşenko, kiev

Ukrayna basını: Kiev, bütçe açığının yarısını yurtdışından gelecek paralarla kapatmak istiyor

18:28 05.11.2022 (güncellendi: 18:30 05.11.2022)
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKYUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKY
Abone olTelegram
Ukrayna’nın 2023 devlet bütçesi açığının planlanan harcamaların yaklaşık yarısına denk geldiği, hükümetin bu açığı yurtdışından gelecek paralarla kapatmak istediği bildirildi.
Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun sahibi olduğu 5.ua televizyonunun haberine göre Kiev, 2023 devlet bütçesindeki açığın yarısını yabancı ülkelerden gelecek paralarla kapatmak istiyor.
Haberde, "Bir gün önce 2023 yılı bütçesini kabul eden milletvekilleri, savaşan ülkenin bütçesini ‘zafer bütçesi’ olarak adlandırdı. Mali belgenin en önemli önceliği güvenlik ve savunmaya bütçenin yarısı ayrıldı. Diğer yarısı da, geri kalan harcamalara. Onu da hükümeti uluslararası ortaklardan alacağı yardımlarla kapatmayı planlıyor. Çünkü bütçede 1.3 trilyon grivna (38 milyar ABD doları) gibi büyük bir açık söz konusu. Yani bütçenin tam olarak yarısı” ifadelerine yer verildi.
2023 yılı bütçe gelirinin 1.329 trilyon grivna (34 milyar doları), harcamaların ise 2.580 trilyon grivna (72 milyar doları) olarak planlanlandığı belirtilen haberde, ülkenin güvenliği ve savunması için 1.141 trilyon grivna (31,6 milyar dolar) ayrıldığı, bunun da GSYİH'nın yüzde 18'i gibi eşi görülmemiş bir rekor rakama, tüm bütçenin neredeyse yarısına denk geldiği kaydedildi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) - operasyon - Ukrayna - Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2022
Ukrayna krizi
Yunan basını: Zelenskiy rejimine gönderilen Yunan BMP'leri Ukrayna ovalarında meşale gibi yanıyor
18:17
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала