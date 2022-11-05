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https://sputniknews.com.tr/20221105/rusyada-kafe-yangini-13-olu-1063097156.html
Rusya'da kafe yangını: 13 ölü
Rusya'da kafe yangını: 13 ölü
Rusya'nın Kostroma kentindeki bir kafede çıkan yangında 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 05.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-05T12:59+0300
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rusya
dünya
kafe
yangın
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yangın sırasında kafedeki 250 kişi tahliye edildi. Yangın söndürme çalışmaları sırasında 13 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.Poligon adlı kafenin sahibi Kostroma Bölge Duması Milletvekili Ihtiyar Mirzoev, yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine her türlü yardımın yapılacağını söyledi.Mirzoev, "Çalışanlarıma soruşturma makamlarına gerekli tüm yardımı yapmaları talimatını verdim. Hayatını kaybeden ve yaralananların ailelerine ve yakınlarına gerekli tüm yardımı sağlayacağım." dedi.İçişleri Bakanlığı, yangının zanlısının gözaltına alındığını duyurdu. Rusya Soruşturma Komitesi, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
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rusya, kafe, yangın
rusya, kafe, yangın

Rusya'da kafe yangını: 13 ölü

12:59 05.11.2022 (güncellendi: 13:10 05.11.2022)
© Sputnik / Пресс-служба Следственного комитета РФ / Multimedya arşivine gidinRusya'nın Kostroma kentindeki bir kafede yangın çıktı
Rusya'nın Kostroma kentindeki bir kafede yangın çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2022
© Sputnik / Пресс-служба Следственного комитета РФ
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Rusya'nın Kostroma kentindeki bir kafede çıkan yangında 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yangın sırasında kafedeki 250 kişi tahliye edildi. Yangın söndürme çalışmaları sırasında 13 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Poligon adlı kafenin sahibi Kostroma Bölge Duması Milletvekili Ihtiyar Mirzoev, yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine her türlü yardımın yapılacağını söyledi.
Mirzoev, "Çalışanlarıma soruşturma makamlarına gerekli tüm yardımı yapmaları talimatını verdim. Hayatını kaybeden ve yaralananların ailelerine ve yakınlarına gerekli tüm yardımı sağlayacağım." dedi.
İçişleri Bakanlığı, yangının zanlısının gözaltına alındığını duyurdu.

Rusya Soruşturma Komitesi, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
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