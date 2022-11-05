https://sputniknews.com.tr/20221105/sokakta-eglenen-adami-okla-oldurdu-uyutmadilar-duvara-isediklerini-gorunce-aklimi-oynattim-1063096365.html
Sokakta eğlenen adamı okla öldürdü: Uyutmadılar, duvara işediklerini görünce aklımı oynattım
Sokakta eğlenen adamı okla öldürdü: Uyutmadılar, duvara işediklerini görünce aklımı oynattım
İtalya'da kutlama yapan bir grubun çıkardığı gürültüden rahatsız olan ev sahibi, bir kişiyi ok ve yay kullanarak öldürdü. 05.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-05T11:58+0300
2022-11-05T11:58+0300
2022-11-05T11:58+0300
dünya
italya
cenova
ok
cinayet
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104032/56/1040325669_40:0:1160:630_1920x0_80_0_0_8efb39f038dc4caea2ced4e05551b25b.jpg
Olay salı günü İtalya'nın kuzeyindeki Cenova kasabasında yaşandı.Polisin açıklamasında göre Javier Alfredo Romero Miranda, gece geç saatte arkadaşlarıyla birlikte çocuğunun doğumunu kutlamaya başladı.Independent Türkçe'nin haberine göre, ev sahibi Evarista Scalco ise eğlenen grubu sokakta fazla gürültü yapıp uyanmasına neden oldukları için uyardı.41 yaşındaki Miranda'yla 63 yaşındaki Scalco arasında tartışma yaşanmaya başladı. Bunun üzerine Scalco'nun evinin balkonuna çıkarak Miranda'ya ok ve yayla saldırdığı ifade edildi.Sosyal medyada yayımlanan videoda, Miranda'nın göğsüne saplanan okla acı içinde ayakta durmaya çalıştığı görüldü.Okla yaralanan Miranda kaldırıldığı hastanede saatler içinde hayatını kaybetti.Öte yandan Scalco'nun evinde düzenlenen baskında polis, 3 tane el yapımı yay ve 60 tane de yaban domuzu avlamak için kullanılan oklardan buldu.Gözaltına alınan Scalco'nun ifadesinde "Sadece uyumak istiyordum, uyutmadılar. Duvara işediklerini görünce aklımı oynattım" dediği aktarıldı.Scalco, bağırdıktan sonra grubun camına maytap fırlattığını öne sürerek, bu nedenle okla Miranda'ya saldırdığını ama onu öldürmek istemediğini söyledi.Cenova Belediye Başkanı Giovanni Toti ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Miranda'nın 'deli bir adamın attığı okla öldürüldüğünü' ifade etti.
italya
cenova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104032/56/1040325669_180:0:1020:630_1920x0_80_0_0_6835bb33cef2043fac1c22a5e9ff6b1e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
italya, cenova, ok, cinayet
italya, cenova, ok, cinayet
Sokakta eğlenen adamı okla öldürdü: Uyutmadılar, duvara işediklerini görünce aklımı oynattım
Abone ol
İtalya'da kutlama yapan bir grubun çıkardığı gürültüden rahatsız olan ev sahibi, bir kişiyi ok ve yay kullanarak öldürdü.
Olay salı günü İtalya'nın kuzeyindeki Cenova kasabasında yaşandı.
Polisin açıklamasında göre Javier Alfredo Romero Miranda, gece geç saatte arkadaşlarıyla birlikte çocuğunun doğumunu kutlamaya başladı.
Independent Türkçe'nin haberine göre, ev sahibi Evarista Scalco ise eğlenen grubu sokakta fazla gürültü yapıp uyanmasına neden oldukları için uyardı.
41 yaşındaki Miranda'yla 63 yaşındaki Scalco arasında tartışma yaşanmaya başladı. Bunun üzerine Scalco'nun evinin balkonuna çıkarak Miranda'ya ok ve yayla saldırdığı ifade edildi.
Sosyal medyada yayımlanan videoda, Miranda'nın göğsüne saplanan okla acı içinde ayakta durmaya çalıştığı görüldü.
Okla yaralanan Miranda kaldırıldığı hastanede saatler içinde hayatını kaybetti.
Öte yandan Scalco'nun evinde düzenlenen baskında polis, 3 tane el yapımı yay ve 60 tane de yaban domuzu avlamak için kullanılan oklardan buldu.
Gözaltına alınan Scalco'nun ifadesinde "Sadece uyumak istiyordum, uyutmadılar. Duvara işediklerini görünce aklımı oynattım" dediği aktarıldı.
Scalco, bağırdıktan sonra grubun camına maytap fırlattığını öne sürerek, bu nedenle okla Miranda'ya saldırdığını ama onu öldürmek istemediğini söyledi.
Cenova Belediye Başkanı Giovanni Toti ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Miranda'nın 'deli bir adamın attığı okla öldürüldüğünü' ifade etti.