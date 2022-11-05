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https://sputniknews.com.tr/20221105/silide-papagan-canli-yayin-sirasinda-muhabirin-kulakligini-kaptigi-gibi-goturdu-1063098825.html
Şili'de papağan, bölgedeki soygunları anlatan muhabirin kulaklığını çaldı
Şili'de papağan, bölgedeki soygunları anlatan muhabirin kulaklığını çaldı
Şili'de canlı yayın sırasında muhabirin kulaklığı, omzuna konan papağan tarafından çalındı. 05.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-05T14:28+0300
2022-11-05T14:38+0300
yaşam
papağan
şili
kulaklık
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Chilevision televizyon kanalında gazeteci olarak çalışan Nicolas Krumm, bölgedeki soygunları anlattığı haberinde kulaklığını minik bir papağana kaptırdı.Krumm, canlı yayın sırasında birdenbire omzuna konan papağanı kameramana işaret etti ancak papağan, saniyeler içinde muhabirin kulağından kulaklığını çalarak hızla uzaklaştı.Muhabir, papağanın uçarken düşürdüğü kulaklığını bulduğunu ifade etti.
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papağan, şili, kulaklık
papağan, şili, kulaklık

Şili'de papağan, bölgedeki soygunları anlatan muhabirin kulaklığını çaldı

14:28 05.11.2022 (güncellendi: 14:38 05.11.2022)
© ChilevisionŞili'de papağan, bölgedeki soygunları anlatan muhabirin kulaklığını çaldı
Şili'de papağan, bölgedeki soygunları anlatan muhabirin kulaklığını çaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2022
© Chilevision
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Şili'de canlı yayın sırasında muhabirin kulaklığı, omzuna konan papağan tarafından çalındı.
Chilevision televizyon kanalında gazeteci olarak çalışan Nicolas Krumm, bölgedeki soygunları anlattığı haberinde kulaklığını minik bir papağana kaptırdı.
Krumm, canlı yayın sırasında birdenbire omzuna konan papağanı kameramana işaret etti ancak papağan, saniyeler içinde muhabirin kulağından kulaklığını çalarak hızla uzaklaştı.
Muhabir, papağanın uçarken düşürdüğü kulaklığını bulduğunu ifade etti.
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