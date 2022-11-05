https://sputniknews.com.tr/20221105/perincek-kandile-sesleniyorum-elinizdeki-abd-silahini-birakin-turkiye-sizi-kucaklamaya-hazir-1063099622.html

Perinçek: Kandil'e sesleniyoruz, elinizdeki ABD silahını bırakın, Türkiye sizi kucaklamaya hazır

Perinçek: Kandil'e sesleniyoruz, elinizdeki ABD silahını bırakın, Türkiye sizi kucaklamaya hazır

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Mardin'de yaptığı konuşmada Kandil'e seslenerek "Elinizdeki Amerika'nın verdiği silahları bırakın, kucaklaşalım" dedi. 05.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-05T15:24+0300

2022-11-05T15:24+0300

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politika

doğu perinçek

vatan partisi

pkk

mardin

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Vatan Partisi (VP) Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin Malatya ilinin 1. Kongresi'ne katılarak konuşma yaptı. "Vatan Partisi tövbe partisidir" diyen Perinçek, partisinin 'herkese kucak açtığını' söyledi ve "Nasıl dinimizde tövbe var, Vatan Partisi'nde de tövbe var. Yanlış yapanları da partimize çağırıyoruz. Buradan Kandil'e sesleniyoruz, kardeşinize kurşun sıkmayın. Elinizdeki ABD'den, İsrail'den aldığınız silahları, kardeşlerim, bırakın yere atın, Türkiye sizi kucaklamaya hazır. Amerikan silahıyla birbirimizi vurmayalım, kucaklaşalım" ifadelerini kullandı.

mardin

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doğu perinçek, vatan partisi, pkk, mardin