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Türk Telekom'dan internet tarife ücretlerine zam
Türk Telekom'dan internet tarife ücretlerine zam
Türk Telekom internet tarife ücretlerine 1 Aralık’tan itibaren geçerli olmak üzere tek seferlik zam yapılacak. Zam oranı 75 TL'yi bulacak. 05.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-05T12:26+0300
2022-11-05T12:26+0300
ekonomi
türk telekom
internet
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Türk Telekom, internet paket ücretleri, tek seferlik tarife ücretleri ve Statik IP ücretlerinde ‘fiyat düzenlemesi’ yapılacağını paylaştı. Zamlı fiyatlar, 1 Aralık 2022'den itibaren geçerli olacak.shiftdelete.net'in aktardığına göre; zamla birlikte internet tarife ücretlerindeki artış 75 TL'yi bulacak.Zammın 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren geçerli olacağı açıklandı.Konuya ilişkin şirketten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "1 Aralık2022 tarihinden itibaren ile geçerli olmak üzere internet paket ücretleri, tek seferlik tarife ücretleri ve Statik IP paket ücretlerinde fiyat düzenlemesi yapılacaktır. Kampanyalara katılım sağlamış, taahhütleri devam eden müşterilerimiz ve 1 Aralık 2022’ye kadar kampanyalara katılım yoluyla Türk Telekom abonesi olacak müşterilerimiz taahhütleri süresince internet paket ve Statik Ip paket fiyat değişikliğinden etkilenmeyecektir. Taahhüt süresi bitiminden sonra müşterilerimizin mevcut paketleri güncel tarife ücreti üzerinden ücretlendirilecektir."
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türk telekom, internet
türk telekom, internet

Türk Telekom'dan internet tarife ücretlerine zam

12:26 05.11.2022
© AATürk Telekom
Türk Telekom - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2022
© AA
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Türk Telekom internet tarife ücretlerine 1 Aralık’tan itibaren geçerli olmak üzere tek seferlik zam yapılacak. Zam oranı 75 TL'yi bulacak.
Türk Telekom, internet paket ücretleri, tek seferlik tarife ücretleri ve Statik IP ücretlerinde ‘fiyat düzenlemesi’ yapılacağını paylaştı. Zamlı fiyatlar, 1 Aralık 2022'den itibaren geçerli olacak.
shiftdelete.net'in aktardığına göre; zamla birlikte internet tarife ücretlerindeki artış 75 TL'yi bulacak.

Zammın 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren geçerli olacağı açıklandı.
Konuya ilişkin şirketten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "1 Aralık2022 tarihinden itibaren ile geçerli olmak üzere internet paket ücretleri, tek seferlik tarife ücretleri ve Statik IP paket ücretlerinde fiyat düzenlemesi yapılacaktır. Kampanyalara katılım sağlamış, taahhütleri devam eden müşterilerimiz ve 1 Aralık 2022’ye kadar kampanyalara katılım yoluyla Türk Telekom abonesi olacak müşterilerimiz taahhütleri süresince internet paket ve Statik Ip paket fiyat değişikliğinden etkilenmeyecektir. Taahhüt süresi bitiminden sonra müşterilerimizin mevcut paketleri güncel tarife ücreti üzerinden ücretlendirilecektir."
© Türk TelekomTürk Telekom'dan internet tarife ücretlerine zam
Türk Telekom'dan internet tarife ücretlerine zam - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2022
Türk Telekom'dan internet tarife ücretlerine zam
© Türk Telekom
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