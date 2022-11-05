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Milli cimnastikçi Adem Asil, İngiltere'de dünya şampiyonu oldu
Milli cimnastikçi Adem Asil, İngiltere'de dünya şampiyonu oldu
Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası halka aleti finalinde Adem Asil, 14.933 puanla birinci olarak dünya şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı. 05.11.2022, Sputnik Türkiye
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spor
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Milli sporcu Adem Asil, İngiltere'de düzenlenen 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya elde etti.Liverpool kentinde devam eden organizasyonun bireysel alet finallerine yükselen Adem Asil, halka aletinde serisini sundu.Adem Asil, 14.933 puanla altın madalya kazandı.Organizasyonda Çinli Jingyuan Zou ikinci, Birleşik Krallık'tan Courtney Tulloch üçüncü oldu.
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cimnastik, adem asil
cimnastik, adem asil

Milli cimnastikçi Adem Asil, İngiltere'de dünya şampiyonu oldu

20:59 05.11.2022 (güncellendi: 21:02 05.11.2022)
© AAMilli sporcu Adem Asil
Milli sporcu Adem Asil - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2022
© AA
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Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası halka aleti finalinde Adem Asil, 14.933 puanla birinci olarak dünya şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı.
Milli sporcu Adem Asil, İngiltere'de düzenlenen 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya elde etti.
Liverpool kentinde devam eden organizasyonun bireysel alet finallerine yükselen Adem Asil, halka aletinde serisini sundu.
Adem Asil, 14.933 puanla altın madalya kazandı.
Organizasyonda Çinli Jingyuan Zou ikinci, Birleşik Krallık'tan Courtney Tulloch üçüncü oldu.
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