https://sputniknews.com.tr/20221105/rtuk-baskani-sahin-dezenformasyon-ve-yalan-haber-kanunu-gercekten-devrim-niteliginde-1063114529.html

RTÜK Başkanı Şahin: Dezenformasyon ve yalan haber kanunu gerçekten devrim niteliğinde

RTÜK Başkanı Şahin: Dezenformasyon ve yalan haber kanunu gerçekten devrim niteliğinde

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Yüce Meclisimize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel devrim niteliğinde bir kanun çıkardı... 05.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-05T23:42+0300

2022-11-05T23:42+0300

2022-11-05T23:57+0300

türkiye

radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Uluslararası Vuslat Platformu’nca Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir otelde büyükşehir belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Ufuktaki Yeni Türkiye: 2053'e Doğru Türkiye'nin Stratejik Adımları" başlıklı konferansa katıldı.Şahin, "İletişim Alanında Dijital Teknoloji Kullanımının Ortaya Çıkardığı İmkanlar ve Riskler Bağlamında Dezenformasyonla Mücadele Yasası ve Önemi" başlıklı konuşmasında, RTÜK'ün sorumluluğundaki konularda çağın çok ilerisinde düzenlemelerin hayata geçirildiğini söyledi.Bu sayede 20-30 yıl hiçbir müdahalede bulunmadan dijitalleşmeyi ve dijital yayınların kontrolü, denetimi ve düzenlemesini yapabilecek durumda oldukları belirten Şahin, şöyle devam etti:Şahin, gençlerin haber alma aracı olarak sosyal medyayı gördüğünü vurguladı.Gençlerin bu mecralarda yalan haberlerin de olduğunu bildiklerini anlatan Şahin, "Dünyada yapılan bir araştırmaya göre 2020 yılında yalan haberin internet medyasında sosyal medyada dolaşım hızı, normal habere göre 6 kat daha fazla. Ben 60 kat daha fazla olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.'Çok güzel devrim niteliğinde bir kanun çıkardı'Sosyal medyaya çok dikkat edilmesi gerektiğine işaret eden Şahin, şöyle konuştu:Şahin, sosyal medyada yalan habere, nefrete başvurmadan, nefret söylemlerini yaygınlaştırmadan, birine küfretmeden, birine hakaret etmeden fikirlerini özgürce söylemek isteyenlerin, dezenformasyon ve yalan haber kanunuyla hiçbir işinin olmayacağına dikkati çekti.'Zaten Basın Kanunu'nda yalan haberin bir karşılığı var'Yasanın devreye gireceği noktaya değinen Şahin, şunları kaydetti:RTÜK Başkanı Şahin'e konuşmasının ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkaptan tarafından hediye takdiminde bulunuldu.

https://sputniknews.com.tr/20221104/altun-demokratik-bir-siyaset-icin-dezenformasyondan-arinmis-bir-kamusal-alana-ihtiyacimiz-var-1063081431.html

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