https://sputniknews.com.tr/20221105/silide-papagan-canli-yayin-sirasinda-muhabirin-kulakligini-kaptigi-gibi-goturdu-1063098825.html

Şili'de papağan, bölgedeki soygunları anlatan muhabirin kulaklığını çaldı

Şili'de papağan, bölgedeki soygunları anlatan muhabirin kulaklığını çaldı

Şili'de canlı yayın sırasında muhabirin kulaklığı, omzuna konan papağan tarafından çalındı. 05.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-05T14:28+0300

2022-11-05T14:28+0300

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yaşam

papağan

şili

kulaklık

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Chilevision televizyon kanalında gazeteci olarak çalışan Nicolas Krumm, bölgedeki soygunları anlattığı haberinde kulaklığını minik bir papağana kaptırdı.Krumm, canlı yayın sırasında birdenbire omzuna konan papağanı kameramana işaret etti ancak papağan, saniyeler içinde muhabirin kulağından kulaklığını çalarak hızla uzaklaştı.Muhabir, papağanın uçarken düşürdüğü kulaklığını bulduğunu ifade etti.

şili

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Sputnik Türkiye

papağan, şili, kulaklık