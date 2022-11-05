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https://sputniknews.com.tr/20221105/piyangoda-buyuk-ikramiye-16-milyar-dolara-yukseldi-1063099525.html
Piyangoda büyük ikramiye 1.6 milyar dolara yükseldi
Piyangoda büyük ikramiye 1.6 milyar dolara yükseldi
ABD’nin önde gelen piyangosunda son 3 aydan fazla kazanan olmayınca büyük ikramiye 1.6 milyar dolara ulaştı. Bu rakamın dünya çapında bir rekor olduğu... 05.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-05T15:07+0300
2022-11-05T15:07+0300
dünya
powerball
çekiliş
ikramiye
büyük ikramiye
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ABD’nin en büyük ve önde gelen piyangosu Powerball’da 3 aydan fazla bir süredir büyük ikramiyeyi kimse kazanamayınca, büyük ödül ‘vergiler dahil’ 1.6 milyar dolara ulaştı.39 çekiliş boyunca kimse ikramiyeyi kazanamayınca, gözler yarın çekilecek piyangoya çevrildi. Vergiler çıkartılınca büyük ödülün ‘nakit 782 milyon 4 yüz bin dolar olduğu’ belirtildi.Daha önceki rekor ikramiye 2016 görülmüş ve üç şanslı kazanan vergiler dahil 1 milyar 590 milyon doları bölüşmüştü.Altı sayının tamamının bulunması gerekABD’de 1992 yılında başlayan Powerball piyangosuna göre büyük ikramiyeyi kazanma ihtimali 292 milyonda bir ve büyük ikramiyeyi kazanmak için bir bilette, çekilen altı sayının tamamının bulunması gerekiyor.Kurallara göre kazanan kişi veya kişiler, büyük ikramiyeyi tam olarak almak isterlerse 30 yıl boyunca yıllık olarak eşit taksitlerde alabiliyor ancak tüm tutar tek seferde alınırsa bu durumda büyük ödülün miktarı azalıyor. Kazananların çoğu ikramiyeyi tek seferde almayı tercih ediyor.
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powerball, çekiliş, ikramiye, büyük ikramiye
powerball, çekiliş, ikramiye, büyük ikramiye

Piyangoda büyük ikramiye 1.6 milyar dolara yükseldi

15:07 05.11.2022
© AFP 2022 / Mark RalstonABD Powerball
ABD Powerball - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2022
© AFP 2022 / Mark Ralston
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ABD’nin önde gelen piyangosunda son 3 aydan fazla kazanan olmayınca büyük ikramiye 1.6 milyar dolara ulaştı. Bu rakamın dünya çapında bir rekor olduğu vurgulandı.
ABD’nin en büyük ve önde gelen piyangosu Powerball’da 3 aydan fazla bir süredir büyük ikramiyeyi kimse kazanamayınca, büyük ödül ‘vergiler dahil’ 1.6 milyar dolara ulaştı.

39 çekiliş boyunca kimse ikramiyeyi kazanamayınca, gözler yarın çekilecek piyangoya çevrildi. Vergiler çıkartılınca büyük ödülün ‘nakit 782 milyon 4 yüz bin dolar olduğu’ belirtildi.

Daha önceki rekor ikramiye 2016 görülmüş ve üç şanslı kazanan vergiler dahil 1 milyar 590 milyon doları bölüşmüştü.

Altı sayının tamamının bulunması gerek

ABD’de 1992 yılında başlayan Powerball piyangosuna göre büyük ikramiyeyi kazanma ihtimali 292 milyonda bir ve büyük ikramiyeyi kazanmak için bir bilette, çekilen altı sayının tamamının bulunması gerekiyor.

Kurallara göre kazanan kişi veya kişiler, büyük ikramiyeyi tam olarak almak isterlerse 30 yıl boyunca yıllık olarak eşit taksitlerde alabiliyor ancak tüm tutar tek seferde alınırsa bu durumda büyük ödülün miktarı azalıyor. Kazananların çoğu ikramiyeyi tek seferde almayı tercih ediyor.
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