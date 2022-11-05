https://sputniknews.com.tr/20221105/turkiye-genelinde-son-bir-haftada-2-bin-106-gocmen-sinir-disi-edildi-1063112903.html

Türkiye genelinde son bir haftada 2 bin 106 göçmen sınır dışı edildi

Türkiye genelinde son bir haftada 2 bin 106 göçmen sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, 28 Ekim-3 Kasım tarihlerinde ülke genelinde 2 bin 106 yasadışı göçmenin sınır dışı edildiğini bildirdi. 05.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-05T21:51+0300

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türkiye

göç idare müdürlüğü geri gönderme merkezi

il göç idaresi müdürlüğü

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İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı son bir haftada sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısını açıkladı.İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, sınırda alınan üst düzey güvenlik tedbirleri sayesinde son bir haftada 3 bin 645, yılbaşından bu yana ise 246 bin 170 düzensiz göçmenin ülkeye girişinin engellendiği belirtildi.Aynı tarihler arasında, yasa dışı yollardan ülkeye giren 1982'si Afganistan, 141'i Pakistan ve 3 bin 194'ü diğer uyruklardan olmak üzere 5 bin 317 düzensiz göçmenin güvenlik güçlerinin denetimleri ve operasyonları sonucunda yakalandığı ifade edildi.Son bir haftada, 979'u Afganistan, 116'sı Pakistan ve 1011'i diğer uyruklardan olmak üzere toplam 2 bin 106 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği açıklandı.Yılbaşından bu yana sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının 98 bin 932'ye ulaştığı, Geri Gönderme merkezlerinde kalan düzensiz göçmen sayısının ise 18 bin 832 olduğu kaydedildi.

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