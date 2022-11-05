https://sputniknews.com.tr/20221105/trabzon-istanbul-seferini-yapan-ucaktaki-su-sakasi-panige-sebep-oldu-1063112521.html
Trabzon-İstanbul seferini yapan uçaktaki su şakası paniğe sebep oldu
Trabzon-İstanbul seferini yapan uçaktaki su şakası paniğe sebep oldu
Türk Hava Yolları'nın (THY) Trabzon-İstanbul uçuşunu gerçekleştiren uçağında "Elimdeki suyu sıksam patlar" şeklindeki şakası paniğe neden olan yolcu, ifadesi... 05.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-05T21:20+0300
2022-11-05T21:20+0300
2022-11-05T21:22+0300
türkiye
trabzon
istanbul
türk hava yolları (thy)
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Trabzon Havalimanı'ndan saat 16.55'te havalanan THY'nin TK2835 sefer sayılı Boeing B737-900 tipi uçağında kabin memurlarından su isteyen yolculardan biri, "Elimdeki suyu sıksam patlar" şeklindeki cümlesiyle paniğe yol açtı.Kabin memurunun yolcunun bu sözlerinden sonra durumu bildirmesi üzerine uçağın pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'nden iniş önceliği istedi.İniş izni verilen uçak, İstanbul Havalimanı'na sorunsuz şekilde iniş yaptı.Uçağın inişinden sonra polis ekiplerinin paniğe neden yolcunun oturduğu bölgede yaptığı aramada olumsuz bir duruma rastlanmadı."Yanlış anlaşıldığını" beyan eden yolcu, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20180805/ucakta-bomba-sakasi-yapan-yolcu-gozaltina-alindi-1034610721.html
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trabzon, istanbul, türk hava yolları (thy)
trabzon, istanbul, türk hava yolları (thy)
Trabzon-İstanbul seferini yapan uçaktaki su şakası paniğe sebep oldu
21:20 05.11.2022 (güncellendi: 21:22 05.11.2022) Abone ol
Türk Hava Yolları'nın (THY) Trabzon-İstanbul uçuşunu gerçekleştiren uçağında "Elimdeki suyu sıksam patlar" şeklindeki şakası paniğe neden olan yolcu, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Trabzon Havalimanı'ndan saat 16.55'te havalanan THY'nin TK2835 sefer sayılı Boeing B737-900 tipi uçağında kabin memurlarından su isteyen yolculardan biri, "Elimdeki suyu sıksam patlar" şeklindeki cümlesiyle paniğe yol açtı.
Kabin memurunun yolcunun bu sözlerinden sonra durumu bildirmesi üzerine uçağın pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi'nden iniş önceliği istedi.
İniş izni verilen uçak, İstanbul Havalimanı'na sorunsuz şekilde iniş yaptı.
Uçağın inişinden sonra polis ekiplerinin paniğe neden yolcunun oturduğu bölgede yaptığı aramada olumsuz bir duruma rastlanmadı.
"Yanlış anlaşıldığını" beyan eden yolcu, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.