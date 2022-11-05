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Perinçek: Kandil'e sesleniyoruz, elinizdeki ABD silahını bırakın, Türkiye sizi kucaklamaya hazır
Perinçek: Kandil'e sesleniyoruz, elinizdeki ABD silahını bırakın, Türkiye sizi kucaklamaya hazır
Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Mardin'de yaptığı konuşmada Kandil'e seslenerek "Elinizdeki Amerika'nın verdiği silahları bırakın, kucaklaşalım" dedi. 05.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-05T15:24+0300
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politika
doğu perinçek
vatan partisi
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mardin
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Vatan Partisi (VP) Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin Malatya ilinin 1. Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı. "Vatan Partisi tövbe partisidir" diyen Perinçek, partisinin 'herkese kucak açtığını' söyledi ve "Nasıl dinimizde tövbe var, Vatan Partisi'nde de tövbe var. Yanlış yapanları da partimize çağırıyoruz. Buradan Kandil'e sesleniyoruz, kardeşinize kurşun sıkmayın. Elinizdeki ABD'den, İsrail'den aldığınız silahları, kardeşlerim, bırakın yere atın, Türkiye sizi kucaklamaya hazır. Amerikan silahıyla birbirimizi vurmayalım, kucaklaşalım" ifadelerini kullandı.
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doğu perinçek, vatan partisi, pkk, mardin
doğu perinçek, vatan partisi, pkk, mardin

Perinçek: Kandil'e sesleniyoruz, elinizdeki ABD silahını bırakın, Türkiye sizi kucaklamaya hazır

15:24 05.11.2022 (güncellendi: 15:43 05.11.2022)
© Fotoğraf : Vatan PartisiDoğu Perinçek, Dünya İslami Uyanış Kurultayı’na katıldı
Doğu Perinçek, Dünya İslami Uyanış Kurultayı’na katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2022
© Fotoğraf : Vatan Partisi
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Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Mardin'de yaptığı konuşmada Kandil'e seslenerek "Elinizdeki Amerika'nın verdiği silahları bırakın, kucaklaşalım" dedi.
Vatan Partisi (VP) Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin Malatya ilinin 1. Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı.
"Vatan Partisi tövbe partisidir" diyen Perinçek, partisinin 'herkese kucak açtığını' söyledi ve "Nasıl dinimizde tövbe var, Vatan Partisi'nde de tövbe var. Yanlış yapanları da partimize çağırıyoruz. Buradan Kandil'e sesleniyoruz, kardeşinize kurşun sıkmayın. Elinizdeki ABD'den, İsrail'den aldığınız silahları, kardeşlerim, bırakın yere atın, Türkiye sizi kucaklamaya hazır. Amerikan silahıyla birbirimizi vurmayalım, kucaklaşalım" ifadelerini kullandı.
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