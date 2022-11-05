https://sputniknews.com.tr/20221105/transdinyester-gaz-tedarikiyle-ilgili-sorun-rusyanin-katilimi-olmadan-cozulemez-1063099287.html

Transdinyester: Gaz tedarikiyle ilgili sorun Rusya'nın katılımı olmadan çözülemez

Transdinyester: Gaz tedarikiyle ilgili sorun Rusya'nın katılımı olmadan çözülemez

Transdinyester Moldova Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı İgnatyev, Transdinyester’e gaz tedarikiyle ilgili sorunun Rusya'nın katılımı olmadan çözülemeyeceğini... 05.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-05T14:47+0300

2022-11-05T14:47+0300

2022-11-05T14:47+0300

dünya

transdinyester

rusya

moldova

gaz

sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)

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Tanınmayan Transdinyester Moldova Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Vitaliy İgnatyev, ‘Pervıy Pridnestrovie’ televizyonuna demecinde, Transdinyester’e gaz tedarikiyle ilgili sorunun Rusya'nın katılımı olmadan adil bir şekilde çözülemeyeceğini söyledi.İgnatyev, "Sorun gazın olmaması değil. Sorun Moldova'nın bunu yasa dışı yollardan kendisine alması. Rusya daha fazla gaz verebilir, Ancak, Moldova yine kendisine alacak. Gazı nasıl kullandıkları karmaşık bir sır" dedi.Son zamanlarda kaygı verici birçok farklı bilginin ortaya çıktığına vurgu yapan İgnatyev, “Mevcut durumda Transdinyester’i, sözleşmelerde belirtilen miktarların garantili tedariki ilgilendiriyor. Bu mekanizmanın eskisi gibi çalışmaya devam etmesi konusunda ısrar ediyoruz. Rusya'nın katılımı olmadan adil bir çözüme ulaşmak zor olacak” ifadelerini kullandı.

transdinyester

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transdinyester, rusya, moldova, gaz, sıvılaştırılmış doğal gaz (lng)