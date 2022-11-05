https://sputniknews.com.tr/20221105/milli-cimnastikci-adem-asil-ingilterede-dunya-sampiyonu-oldu-1063111662.html
Milli cimnastikçi Adem Asil, İngiltere'de dünya şampiyonu oldu
Milli cimnastikçi Adem Asil, İngiltere'de dünya şampiyonu oldu
Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası halka aleti finalinde Adem Asil, 14.933 puanla birinci olarak dünya şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı. 05.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-05T20:59+0300
2022-11-05T20:59+0300
2022-11-05T21:02+0300
spor
cimnastik
adem asil
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Milli sporcu Adem Asil, İngiltere'de düzenlenen 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya elde etti.Liverpool kentinde devam eden organizasyonun bireysel alet finallerine yükselen Adem Asil, halka aletinde serisini sundu.Adem Asil, 14.933 puanla altın madalya kazandı.Organizasyonda Çinli Jingyuan Zou ikinci, Birleşik Krallık'tan Courtney Tulloch üçüncü oldu.
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cimnastik, adem asil
Milli cimnastikçi Adem Asil, İngiltere'de dünya şampiyonu oldu
20:59 05.11.2022 (güncellendi: 21:02 05.11.2022) Abone ol
Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası halka aleti finalinde Adem Asil, 14.933 puanla birinci olarak dünya şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı.
Milli sporcu Adem Asil, İngiltere'de düzenlenen 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya elde etti.
Liverpool kentinde devam eden organizasyonun bireysel alet finallerine yükselen Adem Asil, halka aletinde serisini sundu.
Adem Asil, 14.933 puanla altın madalya kazandı.
Organizasyonda Çinli Jingyuan Zou ikinci, Birleşik Krallık'tan Courtney Tulloch üçüncü oldu.