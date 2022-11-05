https://sputniknews.com.tr/20221105/rusya-savunma-bakanligi-kupyansk-yonunde-140tan-fazla-ukrayna-askeri-olduruldu-1063103776.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Kupyansk yönünde 140'tan fazla Ukrayna askeri öldürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı: Kupyansk yönünde 140'tan fazla Ukrayna askeri öldürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus birliklerinin Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde 300’den fazla Ukrayna askerini etkisiz hale... 05.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-05T17:05+0300

2022-11-05T17:05+0300

2022-11-05T17:06+0300

ukrayna krizi

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lugansk

lugansk halk cumhuriyeti (lhc)

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Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde 300’den fazla Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi.Açıklamada, Ukrayna taktik gruplarının DHC'nin Kuzemovka yerleşim bölgesinde bulunan Rus birliklerinin mevzilerine saldırı girişiminde bulunduğu belirtilerek, “Rus topçu birlikleri ve hava kuvvetlerinin yoğun bombardımanı sonucunda 140’tan fazla Ukraynalı asker, 3 tank, 2 piyade muharebe aracı, 3 zırhlı muharebe aracı ve farklı amaçlarla kullanılan 11 otomobil imha edildi” ifadeleri kullanıldı.Ayrıca, Krasniy Liman yönünde Rus ordusu, Stelmahovka, Ploşanka ve Kremennaya bölgelerinde Ukryna taktik grubunun saldırılarını püskürterek 60'tan fazla asker, 1 tank, 2 zırhlı araç, 3 kamyonet ve 1 otomobili imha etti.Güney-Donetsk yönünde, Rus topçu ve saldırı grupları Novomihailovka, Pavlovka ve Vremivka bölgelerinde 120'den fazla Ukraynalı asker, 2 zırhlı personel taşıyıcı, 2 zırhlı muharebe aracı, 1 kamyonet ve iki otomobili yok etti.Nikolayev-Krivoy Rog yönünde, Rus birlikleri Sablukovka ve Suhanovo (Herson bölgesi) bölgelerindeki saldırıları püskürterek 80'den fazla Ukraynalı militan, 3 zırhlı araö ve 4 oromobili imha etti.Genel olarak, Rus hava kuvvetleri, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusu ve Ukrayna Güvenlik Servisi’ne ait 6 komuta merkezi, 87 topçu birimi, 6 mühimmat deposu, 1 silah depolama üssü, 1 adet Buk-M1 uçaksavar füze sistemi ve S-300 sisteminin 1 radar istasyonu imha etti.Rus savaş jetleri Nikolayev bölgesinde Ukrayna’ya ait bir MiG-29 uçağı ve Ulgedar bölgesinde bir Mi-8 helikopteri, Rus hava savunma sistemleri de düşmana ait 9 insansız hava aracı ve HIMARS roketatar sistemlerinden fırlatılan 27 mermiyi düşürdü.

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rusya savunma bakanlığı, rusya, lugansk, lugansk halk cumhuriyeti (lhc)