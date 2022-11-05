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https://sputniknews.com.tr/20221105/msbden-videolu-paylasim-bataklikta-debelenenlerin-iftiralari-tskya-islemez-1063114083.html
MSB'den videolu paylaşım: 'Bataklıkta debelenenlerin iftiraları TSK'ya işlemez'
MSB'den videolu paylaşım: 'Bataklıkta debelenenlerin iftiraları TSK'ya işlemez'
MSB’nin sosyal medya paylaşımında "Türk milletinin değerlerinden nasibini alamayıp kalleş bir terör örgütü tarafından zihinleri rehin alınan ve pis bir... 05.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-05T22:48+0300
2022-11-05T22:48+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
mehmetçik
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesaplarından videolu paylaşımda bulundu.Paylaşımda şu mesaja yer verildi:
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milli savunma bakanlığı (msb), mehmetçik
milli savunma bakanlığı (msb), mehmetçik

MSB'den videolu paylaşım: 'Bataklıkta debelenenlerin iftiraları TSK'ya işlemez'

22:48 05.11.2022
© AAMilli Savunma Bakanlığı, MSB
Milli Savunma Bakanlığı, MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2022
© AA
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MSB’nin sosyal medya paylaşımında "Türk milletinin değerlerinden nasibini alamayıp kalleş bir terör örgütü tarafından zihinleri rehin alınan ve pis bir bataklıkta debelenenlerin iftiraları TSK’ya işlemez" denildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesaplarından videolu paylaşımda bulundu.
Paylaşımda şu mesaja yer verildi:
"Mehmetçik demek; ben demek, sen demek, biz demek. Türk milletinin değerlerinden nasibini alamayıp kalleş bir terör örgütü tarafından zihinleri rehin alınan ve pis bir bataklıkta debelenenlerin iftiraları TSK’ya işlemez. Mehmetçiğe asil milletimizin sevgisi ve duası yeter.
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